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В Приморье создадут Центр компетенций в сфере сельхозкооперации

31 Мая 2019, 11:38 | Приморье

Для приморских фермеров будут действовать льготные условия лизинга сельскохозяйственной техники

Предложение предпринимателей о создании в Приморье Центра компетенций в сфере сельхозкооперации поддержал Первый заместитель Председателя Правительства РФ – Министр финансов РФ Антон Силуанов во время круглого стола, посвященного развитию бизнеса в сфере сельского хозяйства. В мероприятии также приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, первый заместитель Министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, представители АО «Корпорация МСП», а также фермеры и руководители сельхозпредприятий, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Центры компетенций уже работают в 76 регионах страны, там можно получить информацию обо всех мерах государственной поддержки для фермеров и сельхозкооперативов.

«Такой центр можно создать. Если есть необходимость содействия в консультационных вопросах или другой помощи федерального центра, мы готовы ее оказать», – отметил Антон Силуанов.

Во время круглого стола предприниматели также узнали о новых мерах поддержки сельхозпроизводителей. Так, Корпорация МСП представила новый «коробочный» продукт, который разработан в начале этого года и включает в себя льготные кредиты, субсидии и иные виды помощи.

Олег Кожемяко подчеркнул, что для приморских фермеров будут действовать льготные условия лизинга сельскохозяйственной техники, при этом Гарантийный фонд Приморского края предоставит поручительства по договорам лизинга.

«Сейчас мы с Росагролизингом договорились, что гораздо больший объем кредитного портфеля будет выделен для Приморского края. В этом году – до 1 миллиарда рублей.  Расширяется и перечень сельскохозяйственной техники, в том числе планируется поставка малогабаритной – удобной для фермеров, которую можно оформить в лизинг. За счет краевого бюджета мы будем субсидировать и первый взнос по договорам лизинга, меняется график платежей на более удобный, чтобы большую часть средств сельхозпредприятия могли выплачивать после сбора урожая», – обозначил Губернатор.

Помимо этого, в Приморье в этом году в рамках государственной программы развития сельского хозяйства на поддержку сельхозпроизводителей предусмотрено более 3 миллиардов рублей. Эти средства направляются на грантовую поддержку крестьянско-фермерских хозяйств и кооперативов, на удешевление продукции животноводства (молоко, мясо), на возмещение затрат при производстве сельскохозяйственных культур и возмещение процентных ставок по инвестиционным кредитам. Субсидии также выделяются на возмещение затрат на техмодернизацию – приобретение комбайнов и тракторов, кормозаготовительного оборудования, зерноочистительной и сушильной техники. Финансовая поддержку можно получить и для приобретения племенного скота.

Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: кожемяко  лизинг  гарантийный фонд  сельское хозяйство 



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