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Во Владивостоке ужесточат требования к общественному транспорту

31 Мая 2018, 12:50 | Приморье
 
Глава Владивостока Виталий Веркеенко распорядился ужесточить требования к автотранспортным предприятиям, работающим на городских маршрутах, в части технического состояния автобусов. Проблематику обсудили на совместном совещании с органами ГИБДД, которое прошло в администрации города накануне, 29 мая.
 
«Мы много лет воюем с перевозчиками, которые выставляют на маршруты разваливающиеся автобусы, – рассказал главе города начальник управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, полковник полиции Олег Зубакин. – Но существующее законодательство таково, что у перевозчиков есть масса возможностей работать некачественно. К примеру, они привозят свежий кузов под документы, устанавливают его на старую базу, остаётся старый двигатель, ходовая часть и так далее, и выпускают изношенный автобус на маршрут под видом нового».
 
Олег Зубакин также подчеркнул, что лицензию перевозчик получает на вид деятельности, и ему достаточно продемонстрировать один нормальный автобус, чтобы ее получить. А на маршрут потом он может выставлять совсем другие машины. Процедура техосмотра, которую каждый автобус должен проходить дважды в год, также не спасает ситуацию. Частные компании по ТО порой ради прибыли проводят техосмотры не совсем качественно и честно. Единственная возможность бороться с разваливающимися автобусами предусмотрена в Федеральном законе № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров». Закон рекомендует использовать карты транспортного средства. В них прописаны технические, экологические и другие характеристики, предъявляемые к каждому автобусу. По этим картам управление государственного автонадзора потом может снимать автобусы с маршрутов, если они не соответствуют прописанным, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
 
«Мы с вами одинаково смотрим на проблемы в сфере перевозок пассажиров, – ответил Виталий Веркеенко. – В свою очередь я поручаю управлению транспорта ужесточить требования к перевозчикам в правовом поле. Более детально прописать технические требования к автобусному парку. Автобусы во Владивостоке должны быть новыми, чистыми и комфортными, оборудованными системами видеонаблюдения и спутникового слежения, обязательно с безналичной системой оплаты проезда. При этом мы готовы предоставить перевозчикам гарантированную оплату за соблюдение этих требований, расписания и пройденный километраж, и помогать им обновлять автобусный парк, ведем соответствующие переговоры с лизинговыми компаниями. Но компании-перевозчики должны четко понимать: шансов работать некачественно у них не останется».
 
Анастасия Котлярова (фото)
 
Автор:
Теги: ГИБДД  транспорт  Веркеенко 



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