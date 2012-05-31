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«Деловая Россия» поможет власти не сбиться с пути

31 Мая 2012, 03:00 | Приморье

Делегация Приморского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Деловая Россия» вернулась с VIII Национального форума «Национальная предпринимательская инициатива: бизнес-KPI для правительства».

Главную идею форума на открытии пленарного заседания сформулировал председатель «Деловой России» Борис ТИТОВ: когда правительство только начинает работу, крайне важно правильно выбрать курс, направление движения, а также критерии выбора, чтобы не сбиться в пути. «Деловая Россия» всерьез намерена оказывать влияние на действия российского руководства, затрагивающие вопросы развития предпринимательства. Чтобы реализовать это намерение, сообщество сформировало и обсудило пакет бизнес-KPI (ключевые показатели эффективности) для Правительства РФ, по которым можно будет судить об успешности начатых новым кабинетом министров экономических реформ.

Дмитрий СУЛЕЕВ, председатель Приморского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Деловая Россия», депутат Думы города Владивостока, так прокомментировал для «ЗР»:

- Объективная оценка работы власти – федеральной, региональной или местной – возможна только в том случае, если четко сформулированы критерии этой оценки. Параллельно с выдвижением критериев необходимо предлагать власти механизмы реализации поставленных задач. И отслеживать ход событий. Это главная задача гражданского общества. В этом смысле Форум «Деловой России» по национальной предпринимательской инициативе – очень своевременная и эффективная акция. На уровне региона мы намерены продолжить и развить эту практику. Тем более, руководство Приморского края начало работу всего на несколько месяцев раньше, чем новое российское правительство.

Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».

Автор: Юрий Рогов
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