Исправить ошибки природы

На счету у медиков ККЦ СВМП - тысячи спасенных детских жизней

Врачи Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи (ККЦ СВМП) во Владивостоке владеют эксклюзивными методиками оперативного вмешательства, которые позволяют детям с особенностями развития не только полностью забыть о своем физическом недостатке, но и значительно улучшить качество жизни в последующем.

Региональная программа «Развития здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы нацелена на современную помощь детям с самыми тяжелыми недугами. Какая именно высокотехнологичная помощь сегодня доступна маленьким приморцам, разбирался «Журнал Здоровья».

Победить коварный сколиоз

Стационар отделения детской хирургии ККЦ СВМП рассчитан на 50 коек для круглосуточного пребывания пациентов по профилям: нейрохирургия, ортопедия, хирургия и урология. Ежегодно здесь получают лечение порядка 1,5 тысяч детей и подростков. И эта цифра объяснима. Операции, которые по праву можно поставить в разряд уникальных, выполняют на базе центра. Расскажем о некоторых из них.

Врожденные и приобретенные пороки развития грудной клетки, такие как воронкообразная (впалая грудь) и килевидная (выпуклая грудь) деформации - редкие, но в то же время достаточно коварные заболевания. Например, воронкообразная деформация помимо того что это ярко выраженный эстетический дефект может повлечь за собой нарушение функций дыхательной и сердечно­сосудистой систем. К сожалению, подавляющий процент населения, страдающего этим недугом, - дети. Но даже такие пороки успешно корригируются травматологами­ортопедами отделения.

Суть оперативного вмешательства при деформации грудной клетки заключается в том, что за грудину устанавливается прочная отмоделированная металлическая пластина из медицинского титанового сплава, которая, в зависимости от типа выявленной патологии, устраняет деформацию в процессе роста ребенка. Общий срок лечения и реабилитации занимает до 1,5 лет. После рентгенологически подтвержденной коррекции производится удаление металлоконструкции.

- Насколько мне известно, такие операции в Приморье пока больше никто не проводит, - рассказывает врач ортопед­травматолог Максим ДЕРР. - Этот метод хорош тем, что является эффективным и малоинвазивным оперативным вмешательством, позволяющим ребенку вернуться в социум уже через 2 недели после операции. Что важно, после прохождения полного курса лечения и снятия конструкции, у пациента не остается практически никаких ограничений для дальнейшей жизнедеятельности.

- Все операции выполняются под контролем эндоскопического оборудования, - добавляет врач. - В процессе проведения манипуляции изображение с камеры эндоскопа выводится на внешний монитор широкого разрешения, что позволяет избежать воздействия на близлежащие органы (сердца, легкие) и максимально способствует атравматичному вмешательству.

Еще одна из современных и востребованных операций, которая также выполняется травматолагами­ортопедами центра - устранение тяжелых форм сколиотической деформации 3­й и 4­й степени (прогрессирующий сколиоз). Эта сложнейшая операция требует тщательной подготовки и является высокотехнологичной. Во время операции при помощи специальной металлоконструкции, титановых стержней и винтов, регулирующих изменение положения каждого позвонка, достигается коррекция деформации и уменьшение угла сколиотической дуги. После этого пациент направляется в реанимационное отделение, где находится под наблюдением, далее он переводится в стационар, где проводится вертикализация пациента, лечебная физкультура и физиотерапевтическое лечение, направленное на восстановление. Полностью реабилитация занимает до полугода.

По словам травматолога, очень часто диагностируются у детей также новообразования костей, сухожилий и суставных оболочек, врожденное/приобретенное укорочение бедренных костей, деформации конечностей, постожоговые и посттравматические контрактуры и пр. Пациентам с такими патологиями тоже проводится оперативное лечение.

По направлению челюстно­лицевая хирургия здесь оперируют деток с заболеваниями и повреждениями челюстно­лицевой области (опухоли, кисты, рубцовые деформации), пороками развития лица (расщелины верхней губы и нёба), гемангиомами лица, аномалиями развития зубов, челюстей, аномалиями развития ушных раковин.

Время дробить камни. И не т





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Врачи­урологи констатируют: число патологий мочеполовой сферы с каждым годом только увеличивается. Чтобы иметь возможность помочь пациентам всех возрастов, в отделении детской хирургии ККЦ СВМП предусмотрели все необходимое для оказания квалифицированной медпомощи как взрослым, так и детям.

