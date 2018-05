Бывший кандидат в губернаторы Приморья контролирует некогда преуспевавшее пароходство

Правда, компания, некогда гремевшая на весь мир, уже давно не та

Александр КИРИЛИЧЕВ, в июне прошлого года ушедший с поста гендиректора ОАО «Приморское морское пароходство» (ПМП, г.Находка), вновь возглавил совет директоров некогда гремевшей на весь мир, а ныне заурядной компании.

Совет директоров на годовом собрании был переизбран в прежнем составе – кроме Александра Кириличева, ныне занимающего должность директора московского филиала кипрской компании «Арлимекс Инвест Лимитед», в него вошли сын Александра Дмитриевича Дмитрий КИРИЛИЧЕВ (ныне управляющий директор PRISCO (Singapore) Pte Ltd), бывший финансовый директор PRISCO (Singapore) Pte Ltd Дмитрий ГОЛОМОВЗЫЙ, директор ООО «Медицинский центр ПРИСКО» Наталья ГУСЕВА, бывший гендиректор ПМП Александр МИГУНОВ, нынешний гендиректор ПМП Александр БУЗАКИН и директор департамента экономики Владимир БЕЛЕНЕЦ.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Александр Кириличев занимал должность гендиректора компании с момента акционирования пароходства в 1992 году и по июнь 2005 года, когда его сменил Александр МИГУНОВ. В августе 2015 года Кириличев вернулся к управлению предприятием на срок до конца года, в январе 2016 года его полномочия были продлены на 5 лет - до конца 2020 года.

На выборах губернатора Приморья 19 декабря 1999 года Александр Кириличев занял второе место, проиграв Евгению НАЗДРАТЕНКО в с перевесом почти в четыре раза. После отставки Наздратенко, в досрочных выборах губернатора Приморья 27 мая 2001 года занял лишь шестое место из тринадцати. Тех самых выборов, по итогам которых главой Приморья был избран Сергей ДАРЬКИН.

Два года назад Александр Кириличев окончательно лишился флота. Распродаже судов Prisco предшествовала попытка защитить бизнес от нападок кредиторов. 15 января 2016 года Primorsk International Shipping Limited (Кипр) и ее девять дочерних компаний-судовладельцев (зарегистрированы на Кипре и в Либерии), суда которых находились под управлением Prisco (Singapore) Pte Ltd, воспользовались преимуществами, предлагаемыми американской юрисдикцией, и подали заявления (добровольные прошения) о финансовой реорганизации в рамках главы 11 Кодекса США о банкротстве, с целью достижения приемлемого компромисса с кредиторами - теперь уже с участием суда. После этого основная угроза со стороны кредиторов была блокирована - суда продолжили работать согласно ранее заключенным контрактам. Однако уже в июле 2016 года 9 судов, принадлежавших созданной на базе пароходства корпорации Primorsk International Shipping Ltd. (PRISCO), на аукционе выкупила дочерняя компания «Совкомфлота» SCF Tankers Ltd. За четыре танкера ледокольного класса типа «афрамакс» LR2s общим дедвейтом 420 тыс. тонн и пять танкеров-продуктовозов ледового класса общим дедвейтом 255 тыс. тонн SCF Tankers заплатила $215 млн.

В настоящее время основными направлениями деятельности ПМП являются управление недвижимостью и сдача в аренду офисных, складских и производственных объектов, принадлежащих АО; предоставление услуг по подбору, аттестации и найму моряков для работы на морских судах (crewing); участие в управлении деятельностью дочерних хозяйственных обществ и автономной некоммерческой организации.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток