Предприниматели Приморья отметили свой праздник

26 мая российские предприниматели в пятый раз отмечали День предпринимателя. В Приморье особенно широко свой профессиональный праздник организовали предприниматели в Надеждинском районе. Это и неудивительно. Ведь именно здесь был создан и успешно работает Союз предпринимателей «Южноприморский», объединивший представителей бизнеса южного Приморья.

Поздравить виновников торжества приехали директор Департамента экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля к подготовке саммита АТЭС Приморского края Николай Александрович ДУБИНИН, председатель Приморского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Игорь Владимирович САВИНОВ, заместитель председателя Общественного Совета предпринимателей Приморья Виталий Васильевич ДУБОВОЙ. С поздравительными речами выступили, главы и представители района и поселений, депутаты местной Думы, представители политических партий и общественных организаций.

В этот день было сказано много добрых и теплых слов в адрес предпринимателей, грамотами и ценными подарками отмечены особо отличившиеся. На сцене со своими яркими, запоминающимися номерами блистали артисты, а в конце праздничного действа была проведена лотерея среди зрителей. И всё же, даже в праздник, нашлось время для серьезных бесед.

- Основу предпринимательства, несмотря на то что в нашем районе есть крупные и средние предприятия, представляет малый бизнес. На сегодняшний день, это 528 малых предприятий, более 870 предпринимателей. Всего же на нашей территории успешно работает 1358 предприятий, – сказала и.о. главы администрации Надеждинского муниципального района Жанна Михайловна АРКАДЬЕВА. - И мы прекрасно понимаем, что без их участия в социально-экономическом развитии района, администрация вряд ли бы справилась. Но и мы со своей стороны оказываем посильную помощь. В частности, в Надеждинском районе принята и успешно работает муниципальная целевая программа «Развитие малого предпринимательства». В прошлом году на её реализацию, из средств федерального, краевого и местного бюджета было выделено 1300 тысяч рублей. В этом году эта сумма составит порядка двух миллионов рублей.

- За семь лет работы Союза предпринимателей «Южноприморский» сделано было немало. Но есть главные моменты, которые стоит выделить особо, – сказала председатель Союза предпринимателей «Южноприморский» Юлия ПАК. - Во-первых, наши предприниматели стали намного грамотнее, как в юридических вопросах, та и в плане ведения бизнеса. Были созданы новые рабочие места, увеличилась сумма поступлений в муниципальный бюджет, возросла активность в решении социальных вопросов, произошло реальное объединение. И это хорошее начало для дальнейшего развития.

- Какие задачи сегодня ставит перед собой Союз предпринимателей?

- Основные направления деятельности Союза предпринимателей «Южноприморский» - информационно-консультационная и практическая поддержка. Мы организовываем семинары, круглые столы, частные консультации, проводим встречи со специалистами в режиме on-line. Ещё один важный аспект - повышение социальной ответственности бизнеса и роли предпринимательства в обществе. Наш Союз участвует во всех социальных программах и благотворительных акциях, таких, как «Помоги собраться в школу», «День пожилых людей», «Декада инвалидов», «Память сердца» ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, «Рука Помощи» и поддержка Фонда «Солдату Победы». Повышая роль предпринимательства, мы проводим мероприятия, посвященные Дню российского предпринимательства, Дню торговли, организовываем конкурсы «Предприниматель года». Особое внимание уделяем вопросам консолидации, интеграции и взаимному сотрудничеству бизнеса, созданию благоприятной площадки для конструктивных отношений между предпринимательским сообществом и муниципальной властью.

- Юлия Валентиновна, как вы считаете, в чем главный смысл нынешнего праздника?

- Мы хотели собрать всех предпринимателей из. Вольно-Надеждинского, Владивостока, Артема, Уссурийска, Тавричанки, Раздольного, поселков Новый и Прохладное на один общий праздник. Весь год все мы много трудились для того, чтобы он состоялся. На празднике отметили лучших, подарили красочное шоу гостям и жителям Надеждинского района, и в очередной раз доказали, что наша сила и будущее – в единстве. Завтра вновь начнутся трудовые будни, нас будут ждать новые свершения. И могу с уверенностью сказать - мы к этому готовы.

Иван ГАМАН, «Золотой Рог».