"Золотой Рог": Четверть века в ногу с бизнесом региона

Издательская компания "Золотой Рог" принимает поздравления с 25-летним юбилеем!





Уважаемые коллеги! Поздравляю весь коллектив издательской компании «Золотой Рог» с 25-летием!

За годы работы ваши издания зарекомендовали себя как авторитетные деловые СМИ, отражающие все важнейшие события бизнеса Дальнего Востока России. Сегодня газета «Золотой Рог» и журнал «Дальневосточный Капитал» являются полноценными информационными площадками для обмена мнениями и опытом, которые объединяют предпринимателей всего макрорегиона.

Актуальность, достоверность и полнота подаваемой информации всегда являются основными принципами работы вашей команды профессионалов, преданных своему делу.

Желаю всему коллективу издательской компании «Золотой Рог» творческих успехов, интересных тем, новых ярких проектов и процветания!

Александр ГАЛУШКА, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.





Уважаемые сотрудники и создатели деловой газеты «Золотой Рог» и журнала «Дальневосточный капитал», друзья! Поздравляю ваш замечательный коллектив с 25-летием! Вы одни из первых стали развивать деловую журналистику на Дальнем Востоке, достигли в этом деле ярких успехов, заслужили уважение власти и бизнеса, внесли огромный вклад в развитие предпринимательства. Благодаря вашему профессионализму, эрудированности и таланту дальневосточный бизнес получил источник актуальной и качественной аналитической информации, а также возможность рассказать на страницах ваших изданий об успехах, высказать различные мнения и точки зрения. Ценю ваш труд, остаюсь постоянным читателем и желаю вашей команде новых побед и процветания!

Алексей ЧЕКУНКОВ, генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока.





Деловой еженедельник «Золотой Рог» для меня - это издание, которое рассказывает о том, как устроена экономика на самом деле.

«Золотой Рог», немного перефразируя название знаменитой работы В.И.ЛЕНИНА, подробно и досконально рассказал об истории развития капитализма в Приморье. Поэтому лучший способ не потеряться в магистралях, коридорах (не только транспортных), закоулках и тупиках (и такое есть) экономического устройства нашего края (и Дальнего Востока в целом) - это полистать страницы (одну за одной, за двадцать пять лет) ведущего делового еженедельника Дальнего Востока России.

Мне очень приятно, что газета удостаивала меня чести публиковаться на её страницах. Эти публикации, конечно, хранятся в моём архиве.

Благодаря сотрудникам издания - прежде всего Марине БОЖКО - были изданы несколько моих книг и монографий. Спасибо вам от всей души!

Поздравляю основателя еженедельника «Золотой Рог» Елену БАРКОВУ, поздравляю моего студенческого товарища, главного редактора Андрея ПУШКАРЁВА, поздравляю весь коллектив газеты с четвертьвековым юбилеем!

Желаю вам хорошего информационного клёва! Желаю вам успехов, ведь заслуженное признание читателей у вас уже есть.

Герман ЗВЕРЕВ, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей, член Генерального совета «Единой России».





Двадцать пять лет жизни - серьезный срок для издания, которое следит за событиями в крае, регионе, стране. Вам удалось сохранить острое чувство современности, незамутненность восприятия, аналитичность изложения и приобрести репутацию издания с сильным интеллектуальным потенциалом и высокой журналистской культурой.

Для человека, занимающегося научной деятельностью, особенно ценно то, с каким вниманием вы освещаете на своих страницах события научной жизни. И поэтому должен сказать, что «Золотой Рог» - это одна из тех газет, где в адрес Дальневосточного отделения РАН говорят всегда профессионально и уважительно. Ваша газета стала площадкой для конструктивного диалога науки с властью, обществом, представителями большого и малого бизнеса. Примером тому - начатый «Золотым Рогом» в прошлом году проект «Экология, наука и бизнес Дальнего Востока», к которому мы были причастны. Рад, что проект продолжается.

Я благодарен вам за творческое сотрудничество с нами и уверен, что те, кто создавал газету четверть века назад, могли бы гордиться газетой нынешней. Желаю вам, дорогие друзья, радости творчества, веры, что интеллект многое значит в нашей жизни, свежего вам взгляда на быстро меняющийся мир.

Валентин СЕРГИЕНКО, председатель Дальневосточного отделения РАН, академик.





Поддержка деловых СМИ бизнесу региона, конечно, нужна. И она должна быть разноплановой: информирование об актуальных вопросах, видах поддержки со стороны власти, деятельности организаций, созданных в целях развития предпринимательства и улучшения бизнес-климата, адекватные расценки на материалы по продвижению собственных товаров и услуг. На мой взгляд, необходимо широко освещать позитивный опыт предпринимательской деятельности, успешно реализуемые проекты.

Имидж предпринимателя все еще нуждается в поддержке, поэтому надо освещать социальные и благотворительные мероприятия, которые проводит бизнес края. Необходимы материалы, в доступной форме показывающие, из каких средств формируются бюджеты регионов и муниципалитетов и какова роль в этом предпринимательского сообщества.

«Золотой рог» считается предпринимательской газетой. Желаю ей оставаться такой же. Озвучивая актуальные проблемные вопросы, все же нести в массы позитив. Была бы рада, если бы появилась колонка Уполномоченного: предприниматели должны знать, что в Приморье действует госорган, готовый им помочь в преодолении административных барьеров.

Марина ШЕМИЛИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае.





От имени нотариального сообщества Приморского края и себя лично поздравляю коллектив редакции деловой газеты «Золотой Рог» с 25-летием издания.

Ваша сегодняшняя известность, преданность и благодарность ваших читателей - достойная оценка огромного труда, вложенного вами в развитие газеты.

Благодарим за многолетнее взаимодействие, плодотворную работу по правовому просвещению и информированию населения о деятельности нотариального сообщества Приморского края.

Желаем Вам не останавливаться на достигнутом, брать новые высоты и развивать перспективные направления.

Виктор ПРИЩЕПА, президент Приморской краевой нотариальной палаты, советник юстиции I класса, заслуженный юрист Российской Федерации.





В Приморском крае деловых СМИ, которые держат себя профессионально, очень мало. Одним из таких СМИ является «Золотой Рог», и я желаю изданию и дальше сохранять позиции. Безусловно, поддержка деловых СМИ для предпринимательского сообщества важна: СМИ выступают посредником между бизнесом и властью, бизнесом и обществом, являются площадкой для обсуждения проблем, а также источником аналитической информации.

Деловая газета формирует два важных типа информации: во-первых, она сообщает о происходящем в бизнес-сообществе предпринимателям из глубинок, которые могут быть не в курсе последних актуальных тенденций в сфере бизнеса, не владеть информацией об обновлениях в законодательстве и о том, как к ним подготовиться, о деловых событиях.

Второй вид информации - это проблематика, которую деловая газета регулярно рассматривает на своих страницах. К примеру, сегодня бизнес остро взволнован вопросом перехода на онлайн-кассы, и эту проблему газета обсуждает широко и глубоко. Для бизнеса важна возможность высказываться по этому поводу и быть услышанным властью.

Думаю, что общество, к сожалению, утратило культуру чтения газет сегодня. Но это проблема не печати, а общества: его необходимо возвращать к качественным печатным СМИ. Думаю, на руку в этом плане сработает позиционирование изданий в социальных сетях. Это не значит, что нужно подстраиваться под вкусы и публиковать там «облегченные» материалы. Напротив, нужно донести до людей, что развернутую и качественную информацию можно найти только в печатном издании.

Юлия ПАК, руководитель Общественного совета предпринимателей Приморья.





Я читаю «Золотой Рог» практически каждый день для того, чтобы быть в курсе последних событий и ситуации в экономике на российском Дальнем Востоке.

Издание всегда освещает самые свежие новости российских компаний, экономические тенденции, а главное - рассказывает о политике российского Правительства, направленной на развитие Дальневосточного региона.

Журналисты «Золотого Рога» очень детально и глубоко прорабатывают, анализируют материал, что помогает иностранным компаниям лучше понять особенности дальневосточного рынка в России.

«Золотой Рог» уделяет особое внимание ситуации в Японии, Китае и на Корейском полуострове, взаимодействию российского Дальнего Востока и стран Северо-Восточной Азии, внося тем самым неоценимый вклад в развитие международных отношений и налаживание взаимопонимания между разными народами.

Сейчас, несмотря на все положительные стороны, существует небольшой недостаток в освещении деятельности компаний и предприятий, работающих на Дальнем Востоке, а в онлайн версии издания также хотелось бы видеть видеосюжеты.

Поздравляю компанию «Золотой Рог» с 25-летием! Желаю непрерывного роста и развития!

Чжон Мен СУ, эксперт по экономике России.





Уважаемая Елена Степановна! Поздравляю Вас и весь коллектив Дальневосточной деловой газеты «Золотой Рог» с 25-летием!

Вот уже четверть века вы идете в ногу с бизнесом региона и держите руку на пульсе деловой жизни Приморья. Все эти годы вы живете проблемами и заботами предпринимательской среды, рассказываете об опыте ее лучших представителей, поднимаете актуальные общественно-политические проблемы. Все это позволило вам завоевать безусловный авторитет и уважение у многочисленной читательской аудитории.

Важно, что вы не оставляете без внимания социально ответственные предприятия края, где думают не только о прибыли, но и об условиях труда и отдыха своих работников. Со своей стороны, профсоюзы Приморья делают все для того, чтобы таких организаций в крае было больше.

Желаем газете долгих лет жизни на информационном рынке Приморья и Дальнего Востока, новых интересных проектов, неослабевающего интереса читателей и щедрых рекламодателей! Коллективу - творческих удач, здоровья, счастья и благополучия!

Владимир ИСАКОВ, председатель Федерации профсоюзов Приморского края, депутат Думы г. Владивостока.





Поздравляю коллектив газеты «Золотой Рог» и нас, многочисленных читателей, с днем рождения нашего первого дальневосточного бизнес-издания.

Прошедшее 25-летие - это целая эпоха становления рыночных отношений в новой России. Одним из первых учредителей газеты был Конгресс промышленников и предпринимателей «Золотой Рог». Помню первый номер газеты. С тех пор и читаю ее уж четверть века - редакция даже наградила меня дипломом «Первый читатель». И «Золотой Рог» для меня и целого поколения - это публичная летопись бизнеса Приморья, Дальнего Востока. Летопись без особых прикрас, без смакования неудач и поражений предпринимателей, власти. Публикации всегда предметные и тактичные для трудно реализуемых проектов, философские для самовыражения «показушных» авторов. При всех гаджетах и цифровых технологиях «Золотой Рог» остался еженедельной настольной газетой для мыслящих предпринимателей. И каждое слово еженедельника сохранится в истории развития Приморья на рубеже веков.

Поздравляю всех нас с юбилеем нашего «Золотого Рога».

С уважением Алексей КОЛДИН, Исполнительный директор Конгресса промышленников и предпринимателей (работодателей) «Приморье» - филиала РСПП.

Газету читаю. «Золотой Рог» является уникальным изданием, в котором публикуются объемные и полезные материалы о региональной экономике и политических событиях в крае. В других регионах я редко встречал издания, которые так полно представляют на своих страницах столько ценной деловой информации.

Вам удается очень точно раскрыть особенности ведения бизнеса в Приморье. Качество подготовки различных аналитических обзоров вызывает высокий уровень доверия к изданию. Специальные выпуски ИД «Золотой Рог» всегда пользуются огромным спросом, помогают развивать бизнес в нужном направлении.

От имени Приморского филиала Почты России и от себя лично желаю коллективу газеты «Золотой Рог» сохранить собственный стиль, всегда достигать поставленных целей и, конечно, творческого вдохновения и доверия читателей. С юбилеем!

Сергей КАЛИТИН, региональный управляющий Приморского филиала Почты России.





Замечательный, дружный, креативный коллектив ИК «Золотой Рог», в день вашего профессионального 25-тилетия и на пороге ваших новых свершений и побед прошу принять мои самые сердечные и искренние поздравления!

Пожелать дальневосточной деловой газете «Золотой Рог» и дальше не изменять своему независимому стилю и непредвзятой, объективной точке зрения на процессы, происходящие в регионе.

Желаю вам сохранять преданного именно вам читателя как из бизнес-среды, так и из властных структур, а также растить и приумножать заинтересованного в ваших страницах успешного предпринимателя и рекламодателя.

Пусть объем и содержание ваших статей растут вместе с тиражом, финансовым успехом «Золотого Рога» и благосостоянием края, чтобы однажды наше общее «Золотое издание» встретило и свой Золотой юбилей!

Константин ВОРОБЬЕВ, коммерческий директор системного интегратора ООО «Акцент».





Искренне поздравляю Издательскую компанию «Золотой Рог» с 25-летием. Вы стояли у истоков деловой журналистики на Дальнем Востоке, установили высокую планку своими качественными, вдумчивыми аналитическими и информационными материалами по значимым вопросам экономики региона.

