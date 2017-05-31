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Новые мобильные сервисы "Ростелекома" пришли в Приморье
«Ростелеком» предлагает три дополнительных сервиса корпоративным пользователям сотовой связи, которые превращают смартфон сотрудника в мобильное рабочее место, что повышает эффективность бизнеса. С помощью новых услуг сотрудник получит полноценный доступ к корпоративным информационным ресурсам, поэтому даже в разъездах он может быть активным участником рабочих процессов.
«Прямой городской номер». В дополнение к 10-значному федеральному мобильному номеру корпоративные клиенты могут подключить прямой городской номер. Есть возможность выбрать «золотые» и «серебряные» номера, с повторяющимися комбинациями цифр. Для части потенциальных клиентов может быть важно, что звонки с домашних телефонов на такие номера считаются местными (в зависимости от тарифного плана не тарифицируются, либо на такие звонки действуют минимальные тарифы). На премиальных тарифных планах мобильной связи «Ростелекома» прямой городской номер можно подключить бесплатно.
«Белый статический IP-адрес». Корпоративные клиенты мобильной связи «Ростелекома» могут подключить на номера своих сотрудников статические (выделенные, фиксированные) IP-адреса. Это упростит доступ сотрудников к корпоративным информационным системам и хранилищам данных, поскольку мобильное устройство будет проще идентифицировать для доступа во внутрикорпоративную сеть. С помощью статического IP-адреса смартфон можно «включить» в выделенную виртуальную корпоративную сеть передачи данных (VPN[1]).
«Мобильный APN[2]». Сервис позволяет присвоить номеру мобильного номера мобильный APN, что обеспечит защищенный удаленный доступ к информационным ресурсам компании через создание защищенного канала передачи данных. Обмен данными между устройством и корпоративными информационными системами будет вестись в зашифрованном виде, что гарантирует безопасность обмена коммерческой и конфиденциальной информацией. Сервис «Мобильный APN» поможет объединить в единую корпоративную сеть офисы и филиалы по всей России.
Сервис «Мобильный APN» поможет:
- организовать защищенное беспроводное подключение и контроль работы удаленных торговых точек, транспорта и оборудования компании (банкоматов, платежных терминалов, датчиков и счетчиков, торговых и игровых автоматов, а также другого телеметрического оборудования) для обмена данными между собой и компанией;
- предоставить сотрудникам, много работающим вне офиса, безопасный и полностью контролируемый удаленный доступ к корпоративным информационным ресурсам (интранет-сайту, базам данных, файловым ресурсам, корпоративной электронной почте, приложениям) и сети интернет;
- присваивать и контролировать уровень доступа сотрудников к корпоративным информационным ресурсам и сети интернет.
«Наши сервисы позволяют корпоративным клиентам «Ростелекома» объединить фиксированные и мобильные сети в единое информационное пространство. Вне зависимости от того, где находится сотрудник (в офисе или за его пределами), он получит надежный и безопасный доступ к корпоративным ресурсам и всегда будет включен в рабочие процессы. Тем самым как малый, так и крупный бизнес могут повысить свою эффективность за счет грамотного управления каналами доступа и рабочим временем своих сотрудников. Подобные VAS[3]-сервисы особо значимы для структур с широкой географией офисов и используемых устройств, с большой долей работающего на выезде персонала, а также с учетом роста популярности идеи home office[4]. «Ростелеком» – первый виртуальный мобильный оператор, который запустил конвергентные VAS для корпоративных клиентов», – отметил директор проектного офиса услуг мобильной связи ПАО «Ростелеком» Алексей Чернецов.
Новые дополнительные сервисы доступны во всех субъектах РФ, на территории которых «Ростелеком» оказывает услуги мобильной связи. Получить дополнительную информацию о мобильной связи и дополнительных сервисах «Ростелекома», тарифах и условиях использования можно на сайте rt.ru и по бесплатному телефону 8-800-200-30-00.
[1]Virtual Private Network (VPN) – виртуальная частная сеть.
[2]Access Point Name (APN) – точка доступа с присвоенным именем.
[3]Value Added Services (VAS) – услуги с дополнительной стоимостью.
[4]Home office – домашний офис.
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