Кости в игорной зоне в Приморье уже брошены

В Приморском крае на месте будущих казино и отелей обнаружено древнее поселение

На территории интегрированной развлекательной курортной зоны «Приморье» обнаружено поселение людей, живших более 2,5 тысяч лет назад, сообщает деловая газета "Золотой Рог". На месте интересной находки приморских археологов побывал губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. Глава региона на прошедшей неделе инспектировал ход строительства первого гостиничного комплекса с казино от «Первой игровой компании Востока», а также дорожной и инженерной инфраструктуры.

Губернатору продемонстрировали место, где древние люди занимались прибрежным собирательством, охотой и рыболовством. Крупное поселение с котлованами жилищ, раковинными кучами и хозяйственными ямами было обнаружено в районе мыса Черепаха в бухте Муравьиной в июле этого года. Этот участок находится рядом с тем, который выделен под застройку развлекательного комплекса одному из крупнейших в мире операторов игорной деятельности NagaCorp Ltd. Сегодня компания является одним из пяти инвесторов ИРКЗ «Приморье».

Naga взяла на себя обязательство профинансировать все необходимые, по мнению ученых, археологические работы у мыса Черепаха. Позиция руководства компании, озвученная Владимиру Миклушевскому, состоит в том, что инвестор готов оплачивать работы по исследованию этой местности, выемке всех значимых находок для музейных и исследовательских целей и только после этого приступить к строительным работам.

Сегодня над раскопом трудятся более 50 человек. Полевые археологические работы по сохранению памятника проводят на участке ученые и студенты-историки Дальневосточного федерального университета, помогают им учащиеся школы №18 Артема.

В состав экспедиции также входят ученые Дальневосточного отделения РАН: они осуществляют геоморфологические, палеографические, палеозоологические исследования памятника и находок.

Как рассказал главе региона руководитель экспедиции, директор учебно-научного музея ДВФУ Александр ПОПОВ, финансовые вложения компании делают возможным проведение на участке тщательных археологических работ, которые позволят составить более полную картину быта жителей Приморья 2,5 тысяч лет назад, судить о климате и рельефе побережья.

«Ценность раскопок заключается не в наличии здесь самого памятника, поскольку данное поселение является одним из многих широкоизвестных на территории Приморья, оно относится к янковской археологической культуре периода раннего железного века. Таких памятников в крае более 200, некоторые из них также исследовались раскопками. А ценность в том, что благодаря инвесторам мы имеем возможность выкопать поселение в таком большом объеме - исследовать все слои почвы, бережно извлечь реликвии и отправить их в музей университета для более детального изучения, обработки и научного описания», - отметил он.

А компания NagaCorp Ltd. планирует предусмотреть в своем комплексе экспозиционную комнату, где можно было бы разместить наиболее интересные реликвии и демонстрировать их всем посетителям развлекательного курорта.

Начальник отдела по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения департамента культуры Приморского края Владимир ОСЕЦКИЙ подчеркнул, что инвесторы пошли по правильному пути.

«Вся необходимая проектная документация разработана и работы на территории начаты с учетом задачи по сохранению памятников архитектуры. Это позволяет проводить планомерные научные работы», - обозначил он.

В настоящее время площадь раскопа составляет более 400 квадратных метров, обнаружено семь котлованов жилищ и более 2,5 тысяч различных находок: черепков керамики, элементов каменных и костяных орудий, украшений, остатков пищи древних людей.

По словам вице-губернатора Приморского края Сергея Нехаева, найденные кости - своеобразный знак (смеется) правильного выбора места использования игральных костей.

«Это может стать изюминкой развлекательной курортной зоны», - отметил заместитель главы региона.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.