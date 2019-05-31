Во Владивостоке взялись за дороги

Первой к ремонту на улицах Добровольского и Сахалинской приступила компания «Строй Сити»

Работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовали во Владивостоке, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.



На улицах Добровольского и Сахалинской во Владивостоке начался ремонт улиц в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в этом году в столице Дальнего Востока по программе отремонтируют 15 улиц и построят пешеходный переход на улице Олега Кошевого.



Как сообщили в городском управлении дорог и благоустройства, первой к ремонту на улицах Добровольского и Сахалинской приступила компания «Строй Сити».



«В прошлые годы она зарекомендовала себя хорошо, поэтому надеемся, что и в этом году выполнит все работы быстро и качественно», – отметил руководитель управления Сергей Макаров.



В настоящее время подрядная организация убирает старые разрушенные бордюры и монтирует новые, снимает старый асфальт, проводит земляные работы и готовит к поднятию колодцы.



«Для более оперативного и качественного ремонта мы вывели на объекты максимальное число рабочих и спецтехнику. Задействованы семь бригад строителей», – пояснил руководитель подрядной организации.



Всего во Владивостоке в этом году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» капитально отремонтируют 15 улиц – заасфальтируют более 200 тысяч квадратных метров дорог, 45 тысяч квадратных метров тротуаров, установят более 50 тысяч метров тротуарных и дорожных бордюров, а также построят пешеходный переход на улице Олега Кошевого. В ближайшее время дорожники приступят к ремонту улиц Хабаровской, Нерчинской, Вилкова и других.



Напомним, что дальневосточная столица в составе Владивостокской агломерации вошла в число субъектов, в которых реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году в агломерации будет отремонтирован 81 километр дорог.

Фото – пресс-служба администрации Владивостока