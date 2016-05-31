Чистка стоков началась

Во Владивостоке меняется исторически сложившаяся система водоотведения коммунальных стоков

Во Владивостоке исторически сложившаяся система водоотведения коммунальных стоков предполагала сброс без очистки практически сточных вод от каждого микрорайона, а иногда и от нескольких домов. В конце «нулевых» в краевой столице начались долгожданное строительство очистных сооружений и полная модернизация канализационной сети. Уже запущены в работу три комплекса очистных сооружений, но продолжаются строительство насосных станций и прокладка коллекторов через все районы города, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Проектом предусмотрено заведение всех стоков на очистные сооружения до 2019 года, что соответствует реализуемой в настоящее время краевой программе «Охрана окружающей среды Приморского края».

Очистные сооружения города Владивостока - это Центральный планировочный район, который принимает сточные воды Фрунзенского, Первореченского, частично Советского и Ленинского районов Владивостока; Северные очистные сооружения, обслуживающие районы улицы Карбышева, Зари, весь пригород и поселок Трудовое. На Южные очистные сооружения замыкаются стоки Первомайского района и частично Ленинского. Кроме того, есть очистные сооружения кампуса ДВФУ.

В общей сложности КГУП «Приморский водоканал», в ведении которого и находятся очистные сооружения города Владивостока, ежесуточно осуществляет водоотведение и полную биологическую очистку стоков в объеме 119 тыс. и 102 тыс. кубических метров соответственно. Самые мощные - это «Центральные» очистные, через которые проходит до 79 тыс. кубометров стоков.

















По данным «Приморского водоканала», очистные сооружения работают в полном соответствии с принятыми технологическими решениями и разрешительной документацией.

Проблемы, тем не менее, есть, но связаны, прежде всего, с качеством сточных вод, приходящих на очистные. По мнению специалистов предприятия, в последние годы ухудшилось качество принимаемых стоков как от предприятий, так и от населения, что, по их мнению, связано с увеличением использования бытовой химии, содержащей фосфаты, ртуть и другие вредные элементы. Это заставляет увеличивать расход реагентов на их обеззараживание, чтобы довести уровень очистки стоков до нужного качества, не наносящего вреда окружающей среде.

Сегодня в акваторию г. Владивостока поступают сточные воды не только от сетей канализации КГУП «Приморский водоканал», но и от крупных промышленных предприятий, имеющих собственные выпуски. Так, число сточных выпусков в бухту «Золотой Рог» достигает 99, и только 7 из них - это выпуски бытовой канализации, прошедшие должную очистку. Без должного учета и очистки все еще остается масса стоков ливневой канализации.

Надежда ОКОВИТАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.