Приморский бизнес пытается выйти на китайский рынок

Пока запуганный санкциями западный бизнес шарахается от любых деловых связей с Россией, наши предприниматели пытаются освоить рынок Поднебесной. Каких сюрпризов им ждать от «стратегического партнера»... Нужно принять за данность тот факт, что построение отношений с китайскими партнерами длится не один месяц, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Китайцы - наиболее скептически настроенные и наименее лояльные потребители в мире, а о специфических методах ведения бизнеса восточных партнеров давно уже ходят легенды. К чему готовиться предпринимателям на рынке Поднебесной, разбиралась Деловая газета «Золотой Рог».

В Европе многие считают китайцев хитрецами, так как на востоке подходы к ведению бизнеса во многом отличаются от европейского по стилю, тактике, приемам изучения партнеров. Так, предприниматели, решившие выйти на китайский рынок, постоянно сталкиваются с проблемами в ходе переговорного процесса. Нередко этот процесс останавливается, и главная причина тому – невозможность или нежелание партнеров понять особенности китайской деловой культуры. А Восток, как известно, дело тонкое.

«В Китае существуют особые традиции и методы ведения бизнеса, - говорит менеджер по международным проектам РА «ДВ Регион» Ольга МАРЧЕНКО. – Поскольку территория этой страны большая, то и специфика у каждого региона своя. Так, чем дальше на север, тем более распространено традиционное ведение бизнеса, что характеризуется бюрократическими процессами. При построении деловых отношений нужно учитывать еще и особые экономические зоны, а также специфику городов первого, второго и третьего порядка».

Марченко посоветовала предпринимателям запастись терпением, так как бюрократический аппарат Китая огромен и согласование различных вопросов требует много времени и сил. Кроме того, китайцы очень скрупулезные люди, не принимающие решения без досконального изучения всех аспектов дела. Поэтому нужно принять за данность тот факт, что построение отношений с китайскими партнерами длится не один месяц.

Особенности китайской культуры стоит воспринимать спокойно и использовать себе на пользу. Так, предпринимателей не должно смущать наигранное безразличие к делу или вспышки гнева во время переговоров. Эти приемы китайцы используют для того, чтобы заставить партнера пойти на уступки, особенно в вопросах цены. «При этом не стоит торговаться с китайскими партнерами, если вы не готовы приобрести их товар или услуги, - предостерегает Марченко. - Сам процесс торга в Китае уже демонстрирует готовность к совершению сделки».

Языковой барьер

«Несмотря на то что китайский бизнес старается подстроиться под мировые стандарты ведения переговоров, далеко не факт, что ваши партнеры смогут свободно владеть английским языком, даже в крупных корпорациях, - отмечает Ольга Марченко. - Поэтому, если вы присылаете электронные письма на английском, они могут остаться без ответа. Лучше свои предложения присылать на китайском языке и обратиться для этого к услугам профессиональных переводчиков. Качественный перевод будет демонстрировать ваш серьезный подход к бизнесу, а плохой – сильно ударит по имиджу компании».

«Обязательно должен присутствовать на переговорах профессиональный переводчик, культуролог и доверенный человек в одном лице, - предупредил руководитель ГК «Байкал» Николай ТОКУРЕНОВ. – Китайские партнеры могут вербовать вашего переводчика, благодаря особенностям своего родного языка, и он будет подталкивать вас к более невыгодным условиям сделки».

Нередки случаи, когда только профессионал может понять и определить, что именно происходит в ходе переговоров, когда китайские бизнесмены продолжительно молчат, задают несколько раз один и тот же вопрос или отвечают используя позитивные выражения с едва различимым негативным подтекстом. Именно в таких ситуациях профессиональный переводчик может вмешаться и скорректировать ход беседы в правильном направлении, уладив все возникающие разногласия.

