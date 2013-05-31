www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.43 р. 100 JPY: 58.49 р.
EUR: 75.39 р. 10 CNY: 96.32 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
АТР
Распечатать

"Дэу Интернешнл" может принять участие в строительстве электростанции в Уссурийске

31 Мая 2013, 16:32 | Приморье

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский встретился с вице-президентом "Дэу Интернешнл" господином Хон Ду Ёнг. Встреча прошла в рамках визита Владимира Миклушевского в Республику Корея, где он провел презентацию Приморского края корейским инвесторам.

В ходе встречи глава региона рассказал об инвестиционном потенциале Приморского края и проектах, в которых "Дэу Интернешнл" может принять участие. В частности, это строительство электростанции в Уссурийске.

«Юг Приморья испытывает дефицит электроэнергии, ее приходится поставлять с севера края, а то не гарантирует бесперебойного электроснабжения. Оптимальным местом для строительства мы выбрали Уссурийск, но здесь нужна полная замена тепловых сетей», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

Господин Хон Ду Ёнг положительно оценил проект электростанции и высказал заинтересованность в проекте замены тепловых сетей. Кроме того, компания "Дэу Интернешнл" проявила интерес к проекту по модернизации портовых мощностей Приморского края.

«После успешного проведения саммита АТЭС во Владивостоке, мир очень широко оценивает потенциал Приморья. Существуют разные направления - от завода по производству сжиженного газа до модернизации порта. Мы будем рассматривать возможность участия в инвестиционных проектах, связанных с портом», - сообщил господин Хон Ду Ёнг.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: морские порты  Корея  проекты  миклушевский  международное сотрудничество  тэц 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru