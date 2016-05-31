2 июня в России отмечается День здорового питания

День здорового питания, который отмечается в России 2 июня, появился в нашей стране пять лет назад, чтобы акцентировать внимание на здоровом образе жизни. По мнению специалистов, вопросы культуры питания становятся особенно актуальными в ситуации, когда ожирение и следующие за ним гипертония, сахарный диабет, болезни сердца и другие немощи захватывают все больше россиян, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Приморцы здесь не являются исключением, и для решения этих проблем разработаны и приняты подпрограммы в государственных программах «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы» и «Охрана окружающей среды Приморского края на 2013-2020 годы».

Приморцы любят вкусно поесть…

Врачи бьют тревогу: число людей с избыточным весом из года в год заметно растет. Причинами этого являются вредные пищевые привычки, психологическая зависимость от еды. Подчас человек приступает к трапезе вовсе не потому, что он голоден, а пища все чаще служит удовлетворению не физиологической, а эмоциональной потребности. Неудовлетворенность жизнью и повседневный стресс в быту и на работе обильно заедаются. Посещение кафе и ресторанов становится способом приятного времяпрепровождения, а еженедельные походы в кафе быстрого питания, так называемого фаст-фуда, - обязательным пунктом воскресной культурной программы многих семей, имеющих детей.

День здорового питания и отказа от излишеств в еде призван напомнить всем о том, что мы ответственны за то, что едим. И, надо заметить, тренд на здоровое питание в последнее время становится реальным фактором нашей жизни. Из чего складывается здоровое питание и готовы ли учреждения общепита Приморского края предоставить своим посетителям полезные для здоровья блюда, приготовленные из свежих и экологически чистых продуктов, - на эти и другие вопросы деловая газета «Золотой Рог» попыталась ответить с помощью экспертов от здравоохранения и общественного питания.

Как ни стараются сделать упор на здоровый образ жизни в рамках краевой программы развития здравоохранения сотрудники работающих в регионе центров здоровья, но говорить, что население в целом ориентировано на сбережение здоровья и здоровое питание, по мнению наших медиков, пока рановато. Да и в само понятие «здоровое питание» люди вкладывают различный смысл: для кого-то питаться полноценно означает - побольше и пожирнее…

Врач-диетолог Городского центра здоровья КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр» Маргарита АНТОНОВА считает, что значительная часть ее пациентов на стадии первого знакомства все-таки питается неправильно. Во-первых, большинство из них ограничиваются одним-двумя полноценными приемами пищи и несколькими перекусами, что никак нельзя признать регулярным питанием. Во-вторых, многие уделяют трапезе очень мало времени, на ходу или перед экраном компьютера что-то закидывая в рот. В-третьих, зачастую рацион не сбалансирован и в большей мере состоит из углеводов и жиров.

- И лишь в возрасте 35-40 лет и старше, когда появляются проблемы со здоровьем, приходит осознание, что система питания - один из основных кирпичиков в фундаменте здоровья и надо стремиться к более сбалансированному меню, - делится наблюдениями Маргарита Антонова. - Человек начинает покупать более постное мясо, правильно его готовить: меньше жарить, чаще отваривать. В рационе появляется молочная продукция, овощи и фрукты, что приближает его к стандартам нормы.

Общепит на здоровье особо не заточен

Правда, для того чтобы придерживаться здорового рациона, некоторым придется питаться главным образом в домашних условиях, поскольку наш общепит, по мнению медиков, пока еще не заточен на предпочтения сторонников здорового образа жизни.

- Даже если в столовых, где горячие и холодные витрины находятся перед глазами, посетитель может выбрать что-то менее жирное и калорийное, скажем вместо бифштекса или поджарки из свинины - отварную курочку, а на гарнир вместо порции макарон - рис или гречку, то и в этом случае остаются вопросы: из какого мяса и на каком масле все это приготовлено? - говорит врач-диетолог. - А уж если вы зашли в кафе быстрого питания, то все эти вопросы встают с утроенной силой: сколько времени использовалось масло для фритюра, в котором готовились картофель фри или наггетсы? Из чего на самом деле состоят эти куриные котлетки и много ли в них мяса птицы, соли и всяческих улучшителей вкуса? Нужно помнить все эти нюансы и к посещению заведений быстрого питания, где данный гастрономический изыск предлагают запить (не будем называть торговые бренды) «газировкой», надо подходить с осторожностью.

