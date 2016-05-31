www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.4 р. 100 JPY: 58.27 р.
EUR: 75.65 р. 10 CNY: 94.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Бизнес может получить льготные кредиты по "Программе 6,5"

31 Мая 2016, 16:40 | Приморье

Программа стимулирования кредитования для предпринимателей «Программа 6,5» действует в Приморье. Ставка по кредиту составляет 11% для малого бизнеса и 10% - для среднего.

Как сообщили в департаменте экономики и развития предпринимательства Приморского края, «Программа 6,5» разработана Федеральной корпорацией развития малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) для оказания гарантийной поддержки малому и  среднему бизнесу, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В рамках этой программы льготная стоимость кредитов обеспечивается за счет предоставления Банком России уполномоченным банкам кредитов под поручительство Корпорации под 6,5% годовых. Это позволяет обеспечить ставку для конечного заемщика в размере 11% для субъектов малого предпринимательства и 10% - для среднего.

«При этом сумма кредита должна составлять от 50 миллионов до 1 миллиарда рублей для приобретения основных средств, модернизации и реконструкции производства, запуска новых проектов, а также для пополнения оборотного капитала. Суммарно в отношении одного заемщика сумма кредита по программе не может превышать 4 миллиарда рублей», - добавили в департаменте.

Подробная информация на сайте Корпорации МСП.

С 26 мая по 26 июня Гарантийный фонд Приморья проводит акцию, приуроченную ко Дню российского предпринимательства: получить поручительство по кредитным и лизинговым договорам можно со скидкой 50%.

«Участниками акции могут стать компании малого и среднего бизнеса, заключившие в период проведения акции договор поручительства с Гарантийным фондом. Они получат скидку в размере 50% от комиссионного вознаграждения фонда, выплачиваемого за предоставление поручительства. Размер скидки не может превышать 50 тысяч рублей», - сообщило руководство фонда.

По вопросам получения поддержки можно также обращаться по телефонам департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края: 8 (423) 220-86-41 и 220-83-49.

Евгений СИДОРОВ.   Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: кредиты  бизнес 



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru