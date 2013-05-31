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"Дэу Интернешнл" может принять участие в строительстве электростанции в Уссурийске
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский встретился с вице-президентом "Дэу Интернешнл" господином Хон Ду Ёнг. Встреча прошла в рамках визита Владимира Миклушевского в Республику Корея, где он провел презентацию Приморского края корейским инвесторам.
В ходе встречи глава региона рассказал об инвестиционном потенциале Приморского края и проектах, в которых "Дэу Интернешнл" может принять участие. В частности, это строительство электростанции в Уссурийске.
«Юг Приморья испытывает дефицит электроэнергии, ее приходится поставлять с севера края, а то не гарантирует бесперебойного электроснабжения. Оптимальным местом для строительства мы выбрали Уссурийск, но здесь нужна полная замена тепловых сетей», - подчеркнул Владимир Миклушевский.
Господин Хон Ду Ёнг положительно оценил проект электростанции и высказал заинтересованность в проекте замены тепловых сетей. Кроме того, компания "Дэу Интернешнл" проявила интерес к проекту по модернизации портовых мощностей Приморского края.
«После успешного проведения саммита АТЭС во Владивостоке, мир очень широко оценивает потенциал Приморья. Существуют разные направления - от завода по производству сжиженного газа до модернизации порта. Мы будем рассматривать возможность участия в инвестиционных проектах, связанных с портом», - сообщил господин Хон Ду Ёнг.
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