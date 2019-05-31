Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Владивостокцы будут "донашивать" после москвичей старые трамваи
31 Мая 2019, 10:40 | Приморье
Таким транспортным средствам ремонт не нужен 15 лет
Об этом сообщил глава краевого центра Олег Гуменюк, отвечая на вопрос одного из депутатов городской думы. Договорённость о безвозмездной передаче транспортных средств 2005-2007 годов выпуска достигнута с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
«Все трамваи после капитального ремонта, - подчеркнул Олег Гуменюк. – Таким транспортным средствам ремонт не нужен 15 лет. Сейчас мы решаем, как мы доставим их во Владивосток. Уверен, такое подспорье со стороны столицы нам не помешает. Трамваям в городе быть, это наша история».
Также глава Владивостока сообщил, что в городе планируется построить две газозаправочные станции, чтобы администрация могла в будущем закупать автобусы на газомоторном топливе. Такие станции могут появиться в городе уже в 2020 году.
«Также планируем закупить в этом году два электробуса, - сообщил мэр. - На их покупку выделены средства из краевого и городского бюджетов. Кроме этого, субсидия из федерального бюджета позволит уменьшить стоимость каждого электробуса на 8 миллионов рублей».
Напомним, сегодня Олег Гуменюк выступил перед депутатами городской думы с ежегодным отчетом о деятельности администрации в 2018 году. Говоря о развитии пассажирского транспорта, он отметил, что жизнь в современном городе без удобного общественного транспорта невозможна.
«В 2018 году всеми видами городского пассажирского транспорта во Владивостоке перевезено почти 96 миллионов пассажиров, - сказал он. - Огромная цифра. Из них 90 миллионов перевезли автобусы, электротранспорт – почти 6 миллионов, морской транспорт – 72,5 тысячи человек. Ежедневный выход на линию – это в среднем 600 автобусов, 14 трамваев, 10 троллейбусов. При этом все понимают, что общественному транспорту столице Дальнего Востока требуется мощная перезагрузка. Одна из проблем – устаревшие транспортные средства. Старые, неопрятные автобусы – это то, что должно уйти в прошлое. Работа в этом направлении ведется. Перевозчики в прошлом году сумели за свой счет приобрести более ста автобусов. В этом году планируем закупить для ВПОПАТ-1 около 100 автобусов. Средства на это выделяют краевые власти».
Анастасия Котлярова (фото)
Автор:
Теги: транспорт владивосток
Новости тематики
- Владивостокцы будут "донашивать" после москвичей старые трамваи
- Международный автосалон стартовал во Владивостоке
- Правый руль опять подвергся поборам
- Приморские "мазды" поедут на запад своим ходом
- Авиарейс из Владивостока в Токио будет ежедневным
- Уссурийск унизил Владивосток
- Новый автомобиль за старый
- Порты Приморья теряют уголь
- Взять власти "на слабо" у извозчиков не получилось
- Во Владивостоке начал работу сервисный центр по обслуживанию грузовой техники
Новости раздела
- В Приморье создадут Центр компетенций в сфере сельхозкооперации
- Владивостокцы будут "донашивать" после москвичей старые трамваи
- Дмитрий Алексеев, гендиректор ГК DNS: Чего я должен бояться?
- Веб-разработчик из Москвы будет выращивать особые грибы в Приморье
- Владивостокская нефтебаза приступает к устройству временного проезда через ж/д пути необщего пользования
- Центр "Мой бизнес" открыли в Приморье
- В Приморье начали выпускать мясные снеки
- На Дальнем Востоке открыт новый сезон "космической охоты" на нерадивых золотодобытчиков
- Под китайским крылом
- 317 придомовых территорий благоустроят во Владивостоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- От "хрущевок" стоит как можно скорее избавиться
- Приморцы решили написать обращение к президенту Украины Зеленскому
- Южная Корея открывает новые стороны туристам Приморья
- НеТОРопливый подход
- Во Владивостоке наступил Новый год
- Кому выгодно дестабилизировать ситуацию в Находке?
- Снижение покупательского спроса и высокие тарифы тормозят развитие бизнеса в Приморье
- Бизнес-гороскоп: Девам рекомендовано отправляться к морю
- Джонки идут на абордаж
- Во Владивостоке открылась Международная туристическая выставка PITE-2019
Loading...
на боже что нам не гоже. . . москвичи объедки на периферию выкинут, но и на том спасибо, те страшные трамваи что у нас ходят вообще из фильма ужасов.