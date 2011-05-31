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«Аллигаторы» пошли в войска

31 Мая 2011, 03:14 | Приморье

В ААК «Прогресс» прошла торжественная церемония передачи двух серийных вертолетов Ка-52 («Аллигатор») в боевое авиационное подразделение, расположенное в с. Черниговка.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, это первые серийные машины типа КА-52, поступившие на вооружение строевой части. Ранее несколько вертолетов Ка-52 опытной и предсерийной партии были переданы в Центр боевой подготовки и переучивания летного состава в г. Торжок, где летчики строевых полков проходят обучение пилотированию и применению машин данного типа.

В течение последующего месяца планируется передача в боевое подразделение еще нескольких боевых вертолетов Ка-52. Как отметили представители авиабазы, с получением на вооружение всех запланированных к передаче машин в части начнется плановая боевая учеба. За ходом войсковой эксплуатации будут внимательно следить как разработчики, так и представители серийного завода - ААК «Прогресс».

Военные летчики также отметили, что Ка-52 является принципиально новым боевым вертолетом, у которого логика боевого применения базируется на последних достижениях науки и техники. Машина обладает высокой маневренностью, большой скоростью и скороподъемностью, способностью зависать в одной точке на километровой высоте.

Автор: Татьяна Курочкина
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