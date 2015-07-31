Станет ли Владивосток "умным" и "безопасным городом"

IT - это очень эффективный инструмент для решения подобных задач

Какова готовность Приморского края к внедрению системы «Безопасный город» и Концепции региональной автоматизации, утвержденным правительством РФ, где найти средства на их реализацию, можно ли привлечь к этому частных инвесторов, в каких формах и каким образом те окупят вложения - эти и другие вопросы обсуждались на заседании комитета по научно-техническим инновациям и высоким технологиям союза «Приморская торгово-промышленная палата», которое прошло 16 июля в Ситуационном центре ГО и ЧС Приморского края.

Тема заседания - «Smart-регион как концепция современного развития городской инфраструктуры и эффективного управления ресурсами, основа повышения эффективности реализации полномочий органами местного самоуправления» - собрала представителей профильных департаментов администрации Приморского края, ведущего регионального интегратора «Акцент», телекоммуникационной компании «Ростелеком», компаний Cisco Systems и IBM - мировых лидеров в области решений безопасных городов и реализации концепции Smart в России, Управления МЧС по Приморскому краю и других сторон, заинтересованных в реализации проекта.

Напомним, что в декабре 2014 года была утверждена Концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», призванного повысить уровень безопасности и качества жизни в субъектах РФ. В Приморье теме обеспечения безопасности, информатизации среды уделяется большое внимание. В частности, при Торгово-промышленной палате создан специальный комитет по научно-техническим инновациям и высоким технологиям, возглавляемый Константином ВОРОБЬЕВЫМ - директором компании «Акцент», занимающейся системной интеграцией и построением ИТ-инфраструктуры.

«Города сегодня конкурируют за ресурс, в т.ч. человеческий, и чем выше уровень безопасности, чем слаженнее взаимодействие между структурами, отвечающими за ее обеспечение, тем охотнее население остается жить и работать на той или иной территории, - поясняет актуальность темы Константин Воробьев. - С необходимостью внедрения системы «Безопасный город» соглашаются и власти, и ответственные ведомства, но для того, чтобы это самое внедрение состоялось, очень важен конструктивный межведомственный диалог».

«Количество чрезвычайных ситуаций и различных происшествий, несущих угрозу здоровью и жизни людей, масштабные материальные потери для бюджетов российских территорий, не сокращается, и Приморье не исключение, - говорит директор департамента гражданской защиты Приморского края Валентин БАСАРГИН, - только за 2014 год в крае зарегистрирована 21 чрезвычайная ситуация с общей суммой ущерба около 300 млн рублей. А ведь любое чрезвычайное происшествие можно устранить на начальном этапе - при условии оперативного получения информации о нем и своевременного подключения соответствующих служб. Для этого необходима усиленная работа на муниципальном уровне, в т.ч. в виде внедрения сегментов комплекса «Безопасный город».

С мнением коллеги согласна Татьяна ПОТАПОВА, замдиректора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края: «Безопасный город», «Умный город» - системы нужные и актуальные для региона. Власти вовсю работают над повышением качества жизни приморцев, и IT - это очень эффективный инструмент для решения подобных задач. Реализация концепции региональной информатизации в крае идет полным ходом. В частности, внедрены системы, обеспечивающие взаимодействие органов власти между собой, органов власти и граждан, а также органов власти и бизнеса. «Безопасный город» будет способствовать еще более тесному взаимодействию на уровне отдельных ведомств, повышению общего уровня безопасности населения и объектов инфраструктуры».

«Базовым ядром комплекса «Безопасный город» является система «112» - некий интерфейс, благодаря которому и граждане, и предприятия могут максимально быстро связаться с «единым окном» дежурно-диспетчерской службы, сообщить о ЧП, в кратчайшие сроки получить и помощь, и четкие рекомендации о том, как действовать в том или ином случае, - поясняет заместитель директора Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Алексей ЩУРОВ. - На коллегии МЧС России был одобрен новый формат по реализации мероприятий по построению системы «112», в феврале нынешнего года было принято решение о предоставлении субъектам РФ на безвозмездной основе типовой документации для обеспечения ее работы, и мы, со своей стороны, обладая опытом подобной работы в других регионах, готовы включиться в ее построение и интеграцию в уже существующие системы».

Руководитель направления IBM’s Smarter Cities в Центральной и Восточной Европе Николай МАРИН и ведущий консультант по решениям Cisco Internet of Things/CSS Олег САЕНКО поделились опытом других российских территорий, уже реализующих отдельные элементы системы «Безопасный город».

Обсудили участники заседания и такой насущный вопрос, как финансирование модернизации существующей городской ИТ-инфраструктуры, в том числе посредством государственно-частного партнерства. С особенностями нового Закона о ГЧП, значительно расширяющего возможности инвесторов, что будет подписан со дня на день, собравшихся ознакомил Константин Воробьев.

«Приморье сегодня стоит на пороге решения серьезных, амбициозных задач - в т.ч. речь идет о создании Свободного порта. Это привлечет большие ресурсы - и людские, и материальные, - и вопрос об обеспечении безопасности на территории Владивостока и края приобретет острейшее звучание. Это не только экономический, но и политический момент, и у нас нет времени на раскачку. Поэтому мы не закрываем тему и обязательно вернемся к ее обсуждению», - резюмировал, подводя итоги заседания, вице-президент союза «Приморская торгово-промышленная палата» Михаил ВЕСЕЛОВ.

Итогом мероприятия стала резолюция, обозначившая приоритеты и первоначальные задачи в построении необходимой инфраструктуры для развития проекта и закладывающая основу для будущих бюджетных и частных инвестпроектов, направленных на интеллектуальное наполнение городской среды технологическими решениями, повышающими уровень комфорта и безопасности приморцев. Также участники заседания обратились к власти и курирующим органам с просьбой создать ответственную организацию, в чьи задачи будет входить поддержание диалога между всеми заинтересованными сторонами и координация их действий. А для более широкого освещения темы предложено использовать площадку отраслевой выставки «Дальинфоком».

Подробности - в августовском номере межрегионального журнала «ДВ капитал».

Татьяна СУШЕНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.