Бизнес может получить льготные кредиты по "Программе 6,5"

Программа стимулирования кредитования для предпринимателей «Программа 6,5» действует в Приморье. Ставка по кредиту составляет 11% для малого бизнеса и 10% - для среднего.

Как сообщили в департаменте экономики и развития предпринимательства Приморского края, «Программа 6,5» разработана Федеральной корпорацией развития малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) для оказания гарантийной поддержки малому и среднему бизнесу, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В рамках этой программы льготная стоимость кредитов обеспечивается за счет предоставления Банком России уполномоченным банкам кредитов под поручительство Корпорации под 6,5% годовых. Это позволяет обеспечить ставку для конечного заемщика в размере 11% для субъектов малого предпринимательства и 10% - для среднего.

«При этом сумма кредита должна составлять от 50 миллионов до 1 миллиарда рублей для приобретения основных средств, модернизации и реконструкции производства, запуска новых проектов, а также для пополнения оборотного капитала. Суммарно в отношении одного заемщика сумма кредита по программе не может превышать 4 миллиарда рублей», - добавили в департаменте.

Подробная информация на сайте Корпорации МСП.

С 26 мая по 26 июня Гарантийный фонд Приморья проводит акцию, приуроченную ко Дню российского предпринимательства: получить поручительство по кредитным и лизинговым договорам можно со скидкой 50%.

«Участниками акции могут стать компании малого и среднего бизнеса, заключившие в период проведения акции договор поручительства с Гарантийным фондом. Они получат скидку в размере 50% от комиссионного вознаграждения фонда, выплачиваемого за предоставление поручительства. Размер скидки не может превышать 50 тысяч рублей», - сообщило руководство фонда.

По вопросам получения поддержки можно также обращаться по телефонам департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края: 8 (423) 220-86-41 и 220-83-49.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.