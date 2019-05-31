www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.06 р. 100 JPY: 59.29 р.
EUR: 72.42 р. 10 CNY: 94.23 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
ЖКХ
Распечатать

Во Владивостоке взялись за дороги

31 Мая 2019, 12:40 | Приморье

Первой к ремонту на улицах Добровольского и Сахалинской приступила компания «Строй Сити»

Работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовали во Владивостоке, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

На улицах Добровольского и Сахалинской во Владивостоке начался ремонт улиц в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в этом году в столице Дальнего Востока по программе отремонтируют 15 улиц и построят пешеходный переход на улице Олега Кошевого.

Как сообщили в городском управлении дорог и благоустройства, первой к ремонту на улицах Добровольского и Сахалинской приступила компания «Строй Сити».

«В прошлые годы она зарекомендовала себя хорошо, поэтому надеемся, что и в этом году выполнит все работы быстро и качественно», – отметил руководитель управления Сергей Макаров.

В настоящее время подрядная организация убирает старые разрушенные бордюры и монтирует новые, снимает старый асфальт, проводит земляные работы и готовит к поднятию колодцы.

«Для более оперативного и качественного ремонта мы вывели на объекты максимальное число рабочих и спецтехнику. Задействованы семь бригад строителей», – пояснил руководитель подрядной организации.

Всего во Владивостоке в этом году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» капитально отремонтируют 15 улиц – заасфальтируют более 200 тысяч квадратных метров дорог, 45 тысяч квадратных метров тротуаров, установят более 50 тысяч метров тротуарных и дорожных бордюров, а также построят пешеходный переход на улице Олега Кошевого. В ближайшее время дорожники приступят к ремонту улиц Хабаровской, Нерчинской, Вилкова и других.

Напомним, что дальневосточная столица в составе Владивостокской агломерации вошла в число субъектов, в которых реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году в агломерации будет отремонтирован 81 километр дорог.

Фото – пресс-служба администрации Владивостока

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: ремонт  строительство  дороги 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru