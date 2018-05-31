Около 70 млрд рублей инвесторы вложат в развитие курорта "Приморье"

По итогам 2017 года Приморье посетили более четырех миллионов человек. Это на миллион больше, чем в 2016 году

Интегрированный развлекательный курорт «Приморье» – один из якорных туристско-рекреационных кластеров края. Основная задача объекта – не только повысить туристскую привлекательность территории, но и привлечь инвестиции в регион. На сегодняшний день сумма инвестиционных соглашений, заключенных с инвесторами, почти достигает 70 миллиардов рублей. Об этом заявил врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в ходе ежегодного отчета Законодательному Собранию в среду, 30 мая.

сообщили газете "Золотой Рог" в в администрации Приморья . Говоря о развитии туризма, глава края подчеркнул, что интерес российских и иностранных гостей к Приморью постоянно растет. За последние два года общий поток туристов в регион увеличился практически вдвое,

«По итогам 2017 года Приморье посетили более четырех миллионов человек. Это на миллион больше, чем в 2016 году. По сравнению с 2016 годом к нам приехало на 37% больше туристов из России и на 12% больше из-за рубежа», – отметил Андрей Тарасенко.

Одним из главных центров притяжения гостей в край, безусловно, является игорная зона «Приморье». Ее развитию регион уделяет особое внимание. Из внебюджетных источников на это направление уже поступило более 10 миллиардов рублей.

«Подписаны инвестиционные соглашения с четырьмя инвесторами на сумму почти 70 миллиардов рублей», – отметил глава края.

По словам Андрея Тарасенко, в 2017 году курорт принес бюджету края 124 миллиона рублей в виде налога на игорный бизнес. Общая же сумма налогов, заплаченная инвесторами, превысила 480 миллионов рублей.

Отмечено, что особые перспективы руководство региона связывает с развитием круизного туризма. Инвестпроект «Приморье» стал одним из 15 комплексных туристических проектов России со специализацией на этом направлении.

«К нам во Владивосток уже заходят самые крупные суда. В июне придет одно из крупнейших круизных судов, а в 2019 году, после того, как закончим работы по углублению дна в порту, ожидаем заход самого большого судна в мире», – заявил Андрей Тарасенко.

Подчеркнуто, что в планах Администрации региона – восстановление морского вокзала и причала в Находке.

Кроме того, отдельная работа ведется совместно с федеральными властями и Росграницей по развитию приграничной инфраструктуры.

Отметим, по итогам 2017 года Приморский край посетило более 640 тысяч иностранцев. Самым массовым по традиции стал турпоток из Китайской Народной Республики – из этой страны к нам приехало около 420 тысяч туристов. Заметно увеличилось и число гостей из Республики Корея и Японии. Так, за 12 месяцев прошлого года край принял более 100 и более 18 тысяч гостей соответственно. Это рекордный турпоток из данных стран в регион.

В целом, 2017 год стал знаковым для туристской сферы Приморья. Во-первых, вступил в силу федеральный закон об электронной визе, в соответствии с которым в край въехали около четырех тысяч гостей из 13 стран мира. По мнению экспертов, упрощенный визовый режим должен стать одним из драйверов развития туристской отрасли региона. Во-вторых, регион принял рекордное количество морских лайнеров – 15. В-третьих, на территории Приморья проведено около 300 ярких событийных мероприятий, привлекших в край тысячи путешественников.

Показателем успешной работы региона по развитию туристской отрасли стало включение Приморья в ряд престижных рейтингов. Так, в 2017 году край стал одним из лучших российских территорий по экологическому отдыху. Исследование провели Журнал National Geographic Traveler и национальный туристический портал Russia.travel.

Кроме того, Приморье впервые вошло в рейтинг EventsInRussia: край занял четвертую строчку в ТОП-10 самых событийных регионов страны и признан одним из наиболее активных российских регионов в работе по данному направлению.

Однако самым важным достижением года стало признание края одним из лучших регионов России по темпам развития туризма. По итогам Всероссийского рейтинга, проведенного Министерством культуры России, край занял третью строчку, уступив первенство лишь Москве и Московской области.

Отметим, в среду, 30 мая, глава Приморья Андрей Тарасенко представил депутатам Законодательного Собрания отчет о работе краевой Администрации за 2017 год. Руководитель региона обозначил ключевые показатели экономического развития края, перспективные инвестиционные проекты, планы по развитию социальной инфраструктуры и повышению качества жизни приморцев.

В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного Собрания Приморья и Государственной Думы РФ, представители администраций региона и муниципальных образований, силовых структур, общественных организаций.

Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)