Адаптация бренда под китайский рынок

Озабочены российские предприниматели и другим важным вопросом: необходимо ли адаптировать брендинг компании под китайский рынок? «Некоторые бизнесмены утверждают, что адаптировать бренд не надо, так как китайский потребитель хочет видеть «настоящий» российский продукт, аналогичный тому, который можно найти на полках в магазинах Дальнего Востока, - говорит Кирилл ПОТАПЕНКО, генеральный директор РА «ДВ Регион». – Но эта позиция актуальна только для приграничной торговли и при отсутствии экспортной стратегии. Если у предпринимателя есть долгосрочные цели на китайском рынке, то бренд придется адаптировать. Времена, когда одного международного названия было достаточно для того, чтобы иметь успех, давно канули в Лету. Выйдя на рынок КНР, вы станете конкурировать со всем миром, и доверие китайского потребителя, восприятие которого имеет свою специфику, придется завоевывать на его родном языке».

Брендинг включает в себя много этапов, но эксперт остановился на одном – нейминге. По его мнению, процесс создания китайского бренд-нэйма станет хорошим упражнением по локализации продукта, которое поможет увидеть потребителей, принимающих ваш бренд, и тех, кто его отвергнет.

«К сожалению, в России отсутствует экспертиза по китайскому брендингу, но изобретать велосипед предпринимателям не придется. Прелесть ситуации в том, что потребительское поведение китайцев и особенности выведения брендов на рынок КНР уже много лет изучают международные компании. Результаты этих исследований можно изучить и применить мировой опыт в своей практике», - поделился Потапенко.

Имя в интернете

Предприниматели, озадаченные адаптацией под китайский рынок, не должны игнорировать продвижение в интернете. «Китайский потребитель ищет информацию на китайском языке, используя интернет-пространство Китая, - отметил Потапенко. - Компании не контролируют способы поиска их брендов в социальных сетях и на других онлайн-площадках, но игнорировать этот канал нельзя, ведь интернет-пользователей в КНР в 4 раза больше, чем жителей России. И ваша компания должна иметь контент на китайском языке».

Интернет-пространство Китая отличается от российского. Так, в Поднебесной доступ в Facebook, Twitter, YouTube запрещен правительством. Но у китайских интернет-пользователей есть свои аналоги. Так, Sina Weibo является самой большой социальной сетью в Китае и насчитывает 300 млн чел. Каждый день в сети публикуется 100 млн статей и заметок.

Количество поисковых запросов в Baidu (китайская поисковая система) огромно, поэтому контекстная реклама бизнеса через этот инструмент – один из самых быстрых и эффективных способов привлечения клиентов.

Пиратские копии

Эксперты предупреждают: если компания не дает своему бренду китайского названия, то кто-нибудь другой обязательно сделает это. Так произошло с брендом Lacoste. В свое время никто из этой компании не стал заморачиваться созданием названия, удобоваримого для китайцев, и на рынок вышел некий Crocodile, скопировавший мировой бренд и завоевавший свою аудиторию. Теперь продажи у китайского крокодила выше, чем у французов.

«Никто не застрахован от копирования, но если у вас есть китайское название, это поможет вашему бренду выстраивать и поддерживать свою собственную ценность и сохранить аудиторию», - сказал Потапенко.

Отметил Потапенко и наличие китайского нэйминга у большинства международных брендов. Так, компания CHANEL выбрала имя, совпадающее по фонетическому и смысловому значению со словом «элегантность». BMW использовала словосочетание из известного китайского стихотворения, которое обозначает власть и силу. Еще одним примером удачного китайского нэйминга выступает компания LinkedIn, которая выбрала в качестве китайского названия иероглифы, читающиеся как лидерство, профессионализм, превосходство. Так новое имя стало воплощением местной культуры бренда, ценностей, индивидуальности и видения компании, которые позволяют осуществлять коммуникацию в культурном контексте локального рынка.

«К созданию названия надо привлекать китаеведов, партнеров из КНР, специалистов по международному неймингу, - советует Потапенко. – Китайское имя должно быть благозвучно, легко произносимым и иметь «второй» локальный смысл, созвучный с сущностью вашего бренда. Это может стать залогом того, что ваша компания запомнится и сможет рассчитывать на преимущества в позиционировании перед многочисленными конкурентами. Если же вы не поменяете название, то останетесь непонятыми и не будете успешны на этом рынке».

Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.