"Дэу Интернешнл" может принять участие в строительстве электростанции в Уссурийске

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский встретился с вице-президентом "Дэу Интернешнл" господином Хон Ду Ёнг. Встреча прошла в рамках визита Владимира Миклушевского в Республику Корея, где он провел презентацию Приморского края корейским инвесторам.

В ходе встречи глава региона рассказал об инвестиционном потенциале Приморского края и проектах, в которых "Дэу Интернешнл" может принять участие. В частности, это строительство электростанции в Уссурийске.

«Юг Приморья испытывает дефицит электроэнергии, ее приходится поставлять с севера края, а то не гарантирует бесперебойного электроснабжения. Оптимальным местом для строительства мы выбрали Уссурийск, но здесь нужна полная замена тепловых сетей», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

Господин Хон Ду Ёнг положительно оценил проект электростанции и высказал заинтересованность в проекте замены тепловых сетей. Кроме того, компания "Дэу Интернешнл" проявила интерес к проекту по модернизации портовых мощностей Приморского края.

«После успешного проведения саммита АТЭС во Владивостоке, мир очень широко оценивает потенциал Приморья. Существуют разные направления - от завода по производству сжиженного газа до модернизации порта. Мы будем рассматривать возможность участия в инвестиционных проектах, связанных с портом», - сообщил господин Хон Ду Ёнг.

ZRPRESS.RU, Владивосток.