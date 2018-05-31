Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дерипаска подчинился главе Приморья
Олигарх пообещал запустить Ярославский ГОК в 2020 году
ОК «РусАл» в третьем квартале 2020 года планирует завершить модернизацию Ярославского ГОКа (ООО «Ярославская горнорудная компания», крупнейший в России производитель флюоритового концентрата, входит в ОК «РусАл»). Конкретика наступила после того, как врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО в апреле во время поездки на площадку законсервированного комбината в Хорольском районе устроил взбучку топ-менеджменту предприятия.
«Нельзя не развивать такие запасы. Руда есть, я справки навел. Месторождение нужно разрабатывать, у вас оно заморожено, а мне нужны рабочие места. Здесь целый поселок для этого создавался. Передавайте вашему руководству такое пожелание: если они нам не представят план об открытии производства, будем готовить ходатайство о лишении лицензии», - сказал Андрей Тарасенко.
Собственники комбината отреагировали достаточно быстро.
«Комбинат ранее производил плавиковый шпат, который стоил $406, в то время как Китай и Монголия продавали его значительно дешевле. К тому же, упали и объемы сбыта, потому что остановились перерабатывающие заводы на Урале. Поэтому было принято решение о модернизации», – сообщил директор по новым проектам «РусАла» Алексей АРНАУТОВ, слова которого приводит пресс-служба администрации Приморья.
В сентябре 2013 года собственник полностью остановил производство на заводе для проведения модернизации в связи с изношенностью основных фондов и низким качеством руды.
По словам г-на Арнаутова, чтобы предприятие было эффективным, потребуется модернизация не только Ярославского ГОКа, но и производств фтористого алюминия в других регионах России.
Речь идет о переходе на так называемый «сухой» способ производства – без применения кислот и загрязнения окружающей среды.
При модернизации и переоборудовании непосредственно Ярославского ГОКа планируется использовать технологии, еще не использовавшиеся в России.
«Наши специалисты совместно с китайскими учеными разработали две новые технологии обогащения с получением высокосортного флюоритового концентрата. Уже прошли полупромышленные испытания этой технологии», – пояснил представитель «РусАла».
До конца текущего года проект пройдет госэкспертизу, в 2019 году «РусАл» планирует приступить к реконструкции комбината, ввод в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2020 года.
В настоящее время запасы на крупнейших месторождениях Ярославского ГОКа составляют около 19 млн тонн флюоритовой руды и 2 млн тонн цинковой руды.
«Только этих запасов хватит более чем на 10 лет работы предприятия», – утонил г-н Арнаутов.
Врио губернатора, в свою очередь, поручил краевому департаменту промышленности совместно с «РусАлом» разработать план-график подключения оборудования комбината к газоснабжению.
«Рассчитайте, какие объемы газа вам нужны, мы проведем переговоры с «Газпромом», чтобы протянуть трубу к комбинату», - приводит слова г-на Тарасенко пресс-служба.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ООО «Ярославская горнорудная компания» является единственным в России производителем и поставщиком флюоритового концентрата, необходимого для производства фтористого алюминия, который, в свою очередь, используется при выпуске первичного алюминия. ЯГРК обеспечивала более 60% потребностей «РусАла» в этом виде сырья. Компания владеет лицензиями на Пограничное и Вознесенское месторождения флюоритовых руд. ОК «РусАл» в 2012 году стала 100%-ным владельцем ООО «Ярославская ГРК», докупив 50% у «Русской горнорудной компании».
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- Дерипаска подчинился главе Приморья
- Промышленности Приморья далеко до советских объемов
- Корейские инвесторы не могут получить землю под строительство в Приморье
- У еще одного дальневосточного банка отозвали лицензию
- Сын дальневосточного губернатора увлекся овощами
- На верфи в Приморье будут строить ледоколы
- РЖД будут сотрудничать с холдингом СДС в проекте нового порта в Приморье
- Строители поделились с главой Приморья наболевшими вопросами
- В Приморском крае появится современный угольный порт
- Бизнесу Пушкаревых срочно понадобился миллиард рублей
Новости раздела
- Дерипаска подчинился главе Приморья
- В Приморье вырастили 25 тонн сазанов и осетров
- Резидентами СПВ стали 12 компаний с проектами на территории Приморья
- "Соллерс" запустит производство автодвигателей во время ВЭФа
- Бухгалтерия смутного времени
- Промышленности Приморья далеко до советских объемов
- Технопарк "Русский" станет мостом для бизнеса в АТР
- ПМЭФ передал эстафету ВЭФу
- Приморцы получат леща
- Тепло от угля стало экологичнее
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стало известно, когда на месте бывшего "В-Лазера" откроется новый супермаркет
- У еще одного дальневосточного банка отозвали лицензию
- Владимир Путин отправил в отставку глав сразу двух дальневосточных регионов
- Один из крупнейших производителей техники откроет в Приморье свое производство
- США собираются блокировать порты Приморья с помощью новых санкций против КНДР
- Выплаты приморским вкладчикам рухнувшего банка начнутся не скоро
- В российских школах введут пятую четверть
- Новый мост на Дальнем Востоке позволит сэкономить на логистике миллиарды рублей
- В Приморье подсчитали морской урожай
- Рыбоперерабатывающий завод построят на Курилах под инвестквоты