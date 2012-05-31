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Технопарк легкой промышленности появится в Артеме

31 Мая 2012, 03:57 | Приморье

Артем признан наиболее подходящим местом совместного российско-вьетнамского сотрудничества в возведении технопарка. Сегодня Артем стоит на первом месте среди других городов края по развитию малого и среднего бизнеса.

Доля дохода от его деятельности в местном бюджете составляет уже 40%. Для российской стороны важно, чтобы будущее предприятие легкой промышленности отвечало самым современным требованиям и тенденциям мирового уровня, продукция была качественной. Предполагается, что выпускаться здесь будет постельное белье, белье, верхняя одежда, джинсы, обувь, изделия из кожи, отдельным блоком создадут цех электроники. Проект должен обеспечить занятость российских специалистов.

«Золотой Рог».

Автор: По материалам информагентств
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