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Российско-китайские отношения получат новый вектор развития на ВЭФ-2018
В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в России Ли Хуэем, посвященная российско-китайскому сотрудничеству в рамках многосторонних международных форумов экономической направленности.
Стороны обоюдно отметили всеобъемлющий стратегический характер партнерства России и КНР и эффективность доверительного диалога на всех уровнях, в первую очередь между лидерами наших государств.
Особое внимание на встрече было уделено вопросам подготовки визита представительной делегации КНР на Восточный экономический форум в 2018 году.
«Восточный экономический форум является важным мероприятием, которое пользуется популярностью во всем мире и оказывает большое влияние на мировое сообщество, особенно в странах Северо-Восточной Азии, и мы видим этот интерес. Подготовительная работа проходит на самом высоком уровне, и команда несет огромную ответственность за подготовку мероприятия», – отметил китайский посол Ли Хуэй.
В ходе встречи были рассмотрены форматы проведения различных мероприятий в рамках Форума, в том числе фотовыставки, посвященной достижениям российско-китайского сотрудничества, а также парусной регаты «Дальневосточный кубок» по маршруту Циндао – Владивосток как часть спортивной программы ВЭФ-2018.
«Международная парусная регата станет ярким событием как Годов межрегионального сотрудничества, которые по договоренности глав государств России и Китая проводятся в 2018–2019 годах, так и Восточного экономического форума, в рамках которого состоится награждение победителей одного из этапов соревнований», – заявил на встрече заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов.
Кроме того, стороны обсудили российско-китайское взаимодействие в рамках подготовки заседания Совета глав государств – членов ШОС и саммита БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году.
Подводя итоги встречи, Антон Кобяков подчеркнул: «Соглашения, действующие между китайскими организациями и Фондом Росконгресс, позволяют поддерживать и диверсифицировать направления совместной российско-китайской деятельности на форумном треке, и мы хотели бы их развивать. Рассчитываем, что китайские СМИ также проявят заинтересованность в мероприятии и окажут информационную поддержку. Восточный экономический форум является важной коммуникационной площадкой, которая способствует налаживанию связей и развитию диалога между деловыми сообществами Азиатско-Тихоокеанского региона. Обсуждение практической реализации совместных российско-китайских проектов на Дальнем Востоке состоится в рамках бизнес-диалога „Россия – Китай“. Уверен, что участие представительной китайской делегации может внести важный вклад в еще большее укрепление торгово-экономических связей между нашими государствами».
Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2018 года пройдет 11–13 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
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