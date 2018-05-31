Дальневосточников пошлют в лес

Минвостокразвития России совместно с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке прорабатывают вопросы вовлечения максимального количества самозанятых жителей ДФО в законную добычу дикорастущих растений, сообщил заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей КАЧАЕВ.

«Почти все наши дальневосточники в той или иной степени занимаются сбором дикоросов либо для собственных нужд, либо для продажи, но по большей части это такой серый сегмент. Необходимо понять, как можно заинтересовать людей работать в этой сфере, зарабатывать, платить налоги, использовать этот ресурс для своего блага», - сказал Сергей Качаев.

«По расчетам экспертов, сейчас сбором дикоросов на Дальнем Востоке занимаются около пяти тысяч граждан, при этом до 20 тысяч могут быть системно вовлечены в это занятие. В целом потенциал по самозанятости может доходить до 70 тысяч человек. Средний уровень заработной платы у самозанятых может достигать 80 тысяч рублей», - отметил в свою очередь глава АРЧК ДВ Валентин ТИМАКОВ.