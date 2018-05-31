Новый резидент игорной зоны "Приморье" намерен реализовать проект стоимостью 8 млрд рублей

Два из десяти свободных земельных участков на территории развлекательного курорта «Приморье» переданы новым инвесторам – Корпорация развития Приморского края заключила cоглашение на реализацию инвестиционного проекта с российским игорным оператором «Шамбала».

Компания намерена реализовать масштабный проект гостинично-развлекательного комплекса стоимостью восемь миллиардов рублей.

«Весной этого года мы начали поэтапную работу по сдаче в субаренду инвестиционных площадок и выставили на первый аукцион два свободных земельных участка №12 и №27, чтобы предложить потенциальным инвесторам территорию под строительство гостинично-развлекательных комплексов с казино. ОАО “Шамбала” стало единственным участником открытого аукциона на приобретение данных площадок и было официально признано победителем. Общая площадь участков составляет 13,78 гектаров. Минимальный объем инвестиций – 8 миллиардов рублей», – сообщил генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края» Игорь Трофимов.

По словам вице-губернатора региона Андрея Ларина, власти края максимально заинтересованы в реализации плана по развитию ИРК «Приморье».

«Данный проект имеет большое значение для социально-экономического развития края, поэтому Администрация региона и девелопер проекта – Корпорация развития Приморского края – будут прикладывать все усилия для его реализации и завершения строительства в сроки, прописанные в генеральном плане инвестпроекта. Мы нацелены на создание максимально комфортных условий для работы инвесторов и готовы оказывать комплексную поддержку нашим партнерам, реализующим туристические проекты на территории региона», – подчеркнул замглавы края.

Отметим, в апреле 2018 года директор ЗАО «Шамбала» Максим Смоленцев презентовал проект развлекательного комплекса с казино на заседании рабочей группы под руководством врио Губернатора Приморского края Андрея Тарасенко. Компания предложила создать гостинично-развлекательный комплекс с казино общей площадью 16 тысяч квадратных метров и пятизвездочным отелем площадью более 40 тысяч квадратных метров. Также объект включит в себя рестораны, барную зону, сцену, гранд-буфет с «открытой кухней», спа-салон, ночной клуб площадью 2 тысячи квадратных метров. Проект был одобрен единогласно.

По информации Корпорации, проектирование нового объекта и разработка плана территории начнется уже в сентябре. В скором времени будет объявлен открытый тендер на привлечение строительного подрядчика. Согласно аукционной документации, новый комплекс будет включать в себя не менее 270 гостиничных номеров, а также не менее 500 игровых автоматов и 50 игровых столов.

«Согласно установленным в Приморском крае налоговым ставкам на игорный бизнес, объект компании “Шамбала” будет приносить в бюджет региона более 120 миллионов рублей ежегодно, без учета других налоговых отчислений. Планируется также создание свыше двух тысяч рабочих мест. Жители Приморья смогут получить престижную работу в гостинично-ресторанном, транспортном, развлекательном бизнесе», – сообщили в Корпорации.

Отмечено, что по итогам реализации проекта на территории ИРК «Приморье» будет создано не менее 20 тысяч рабочих мест. При этом сейчас первый, уже приступивший к работе, гостинично-развлекательный комплекс Tigre de Cristal обеспечил рабочими местами почти тысячу приморцев, более 4 тысяч человек задействованы в смежных областях. Налоговые поступления от игорного бизнеса, а также объем отчислений во внебюджетные фонды за 2017 год превысили 485 миллионов рублей. Летом этого года руководство компании-инвестора Summit Ascent планирует представить дизайн-проект второй фазы строительства гостиничного комплекса с казино.

Напомним, что помимо действующего комплекса с казино на территории игорной зоны также ведется создание крупного гостиничного комплекса с аквапарком и казино Naga Vladivostok. Камбоджийская компания Naga Corporation к концу июня планирует завершить обустройство свайного поля, установку ростверков и готовится приступить к активной фазе каркасных работ. Окончание строительных работ запланировано на 2019 год, открытие объекта – на 2020. На первом этапе гостиничный комплекс категории 4* представит собой одиннадцатиэтажное здание с 279 номерами разного класса, а также казино и многоцелевой концертный зал. Открытие объекта позволит создать не менее 2500 рабочих мест.

Также на территории курорта ведется работа по созданию гостиничного комплекса с казино Selena от группы российских компаний «Даймонд Форчун Холдингс Прим» и проектируется объект Sun от компании «Гейминг Групп Приморье».

Добавим, созданием инженерной инфраструктуры – строительством дорожной сети, сети водоснабжения и водоотведения, связи, мощности электро- и теплоснабжения участков интегрированной игорной зоны «Приморье» занимается Корпорация развития Приморского края. Большая часть объектов уже спроектирована, основные работы планируется вести в 2018-2019 годах. В ближайшее время подрядные организации приступят к строительству второго этапа сети водоснабжения и нескольких секторов дороги.

Справочно: В настоящее время в ИРК «Приморье» заключено семь инвестиционных соглашений с общим объемом инвестиций более 65,5 миллиардов рублей. Согласно плану реализации, когда все площадки будут распределены, инвестиционный фонд всего проекта составит 107 миллиардов рублей. В настоящее время свободно шесть участков общей площадью 27,59 гектаров, не считая двух площадок под административные здания. Уже ведутся переговоры с потенциальными инвесторами. По расчетам специалистов Корпорации развития Приморского края, при выполнении инвесторами проекта планов уже с 2025 года игорная зона будет приносить в бюджет Приморского края около 14 миллиардов рублей ежегодно. При этом объем консолидированного налога превысит 35 миллиардов в бюджеты разных уровней.