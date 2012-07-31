Приморские фермеры: хлеб с молоком

Молочная ферма семьи АКОПЯН в с. Уборка Чугуевского района поражает даже своим внешним видом: современное здание построено из пескоблоков с утеплителем, сверху обшито металлом. В коровнике – чистота и порядок, можно ходить, не опасаясь наступить в кучу навоза. В примыкающем офисе – везде кафель, на полу – плитка. И никакого запаха. Пахнет разве что свежим молоком.

Ферма на 100 голов КРС построена китайцами за несколько месяцев в прошлом году. Запущена в эксплуатацию 30 ноября. Всего в стаде 59 коров: 24 дойные коровы, 15 голов молодняка и телята. 20 черно-белых коров Эдгар Акопян закупил три года назад в с. Милоградово Ольгинского района. Держал их при своей усадьбе. Родные помогали. В прошлом году Эдгар оформил кредиты в Россельхозбанке на 8 лет и построил ферму. Обошлась она в 12 млн руб. На отходы от переработки молока – это сыворотка – на ферме содержат еще и 30 поросят. Выходит, безотходное производство. За скотом ухаживают 6 работников – ветврач, осеменатор и переработчик молока Светлана БУДНИК, доярки, скотники и сторожа. В семье Акопян работают все – отец Владимир, мать Лаура, их сыновья Эдгар и Рафик, их жены и дети. 14-летний Владимир, 11-летний Саркис, 10-летняя Лаура (дети Эдгара) и 9-летний Миран умеют кормить скот, чистить ферму, пасти коров, грузить сено, а старшие сыновья Эдгара даже могут водить машину. Рабочий день отца семьи Владимира, его сыновей Эдгара и Рафика начинается с 5 утра: у семьи уже 14 лет как есть пекарня в Уборке, выпекающая более 2 тыс. буханок хлеба и булочек в сутки, и Акопяны с утра сами развозят хлеб по селам и деревням Чугуевского района, включая саму Чугуевку. В этом году строят новую пекарню в Уборке, будут расширяться.

Начинали Акопяны, приехавшие в Уборку 17 лет назад, с двух продуктовых магазинов в Уборке и Шумном. В 1998 г. открыли пекарню в Уборке. Стали возить хлеб двух сортов в Антоновку, Шумный, Изюбриный, Ленино, Кокшаровку, Саратовку, Лесогорье, Самарку, Чугуевку, Уборку, Варпаховку, Каменку, Заметное. А три года назад Акопян решили заняться еще и молочным животноводством. Был же когда-то в Уборке животноводческий совхоз «Дружба», где держали около 600 голов КРС. Много лет назад совхоз приказал долго жить. Условия содержания и корма для скота на небольшой ферме Акопянов несравнимо лучше. И коровы чистые и упитанные и молока дают больше совхозных буренок – до 25 литров в сутки, это чемпионки, а так выходит 15-18 литров.

Технику фермеры оформили в основном в лизинг через Роспродагентство. Нашли пример написания коммерческого предложения, написали, и дело пошло. Из 5 тракторов 3 куплены по лизингу, сейчас приобрели новенький кормоуборочный комбайн КСК-600 - будут заготавливать силос и сенаж. Сочные корма – кукурузу на силос и многолетние и однолетние травы – семья заготавливает самостоятельно. Зерновые покупают.

При ферме есть пока небольшой цех, ежедневно перерабатывающий 300-350 литров молока. Это 120 литров молока в полуторалитровых бутылках, 18 литров сметаны и 18 кг творога. Сметану фасуют в пластиковые стаканчики по 410 мл, творог – в полиэтиленовые пакеты по 500 г. Берут его жители Уборки – а здесь проживают около 1000 человек - и магазины с. Чугуевка. Эдгар Акопян гордится своей продукцией: «В молочке крупных приморских молокозаводов 99% сухого молока, они выпускают, по сути, не молоко, а молочный напиток. У нас же – натуральные молоко и молочные продукты».

На следующий год Акопян планируют построить еще одну молочную ферму на 200 голов КРС. С автоматизированным молокопроводом и отдельно стоящим перерабатывающим цехом. А поможет им в этом участие в федеральной программе «Начинающий фермер», в рамках которой они надеются получить грант и им возместят от 40 до 50% затрат на строительство фермы. Значит, меньше кредитов придется оформлять самим. Сейчас Эдгар и Рафик изучают рынок. Хотят купить для новой фермы или канадский скот, или коров в Иркутске. Одна канадская голштинная черно-пестрая корова стоит 170 тыс. руб. В этом году их впервые заказали предприниматели из Октябрьского и Хорольского районов. Через два месяца в Приморье придут два парохода с канадскими коровами на борту. Акопян посмотрят, какие у них характеристики, надои. Потом определятся, брать или нет. Новую ферму будет строить чугуевское ООО «Востоктранслес» - компания нынешнего арсеньевского мэра Александра ДРОНИНА.

«Край поддерживает нас как фермеров,- говорит Эдгар Акопян.- На каждый литр молока мы получаем субсидию – по 2,5 руб. Это хорошее подспорье. Вообще без поддержки сельской, районной и краевой администраций мы бы далеко не продвинулись. Они консультируют, помогают оформлять бумаги. А бумажная волокита отнимает очень много времени. Это, пожалуй, главная наша проблема».

Зачем им эта возня с коровами, ведь гораздо выгоднее торговать продуктами или лесом, где прибыль быстрая: продал, получил? «Нам нравится иметь дело с животными, кормить их, готовить корма, получать урожай, видеть конечный результат,- признается Эдгар.- Хотя затраты в этом бизнесе большие: чтобы вырастить одну корову, нужны три года. Пока мы не рассчитались по кредитам за строительство фермы, я бы и бизнесом-то это не назвал». В Уборке кроме фермы и пекарни Акопян работает только китайская лесопилка. Других предприятий (не считая школы и магазинов) нет. Поэтому 6 работников фермы Акопянов дорожат своей работой. Хотя зарплаты небольшие, но и нагрузка не такая уж большая: работают посменно по две недели, а две недели отдыхают. Плюс весь соцпакет предоставляется. «Нам приятно приходить на работу,- говорит ветврач Светлана Будник, которая когда-то была бригадиром в совхозе «Дружба».- условия созданы нормальные, в помещении фермы – идеальный порядок, доярки доят коров доильными аппаратами, в офисе чистенько, уютно, есть где помыть руки, есть теплый туалет и комната для отдыха и чаепитий…»

На обратном пути у нас сломалась машина. И приехавшие на микрогрузовике сыновья Эдгара и Рафика Володя, Саркис и Миран деловито и со знанием дела помогли водителю завести нашу машину. «Наши дети не сидят без дела на шее у родителей до 20 лет,- заметил на это Эдгар.- Они все умеют…»

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог». Владивосток.