В отделении используются новейшие малоинвазивные щадящие технологии в лечении мочекаменной болезни, включая все виды литотрипсии (дробление камней), уретрогидронефроза (патологии мочеточника) и др.

Оперируются здесь и дети с гипоспадией - очень сложным пороком развития полового члена, когда наружное отверстие мочеиспускательного канала открывается не на вершине головки, а по ходу уретры. Это приносит ребенку значительные неудобства. Ранее детей с такой аномалией отправляли в центральные регионы страны, теперь благодаря диагностическому потенциалу центра и профессионализму докторов их оперируют здесь.

В плане нейрохирургии маленькие пациенты могут рассчитывать на помощь при гидроцефалии, опухолях и кистах ЦНС, последствиях тяжелых черепно­мозговых травм, пороках развития ЦНС (спиномозговых грыжах и пр.), грыжах диска позвоночника. В дополнении ко всему в стенах учреждения можно получить лечение при пороках развития кожи, мягких тканей и внутренних органов.

Сердца стук

А в отделении детской кардиологии и сердечно­сосудистой хирургии (ОДКССХ) центра, спасают деток с серьезными патологиями органов системы кровообращения. Каждый год в отделении проходят лечение в среднем около 600 детей, причем больше половины из них - дети с врожденными пороками сердца (ВПС).

Одними из наиболее часто встречающихся аномалий являются дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) и открытый артериальный проток (ОАП).

- ДМПП обусловлен наличием отверстия в перегородке, разделяющей предсердные камеры, - объясняет ведущий кардиохирург отделения Станислав СПИЦЫН. - Через данное отверстие кровь сбрасывается слева направо под относительно небольшим градиентом давления. Малые дефекты имеют свойство зарастать самостоятельно и не вызывают развития тяжелейших осложнений. Но средние и большие дефекты способствуют смешиванию двух типов крови и появлению у детей цианоза, одышки и сердечных болей. В таких случаях показано исключительно оперативное лечение.

По словам врача, в норме артериальный проток должен самостоятельно закрыться сразу, как только ребенок появился на свет, но у недоношенных деток он зачастую остается открытым, создавая дополнительную нагрузку на сердце и легкие малыша. В этом случае проводится оперативное вмешательство - закрытие протока спиралью или окклюдером.

Оба этих метода внутрисосудистой хирургии являются эндоваскулярными, иначе говоря - это операции закрытого типа, позволяющие избежать серьезных осложнений и длительного восстановительного периода. Маленьких пациентов можно выписывать домой уже на следующий день.

- Преимущество эндоваскулярных технологий очевидны - пациенту не нужно делать обширную и не всегда безопасную полостную операцию, - дополняет Станислав Игоревич. - Все доступы осуществляются через сосуд на бедре под контролем рентгеновских лучей. После пункции сосуда в отверстие вводятся миниатюрные инструменты (катетеры, баллоны, стенты, спирали, окклюдеры), с помощью которых и проводится хирургическая манипуляция.

Возможности кардиохирургии центра позволяют подарить право на жизнь младенцам и с критическими пороками сердца (например, при транспозиции магистральных артерий).

- Раньше этот порок был смертельным, теперь же благодаря появлению паллиативных методов коррекции (таких как процедура Рашкинда) прогноз при этой патологии значительно улучшился, - уточняет кардиохирург. - Однако, как и прежде, счет идет на минуты. Паллиатив требуется новорожденным с критическими пороками, которым нужно какое­то время продержаться до плановой радикальной операции с использованием аппарата искусственного кровообращения (ИВЛ). Таких деток мы стабилизируем, а затем в кратчайшие сроки направляем в федеральные кардиоцентры - Новосибирск, Томск, Москву. Если, по оценке специалистов, ребенку может потребоваться медпомощь во время перелета, то его сопровождает врач­реаниматолог.

Помимо вышеуказанных видов оперативного лечения, врачи отделения осуществляют стентирование коронарных артерий и сосудов, лигирование артериального протока, балонную вальвулопластику, устранение сосудистых опухолей (гемангиом) различной локализации (как внешних, так и внутренних).

Чтобы попасть на лечение в Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи, необходимо получить направление у лечащего врача по месту наблюдения.

Марина ШЕСТАКОВА.

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"Журнал здоровья", N4, июль, 2017.