Президент Ассоциации рестораторов и отельеров Приморского края, генеральный директор ресторанного агентства «Анонс» Роман ИВАНИЩЕВ отчасти согласен с медиками: «Очень сложно что-то полезное приготовить в масле, во фритюре, а фаст-фуд - это в первую очередь фритюр, поэтому когда некоторые сетевые кафе этой категории говорят о предложениях из серии «здоровое питание» - это некое лукавство. Но, опять же, - тенденция, которая касается всех. Флагман не очень здорового питания «Макдоналдс» первым начал вводить салаты, говорить о фермерском мясе в стейках и котлетах для бургеров. Но думаю, это все-таки модный разговор, не более того. А между тем потребители фаст-фуда выбирают его и радуются. И должен заметить, их число в разы превосходит количество тех, кто заинтересован в здоровом питании».

И все-таки тенденция на здоровое питание в учреждениях общепита края, по мнению Романа Иванищева, наметилась.

- Такой вывод можно сделать, изучив меню того или иного ресторана или кафе. В них появилось больше салатов, а на смену жареным и приготовленным во фритюре блюдам приходят барбекю, гриль, что-то иное, без масла, - делится наблюдениями президент ассоциации. - Опять же, блюда под «тяжелыми» жирными соусами уходят из меню, и все это, наверное, можно расценить как изменения в сторону здорового питания. Но в целом, если говорить о специализированных ресторанах здоровой еды, это на самом деле не бизнес-тренд. Пока в России люди не готовы в массовом порядке платить за здоровое питание. Это показывает сама жизнь: сколько заведений такого типа открывалось, сколько же со временем и закрывалось.

Впрочем, даже не анонсируя устремления на здоровое питание, собственники бизнеса направления horeca стараются эту тенденцию, зарождающуюся в обществе, учитывать.

- Существует ли на самом деле такой тренд в кафе, ресторанах Владивостока и в чем он выражается, пожалуй, не скажу, сама пока такой рубрики в меню нигде не встречала. Вегетарианское, постное меню - да, но это далеко не всегда те блюда, которые можно назвать здоровым питанием, - размышляет Ольга ГУРСКАЯ, автор проекта «студия-кухня «Квартира 30». - Для нас здоровое питание - это свежие, приготовленные на пару, отварные или запеченные продукты. Это никаких жареного жира, покупных майонезов, минимум соли, сахара, непременно минимум калорий. Конечно, это общие правила. Благодаря нашему формату в студии-кухне мы можем изменить блюдо с учетом просьбы гостя. И в принципе не ставим в меню жирные соусные блюда, а все соусы готовим сами, и майонез в том числе, если надо. Горячее готовим на гриле и в духовке. Паста из твердых сортов муки имеет право быть в здоровом питании, главное, чтобы она была с оливковым маслом, а не со сливками.

Экологически чистые продукты в крае нужно поискать

А вот что касается свежих экологически чистых, органических продуктов, то, по мнению наших экспертов, с ними в крае пока проблема. Глава ассоциации рестораторов даже пошутил на эту тему: «А где их вообще берут?»

- Я не очень уверен, что действительно органическими и экологически чистыми являются те продукты, о которых так говорят их производители. Хотя фермерские продукты местных производителей в последнее время появляются, это и фермерское мясо, и различного вида салаты, и корнеплоды, овощи, ягоды, дикоросы - в сезон. Даже специализированный фермерский ресторан не так давно открылся во Владивостоке. В целом, это все есть, но пока не в массовом порядке, потому что, к сожалению, у нас фермерство еще не дошло до таких высот, чтобы на систематическом уровне обеспечивать потребность всех заведений данного направления, - пояснил он.

А Ольга Гурская поделилась собственным повседневным опытом пополнения продуктовых запасов студии-кухни:

- Проблема с закупками качественных экологичных продуктов, конечно, есть. И, по-моему, в крае их совершенно недостаточно! Мизерна возможность у человека, который что-то вырастил, или собрал, или поймал, встретиться с таким, как я. Вот и езжу по рынкам, ищу в интернете, общаюсь со знакомыми знакомых, которые кто сыр делает, кто зелень выращивает, кто рыбу ловит.

Можно предположить, что в таком поиске находятся многие ее коллеги и в результате находят все-таки выращенную без гербицидов и пестицидов продукцию полей и огородов, правильные мясо, сыры и другую продукцию. А значит, все большее количество приморцев получает возможность в заведениях общественного питания отведать что-нибудь не только очень вкусное, но и полезное для здоровья.

Ирина БАРАННИК.

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Три закона здорового питания

Регулярность: питание должно быть регулярным, перерывы между приемами пищи не должны превышать 3-4 часа.

Сбалансированность рациона: в нем должны присутствовать различные продукты, содержащие белки, жиры, углеводы, микроэлементы. Это овощи, фрукты, крупы, бобовые, мясо, курица, рыба, хлеб. Причем кулинарная обработка должна по максимуму сохранить их полезные свойства.

Закон энергобаланса: за счет питания организм должен восполнить расходуемую в течение дня энергию.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.