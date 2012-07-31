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Половина работающих приморцев считают себя трудоголиками
Служба исследований компании HeadHunter провела опрос в Приморском крае и выяснила, что 44% респондентов считают себя трудоголиками! 36% распознали в себе чрезмерную тягу к труду, потому что постоянно думают о нем в свободное время. 23% берутся за всевозможные рабочие задачи, даже за те, которые взваливать на себя необязательно, а 22% признались, что так много думают о работе, что эти мысли преследуют их даже во сне!
Чаще всего к трудоголикам причисляют себя представители высшего менеджмента (52%), реже – те, кто работает в банковской сфере (45%). Примечательно, что женщины (48%) чаще относят себя к этой категории, нежели мужчины (41%).
Те, кто признал свой трудоголизм, отмечают, что сама жизнь требуют от них выкладываться по максимуму. Каждый третий уверен, что это сугубо его вина, а 8% корят работодателя.
Трудоголизм – положительное или отрицательное явление? Мнения опрошенных на этот счет разделились: 39% видят больше положительных сторон, примерно столько – скорее, отрицательных (40%). Причем те, кто относят себя к трудоголикам, считают, что это очень даже неплохо, а остальные, напротив, уверены: чрезмерная любовь к труду ничего хорошего в себе не несет.
«Золотой Рог».
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