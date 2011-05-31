Удерживать и развивать

Решающим фактором в HR-политике многих компаний, стремящихся сохранить свое лидерство, должна становиться не охота за профессионалами на внешнем рынке, а разработка и внедрение эффективных программ по развитию и удержанию персонала. К такому выводу пришли специалисты холдинга АНКОР во Владивостоке в ходе исследования, посвященного удержанию и развитию персонала в финансовых структурах.

Программы формирования кадрового резерва реализуются в 18% опрошенных компаний. При этом в половине случаев резерв формируется под реализацию текущих задач компании и в меньшей степени - для реализации долгосрочных стратегий.

По данным исследования, наиболее популярными направлениями при формировании кадрового резерва в настоящее время являются общее управление, клиентская работа и продажа финансовых продуктов, управление рисками, методология и разработка финансовых продуктов, операционные подразделения.

Программы управления талантами также есть только в 27% опрошенных компаний. При этом в большинстве случаев (74%) участие в таких программах предполагает вертикальный рост, и в меньшей степени - возможность ротации в другие подразделения компании, зарубежные офисы или региональные филиалы.

Лилия ШТИФАНОВА, территориальный менеджер по Сибири и Дальнему Востоку компании «АНКОР Банки, финансовые услуги»:

- Несбалансированность материальной и нематериальной системы мотивации, стремление работодателей удовлетворить, в первую очередь, базовые потребности сотрудников и недостаточное внимание к инструментам, формирующим долгосрочную лояльность и открывающих перспективы для профессионального развития в рамках одной компании, являются основными причинами, побуждающими сотрудников обращаться к внешнему рынку в поисках альтернативы. Для будущего развития компании важно удерживать ценных сотрудников и работать «на перспективу», то есть создавать «резервных» специалистов, способных, в случае необходимости, заменить ключевых сотрудников и способствовать реализации долгосрочных стратегий компании. Для удержания персонала в финансовом секторе особенно важен баланс материальной и нематериальной мотивации. Компаниям необходимо создавать комплексную систему управления талантами, включающую планирование карьеры сотрудников, постановку индивидуальных целей, преемственность персонала, кросс-региональные и кросс-функциональные передвижения. В этом случае у сотрудников появляется намного больше стимулов для работы и профессионального развития именно в своей компании, а сами компании могут более уверенно формировать собственные стратегии и задачи по развитию.