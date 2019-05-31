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Владивостокцы будут "донашивать" после москвичей старые трамваи

31 Мая 2019, 10:40 | Приморье
Таким транспортным средствам ремонт не нужен 15 лет
 
Об этом сообщил глава краевого центра Олег Гуменюк, отвечая на вопрос одного из депутатов городской думы. Договорённость о безвозмездной передаче транспортных средств 2005-2007 годов выпуска достигнута с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
 
«Все трамваи после капитального ремонта, - подчеркнул Олег Гуменюк. – Таким транспортным средствам ремонт не нужен 15 лет. Сейчас мы решаем, как мы доставим их во Владивосток. Уверен, такое подспорье со стороны столицы нам не помешает. Трамваям в городе быть, это наша история».
 
Также глава Владивостока сообщил, что в городе планируется построить две газозаправочные станции, чтобы администрация могла в будущем закупать автобусы на газомоторном топливе. Такие станции могут появиться в городе уже в 2020 году.
 
«Также планируем закупить в этом году два электробуса, - сообщил мэр. - На их покупку выделены средства из краевого и городского бюджетов. Кроме этого, субсидия из федерального бюджета позволит уменьшить стоимость каждого электробуса на 8 миллионов рублей».
 
Напомним, сегодня Олег Гуменюк выступил перед депутатами городской думы с ежегодным отчетом о деятельности администрации в 2018 году. Говоря о развитии пассажирского транспорта, он  отметил, что жизнь в современном городе без удобного общественного транспорта невозможна.
 
«В 2018 году всеми видами городского пассажирского транспорта во Владивостоке перевезено почти 96 миллионов пассажиров, - сказал он. - Огромная цифра. Из них 90 миллионов перевезли автобусы, электротранспорт – почти 6 миллионов, морской транспорт – 72,5 тысячи человек. Ежедневный выход на линию – это в среднем 600 автобусов, 14 трамваев, 10 троллейбусов. При этом все понимают, что общественному транспорту столице Дальнего Востока требуется мощная перезагрузка. Одна из проблем – устаревшие транспортные средства. Старые, неопрятные автобусы – это то, что должно уйти в прошлое. Работа в этом направлении ведется. Перевозчики в прошлом году сумели за свой счет приобрести более ста автобусов. В этом году планируем закупить для ВПОПАТ-1 около 100 автобусов. Средства на это выделяют краевые власти».
 
Анастасия Котлярова (фото)
 
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Теги: транспорт  владивосток 



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Комментарии

  • Псевдоним11:11, 31.05.2019#

    на боже что нам не гоже. . . москвичи объедки на периферию выкинут, но и на том спасибо, те страшные трамваи что у нас ходят вообще из фильма ужасов.

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