Все эти годы «Дальневосточный капитал» сохраняет статус не только единственного, но и самого авторитетного делового журнала всего Дальневосточного региона, а газета «Золотой Рог» стала ключевым бизнес-изданием Приморья, получила признание за пределами края.

Всегда с большим удовольствием делимся экспертным мнением банка с профессиональной командой журналистов Вашей редакции. С изданий «Золотого Рога» начинаем свой день не только мы, но и наши клиенты. От имени ВТБ24 желаю всему коллективу Издательской компании творческих побед, успехов в вашем важном деле!

Александр ВЯЛКОВ, управляющий операционным офисом ВТБ24 в Приморском крае.





Банк «Открытие» поздравляет руководство и коллектив ИК «Золотой Рог» с замечательным юбилеем!

Юбилейные даты - свидетели того, как быстро летит время… Но в бизнесе эта скорость еще стремительнее: меняются среда, возможности, технологии.

Но есть вы - прекрасная команда профессионалов экономической и общественной журналистики. Вы успеваете отслеживать тренды, заводить актуальные дискуссии, писать обзоры, знакомить с замечательными бизнес-лидерами.

Будьте сильными духом, активными в поиске истин и смыслов, интересными и полезными своему читателю! Пусть в жизни «Золотого Рога» всегда будет место открытию, партнерству и новым интересным материалам!

С уважением, Николай ДОЛГУШЕВ, директор Дальневосточной дирекции Банка «Открытие».





От лица всего коллектива поздравляем всех сотрудников компании «Золотой Рог» с 25-летним ЮБИЛЕЕМ! Желаем уверенности в завтрашнем дне, неиссякаемого оптимизма и реализации творческих замыслов!

Ася СЫСОЕВА, директор филиала «Дальневосточный» АО «ОТП Банк».





Если говорить о пользе делу, то сегодня газета «Золотой Рог» является лучшим деловым еженедельником Приморского края. Отмечу, что информация, которая ею подается, всегда объективна, корректна и интересна. По сути, это настоящая летопись нашей жизни, охватывающая огромный спектр тем.

Я всегда советую своим сотрудникам покупать и читать «Золотой Рог».

В связи с 25-летием я желаю известной издательской компании сохранять деловой настрой и оставаться маяком приморской деловой информации, а коллективу - здоровья, благосостояния, шагать в ногу со временем и не забывать полнее отражать происходящие в жизни тенденции.

Я считаю, что если потребует время, то у этого издания есть хорошая возможность трансформироваться во что-то иное, что будет не менее эффективно и популярно, чем сегодняшняя газета.

Виктор КРИВУЛИН, председатель совета директоров АО «Строитель».





Мы давно сотрудничаем с деловой газетой «Золотой Рог». Это интересно и профессионально! Информация о текущей деятельности проектировщиков и архитекторов всегда служит деловому СМИ аналитическим материалом для построения выводов о состоянии и направлениях развития экономики региона в целом. Мы, проектировщики, как лакмусовая бумажка, отражаем своей работой активность инвесторов.

Как от делового СМИ я ожидаю от «Золотого Рога» еще более тесного сотрудничества - разговора о текущих работах, проблемах и общих для всего региона задачах. Ведь история Дальнего Востока как в зеркале отражается в отдельных зданиях и застроенных пространствах, а на сегодняшний день так не хватает инструмента независимой архитектурной критики, оценки проектов, строящихся и уже готовых объектов с точки зрения «что хорошо, а что дурно». Это бы пошло на пользу всем - и в первую очередь капиталу, вкладывающемуся в строительство и имеющему на сегодняшний день значительные риски.

Учитывая крепкий профессионализм и авторитетность издания, думаю, такая задача была бы вам по плечу. С наилучшими пожеланиями!

Наталья ВОРОБЬЕВА, член правления СРО Ассоциации проектировщиков Приморского края, член Союза архитекторов России.





Поддержка деловых СМИ важна для предпринимательства, особенно для той его части, которая не является особенно активной и узнает о происходящем в бизнес-среде из СМИ. Особенно важно, чтобы о бизнесе писали понятным для неискушенного человека языком, но при этом должен сохраняться профессиональный подход к поиску и подаче информации.

Я думаю, что приморским деловым СМИ не хватает активного присутствия в социальных сетях: печать и наличие сайтов - это, конечно, хорошо, но необходимо, в том числе и в социальных сетях устанавливать обратную связь с целевой аудиторией. Предприниматели тоже проверяют странички в социальных сетях и листают ленты новостей там чаще, чем заходят на сайты деловых изданий. Таким образом, активность издания там сделает его более заметным, особенно если оно будет публиковать качественный контент.

