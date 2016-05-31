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Отходам прописали техзадание
В Приморье будет внедрена инновационная система управления отходами
Система учтет новые принципы государственной политики в области обращения с отходами, которые будут опираться на научно обоснованное сочетание экологических и экономических интересов всего населения края, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
С 1 января этого года вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления». Их цель - создать в каждом субъекте Российской Федерации новую - инновационную - систему управления отходами. В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных этим законом, а также государственной программы Приморского края «Охрана окружающей среды в Приморском крае» на 2013-2020 годы, в Приморье тоже начинает создаваться такая система.
Приоритеты расставлены поправками в ФЗ
Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, давая оценку внесенных в конце 2014 года в федеральный закон изменений, отметил, что в связи с утвержденными поправками в крае будут создаваться межрайонные полигоны твердых бытовых отходов. А основную ответственность за систему обращения с отходами будет нести выбранный на конкурсной основе региональный оператор. «Главное, чтобы этот бизнес был прозрачным и социально ориентированным», - подчеркнул глава региона.
Поправки кардинально изменили подход к деятельности в сфере обращения с отходами, они фактически стимулируют создание в стране новой отрасли экономики. Теперь принципы государственной политики в области обращения с отходами будут опираться на научно обоснованное сочетание экологических и экономических интересов общества. Приоритет в них отдается применению технологий обработки отходов над их утилизацией и обезвреживанием, вовлечению в хозяйственный оборот отходов, подлежащих вторичной переработке, и внедрению раздельного сбора отходов.
- Это абсолютно новая, инновационная система управления отходами, которая охватит все российские субъекты, включая Приморский край, - прокомментировал нововведения директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр КОРШЕНКО. - Она послужит созданию новой инфраструктуры обращения с отходами.
Недавно на заседании профильной рабочей группы по вопросам реализации положений федерального закона об отходах производства и потребления было утверждено техническое задание на создание территориальной схемы, упорядочивающей сбор, перевозку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение отходов.
Основа новой системы уже есть
В настоящее время в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды идет подготовка конкурсной процедуры для выбора организации, которая займется разработкой территориальной схемы обращения с отходами. Между тем определенные шаги по созданию инновационной системы обращения с отходами в Приморском крае уже сделаны.
Так, в рамках выполнения мероприятий государственной программы Приморского края «Охрана окружающей среды в Приморском крае» в Приморье был разработан II этап «Генеральной схемы санитарной очистки территории населенных пунктов Приморского края - экономические аспекты зонирования территории Приморского края». Она и станет основой будущей системы управления отходами, создаваемой в соответствии с вступившими в силу поправками в федеральный закон.
«Генеральной схемой» запланировано сформировать в крае трехуровневую систему обращения с бытовыми отходами. Первый уровень - создание индустриальных парков в сфере переработки отходов, этим будет заниматься департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды вместе с частными инвесторами. Индустриальные парки - это фактически формирование новой отрасли в области обращения с отходами. Всего предполагалось создать по всему краю 6 таких площадок. Как ожидается, это позволит вернуть в хозяйственный оборот в виде вторичного сырья до 50% твердых бытовых отходов (ТБО). Второй уровень - это межмуниципальные комплексы ТБО, таких комплексов планировалось создать 5. До 15% отсортированного на них вторичного сырья в дальнейшем должно направляться на переработку. И третий - муниципальный уровень, он предполагает создание площадок селективного сбора и временного накопления отходов, в первую очередь для отдаленных населенных пунктов с низкой численностью населения.
Все начнется с выбора оператора
По словам Сергея РЫБАЛКО, директора компании «ЭкоИнвестПроект», которая непосредственно занималась разработкой «Генеральной схемы санитарной очистки территории населенных пунктов Приморского края», чтобы концепция заработала - нужно время.
- Мы расставили объекты на карте Приморья, после чего департамент природных ресурсов разослал запросы в муниципальные образования по поводу возможности размещения комплексов на их территории. В среднем на комплекс требуется 30 га. Нужно определиться, есть ли у муниципалитета столько свободной земли в указанном месте и есть ли возможность перевода ее в промышленную категорию. Если нет, то концепцию придется корректировать. Соответственно, логистика отходов будет меняться. После того, как будет определена земля, начнется следующий этап: надо на каждый из этих комплексов разработать проектную документацию. Потребуются изыскания, прохождение всех экспертиз - экологической, строительной, и только после этого можно проводить тендер на привлечение подрядчика на строительство. По моим подсчетам, если делать все оперативно, потребуется 3-5 лет. Но начинать этот процесс необходимо с выбора единого оператора. Он и должен будет заниматься всеми последующими работами, связанными с созданием системы обращения отходов в крае. Его задача - привлечение финансирования на эти цели. А когда система заработает, он будет получать экономическую отдачу, чтобы покрыть понесенные расходы.
- Если создать систему обращения с отходами, то можно получить положительные результаты, действительно улучшить экологию городов и поселков, - говорит директор компании «Эко-Пром ДВ», занимающейся обезвреживанием бытовых и промышленных отходов 2 и 3 класса опасности, Юрий НАЧЕСОВ. - Я приветствую ее создание. До сих пор никакой системы в крае не было, был ряд компаний, которые занимаются сбором отходов, и компаний, которые занимаются их переработкой. Вот и все.
В настоящее время в крае существует 13 полигонов размещения твердых коммунальных отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов, один специализированный завод по сжиганию твердых бытовых отходов. И все же уровень охвата планово-регулярной санитарной очисткой территорий населенных пунктов Приморского края недостаточен, считают специалисты. В 15 муниципальных образованиях уже есть инвестиционные площадки в области обращения с отходами производства и потребления, что позволит в перспективе в ускоренном режиме ввести их в строй.
Досье "Золотого Рога": Согласно данным Управления Росприроднадзора по Приморскому краю за 2015 год на территории Приморского края образовано более 40 млн тонн отходов, на 500 тыс. тонн меньше по сравнению с 2014 г. Твердые коммунальные отходы (ТКО) не превышают 2% в общей структуре отходов (ежегодное образование - свыше 880 тыс. тонн), но имеют тенденцию роста по объему в среднем до 2-3 %в год. При этом уровень переработки ТКО не превышает 13%.
На верхнем фото: Новая система обращения с отходами способна значительно улучшить экологию городов и поселков.
Надежда ОКОВИТАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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