Во Владивостоке к кирпичу проявили чуткость

В центре Владивостока завершается реконструкция особняка царских времен

Здание на ул. Пологой, 67 в последние годы было наглядным свидетельством, что и при царе-батюшке во Владивостоке гнали брак. Известно, что в то время в городе существовало около ста заводов и мелких производств по изготовлению кирпича. И, увы, далеко не весь тот кирпич был добротным, хотя многие кирпичные здания того времени до сих пор надежны и продолжают служить верой и правдой.

Что касается этого здания, то оно в последние годы уже просто разваливалось. К нему было опасно подходить. Кирпич не выдержал испытаний временем: начал рассыпаться в прах и вываливаться из стен, разбиваясь на мелкие кусочки. Еще год-другой, и историческая постройка была бы потеряна безвозвратно, если бы для ее реставрации не удалось изыскать средства.

Известно, что долгое время считалось, что это здание было построено купцом первой гильдии Иоганном ЛАНГЕЛИТЬЕ в 1896 году, но затем в 1903 уступлено купцу 1-й гильдии Михаилу СУВОРОВУ. Специалисты до сих пор пытаются разобраться в исторической правде - насколько эти имена связаны с историей особняка, и какое из них достойней здания. Есть на то разные версии. Но после завершения Гражданской войны в процессе национализации особняк в 1924 году стал муниципальным и многие годы использовался как административно-офисное здание.

За долгие годы особняк не раз подвергался разной серьезности ремонтам, а однажды, в 1994 году, даже реконструкции. Однако и прежние ремонты, и та реконструкция не смогла остановить разрушение конструктива. Наоборот, из-за непродуманных решений и неграмотной эксплуатации процесс умирания здания ускорился. Ввиду аварийности последние годы оно уже не эксплуатировалось. И реконструкция, которая ведется сейчас - это по сути уже спасательная операция.

Заданием на реставрацию было определено вернуть особняку историческую планировку, восстановить прежний облик, обновить коммуникации и приспособить объект к современным условиям, чтобы он и в дальнейшем мог использоваться как административно-офисное здание. Заказчиком строительства выступило ФГБУ культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры», которому объект был передан в 2015 году. Общая стоимость реконструкции была определена в 67 миллионов рублей.

В ходе конкурса подряд на реконструкцию выиграла известная владивостокская строительная компания ООО «Дальстройбизнес-II» известная по строительству и реставрации многих в городе объектов культурного и исторического значения. Сейчас реставрационные работы 1-й очереди проекта завершаются.

Как сказал генеральный директор компании Александр СУББОТИН, к концу этого месяца здание будет сдано, но еще предстоит выполнить реставрацию второй очереди объекта, включающую благоустройство территории с укладкой асфальта и брусчатки, установку ограды, обновление ведущей к главному входу лестницы и ремонт старой подпорной стены.

Надо отметить, что в ходе реставрации здания весь прежний «вымерзший» кирпич был заменен на привозной с запада страны, который там был вынут при разборе малоценных дореволюционных построек. Технология замены кирпича при реконструкции здания - для Владивостока в новинку. В ходе реставрационных работ были применены и другие нестандартные решения. В итоге полностью «переложенное» здание сегодня смотрится как новое, но сохранило и прежний вид, и все бывшие элементы декора.

В настоящее время объект «Жилой особняк И. Лангелитье» является зданием-памятником культурного наследия регионального значения, и можно надеяться, что он теперь сможет послужить людям еще немало лет.