Вадим ЛЕПСКИЙ, директор НП «Центр содействия правовой защите предпринимательства».





Я давно знаком с деловой газетой «Золотой Рог», и, на мой взгляд, это на сегодня одно из немногих полезных изданий, с содержанием которых стоит знакомиться и читать. Здесь есть все - факты, события, люди, интересная и разнообразная информация, в том числе и на нашу строительную тему.

На мой взгляд, 25 лет - это и для человека, и для газеты такой возраст, когда еще очень многое впереди, и есть множество вариантов что-то сделать по-другому и еще лучше. Поэтому мои самые искренние пожелания коллективу «Золотой Рог» побольше писать о проблемах и достижениях нашей строительной отрасли. Ведь сегодня именно от этой сферы деятельности в первую очередь зависит, насколько лучше мы и наши следующие поколения будем жить в Приморье.

Александр ЛЕМЕШЕВ, генеральный директор АО «Ремстройцентр».





На мой взгляд, деловая газета «Золотой Рог» уже не одно десятилетие является ведущим аналитиком экономической жизни Приморского края. Хочу отметить не только высокий профессиональный уровень публикаций, но и их отраслевое разнообразие - в итоге читатель получает всестороннее представление о деловой жизни нашего интересного региона.

Конечно же, мне ближе тема строительства, и я считаю, что много лет эта тема в «Золотом Роге» представлена достойными материалами, интересными и для простого читателя, и для профессионалов. Мое пожелание журналистам от строителей - дальнейших творческих успехов.

Людмила ДАВЫДЕНКО, председатель общественного объединения строителей Приморья «ВЛАСТРА».





СМИ для бизнеса - это один из неотъемлемых механизмов продвижения и привлечения инвестиций. Тем более сейчас, в эпоху быстрорастущих экономик, динамично меняющихся способов развития и ведения бизнеса.

Всем нам, не только СМИ, не хватает одного - опыта ведения бизнеса. За годы СССР эта черта практически полностью была вытравлена из нас, и только сейчас, поколение next, рождается с геном предпринимателя. Новое поколение новой России уже давно сидит в Сети, там идет общение, там идет бизнес, там зарождается новая для нас площадка для продвижения себя, своего СМИ, бизнеса.

25 лет - это возраст зрелого, уже самостоятельного мужчины, человека, готового работать на благо общества, на благо страны, ну и на свое собственное. Всей редакции деловой газеты «Золотой Рог» желаю по всем этим направлениям быть первыми.

Юрий КОЛОМЕЙЦЕВ, политолог, руководитель Центра социальных инноваций «Черный куб».





Я периодически читаю вашу газету, мне интересна рубрика политика и финансы, но особое внимание я уделяю рубрике культура, на страницах которой всегда освещены самые значимые мероприятия для нашего города и края. Желаю коллективу газеты дальнейшего роста и расширения читательской аудитории. Надеемся чаще видеть публикации о наших конкурсах и фестивалях в вашей газете.

Роман НЕЧАЕВ, директор Приморского краевого центра народной культуры.





Честно признаюсь, газету «Золотой Рог» я не выписываю, но стараюсь читать ее регулярно. Могу сказать, что газета мне нравится, информация подается интересно, доступно и оперативно. Чувствуется, что в «Золотом Роге» работают профессионалы своего дела.

В моем понимании газета - это новости. Хочется всегда получать подробную информацию о том, что происходит в городе и крае. Ну и, конечно, как человеку из области гидрометеорологии хочется видеть в них больше статей о погоде, экологии, природе, об уникальных уголках Приморского края. У нас они есть, но знают об этом немногие: в большинстве туристы или какие-либо исследователи.

25 лет - более чем солидный срок для современного печатного издания. И на протяжении всего этого времени ваша газета неизменно оставалась одним из самых уважаемых и компетентных изданий в крае. «Золотой Рог» живет содержательной жизнью, результатом которой стал непререкаемый авторитет как для политической и деловой элиты, так и для рядовых читателей.

Спасибо вам за объективное и системное информирование о том, что происходит в Приморском крае и Дальнем Востоке. От всей души желаю коллективу газеты новых профессиональных успехов, новых удачных проектов, процветания и благополучия!

Борис КУБАЙ, начальник Примгидромета.