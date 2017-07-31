Охотнадзор Приморья получил новые автомобили от WWF России и ВТБ

В преддверии Международного Дня рейнджера WWF России передал автомобили Mitsubishi L 200 Департаменту охотнадзора Приморского края в рамках реализации совместно с ВТБ проекта по сохранению редких кошачьих, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края стал одним из участников проекта по сохранению редких видов крупных кошачьих, разработанного WWF России совместно с Минприроды России и поддержанного ВТБ. В июле партия из 4-х японских внедорожников для инспектирования территории и охраны животного мира была передана WWF России в Департамент от компании ООО «ВТБ Экология», созданной для реализации экологических инициатив группы ВТБ.

«Поддержка службы охотнадзора Приморского края и других природоохранных учреждений, которые занимаются сохранением тигра, является приоритетом для нашей организации. К сожалению, государственное финансирование этих структур оставляет желать лучшего. Мы продолжим работу по усилению технической оснащенности охраны природы, так как от этого напрямую зависит судьба редких видов. Четыре автомобиля будут работать в ключевых местах, где нужно сохранять тигров и леопардов. И я искренне рад за ребят, наконец-то пересевших со старых таблеток-уазиков на новые Mitsubishi L 200», – комментирует Павел Фоменко, руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ.

Автомобиль – одно из основных средств передвижения охотинспекторов. Наряду со снегоходами и квадроциклами, качественные внедорожники позволяют вести наблюдение за деятельностью животного мира и людей даже в самых труднодоступных местах. Наличие новых автомашин у госохотинспекции позволит оперативно действовать при выявлении нарушений законодательства, вести полноценный мониторинг угодий Приморья в местах обитания амурского тигра.

«Помощь от Всемирного фонда дикой природы очень своевременна и позволит более эффективно использовать потенциал охотничьих ресурсов и специалистов на территории Приморского края. Автомобильный парк департамента оставляет желать лучшего. Машины, в основном, выпуска начала 2000-х годов, а у некоторых инспекторов и вовсе отсутствуют. Новая техника будет направлена в наиболее «проблемные» районы с наибольшей концентрацией охотничьих животных, тигров и леопардов и в то же время наиболее заселенные человеком. Автомобили позволят охватить большую площадь территории для наблюдения за дикими животными (в том числе редкими), а также охраны территории краевых заказников и охотугодий от браконьеров», - говорит Дмитрий Панкратов, директор Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края.

За первое полугодие 2017 года оперативными группами КГБУ «Дирекция по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий» и Департаментом охотнадзора Приморского края в ходе рейдовых мероприятий было составлено 896 протоколов, из них 867 – по административным правонарушениям и 29 в отношении уголовно наказуемых деяний, было изъято 95 орудий незаконной охоты и 50 единиц охотничьей продукции. Работа Департамента охотнадзора Приморского края осуществляется при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России.

Стоит отметить, что автомобили для охотнадзора – не первая поставка техники в Приморье в рамках проекта по сохранению редких видов крупных кошачьих WWF России и ВТБ. В начале 2017 года национальный парк «Бикин» получил 48 фотоловушек, предназначенных для мониторинга животных, прежде всего амурского тигра. В марте в помощью этого оборудования уже были сделаны первые снимки амурского тигра, а в настоящее время продолжается обработка данных с фотоловушек.

Газета "Золотой Рог", Владивосток