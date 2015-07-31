Новый локомобиль повысит безопасность маневровых работ в ЕВРАЗ НМТП

ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт начал эксплуатационные испытания нового локомобиля, предназначенного для работы с железнодорожным подвижным составом на территории порта, сообщили деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе компании.

Маневровый мобильный тягач Mersedes-Benz Unimog U400 может передвигаться как по автомобильной, так и по железной дороге. Он оснащен сцепками сзади и спереди, благодаря чему способен тянуть либо толкать перед собой до десяти груженых вагонов общей массой до 1000 тонн. Дополнительное оборудование локомобиля включает отвал для уборки снега с рельсов и навесную дорожную щетку.

«Такая техника в первую очередь необходима для безопасного осуществления маневровых работ в порту, - говорит управляющий директор ЕВРАЗ НМТП Вячеслав Сараев, - поскольку на территории все необходимые передвижения подвижного состава - расстановки по причалам, отвод выгруженных вагонов – осуществляются силами самих портовиков».

Ранее для этих целей использовали арендованный тепловоз, а также погрузчики, оборудованные сцепкой.

Новый локомобиль будет работать на второй стороне порта, расположенной на мысе Астафьева. Поставщик оборудования уже провел с водителями инструктаж по технической эксплуатации и обслуживанию локомобиля.

Если испытания пройдут успешно, ЕВРАЗ НМТП планирует приобрести еще одну аналогичную машину.

Досье "Золотого Рога": ОАО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» – одна из крупнейших стивидорных компаний на Дальнем Востоке России. Порт расположен в восточной части залива Петра Великого, в бухте Находка. Порт соединен с любой точкой Евроазиатского континента Транс-Сибирской железнодорожной магистралью, обслуживающей грузопоток Азия-Европа-Азия. Возможности порта позволяют выгружать до 500 вагонов с разными грузами в сутки. Складские площади составляют более 300 тыс. кв. метров. ЕВРАЗ НМТП имеет 15 грузовых причалов и один вспомогательный для портового флота, общая длина которых составляет 3,5 км. Причалы порта универсальны и способны принимать морские суда с осадкой 11 м, длиной 230 м, шириной 32 м. Порт имеет возможность поставить у своих причалов 15 судов одновременно и обрабатывать более чем 1500 крупнотоннажных судов в год.