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«Дальзавод» не справился с госконтрактом
Вслед за Счетной палатой к «разбору полетов» срыва госконтракта на строительство научно-исследовательских судов в Приморье подключилась прокуратура Приморья.
Нецелевое использование государственных средств при строительстве судов для научно-исследовательских целей в сфере рыболовства и судов для воспроизводства рыбы было вскрыто Счетной палатой в начале этого года.
По данным палаты, в 2009 году было проведено 4 открытых конкурса на размещение заказа на право заключения государственного контракта на выполнение работ по проектированию и строительству соответствующих судов. По итогам конкурсов Росрыболовство заключило 4 государственных контракта на 1,7 млрд рублей с ОАО «Дальзавод» (создано параллельно обанкротившемуся ОАО холдинговая компания «Дальзавод»).
Однако, как показала проверка, Росрыболовство не использовало возможности государственного заказчика по учету всех факторов, определяющих квалификацию участников конкурсов. «Это привело к заключению государственных контрактов с организациями, выполняющими, по сути, посреднические услуги, не имеющими производственных мощностей, материальных и трудовых ресурсов, технологических возможностей, а также надлежащего опыта проектирования и строительства судов», - говорилось в заключении Счетной палаты. Из восьми возможных критериев оценки заявок на участие в конкурсе Росрыболовство использовало в основном только три критерия.
В большинстве случаев работы по государственным контрактам оплачивались без проведения проверок фактически выполненных работ, а только на основании представленных исполнителем актов о приемке выполненных работ, справок о стоимости затрат и счетов-фактур. Так, ОАО «Дальзавод» в актах выполненных работ указал сведения о выполнении работ по разработке проектно-конструкторской документации, которую не разработал, и о приобретении комплектующего оборудования, которое фактически не приобретал. При этом бюджетные средства, полученные от Росрыболовства предприятие использовало на собственные текущие нужды, а также размещало на депозитных счетах и предоставляло в качестве денежных займов хозяйствующим субъектам для извлечения материальной выгоды.
Росрыболовство отрицает нецелевое использование бюджетных средств, направленных на строительство судов. «Не было нецелевого использования, выделенные деньги находятся в бюджете, более того, они возвращены со штрафными санкциями в 39 млн рублей», - заявил руководитель Росрыболовства Андрей КРАЙНИЙ.
По словам Крайнего, один контракт касался постройки небольшого судна, и «Дальзавод» его выполнил. Два других контракта не выполнены, как считает руководитель Росрыболовства, из-за несовершенства законодательства в сфере госконтрактов. «Причина в том, что закон не предусматривает института предквалификации компании, претендующей на получении контракта. Она приходит на конкурс, действует на понижение и выигрывает, но потом оказывается не в силах выполнить контракт», – сказал Андрей Крайний.
По данным прокуратуры Приморья, 26 октября 2009 года по результатам открытого конкурса между Росрыболовством и ОАО «Дальзавод» заключен госконтракт на выполнение в 2009-2011 гг. работ по проектированию и строительству крупнотоннажного научно-исследовательского судна для проведения исследований в Мировом океане. Цена контракта составила 1,595 млрд рублей. В приложении к документу был установлен календарный план выполнения работ.
На момент проверки Росрыболовство приняло и оплатило первый и второй этапы работ по проектированию и строительству судна, в результате ОАО «Дальзавод» получило 442,340 млн рублей. В феврале и апреле 2011 года акционерное общество вернуло Росрыболовству выплаченные по контракту деньги и проценты за их пользование. Мотивировалось это тем, что «в ходе изготовления проекта судна установлено, что техническое задание, являющееся неотъемлемой частью контракта, содержит взаимоисключающие требования, в связи с чем построенное в соответствии с ним судно будет непригодным к использованию для заявленных целей».
Сейчас Арбитражный суд Москвы рассматривает дело по иску ОАО «Дальзавод» к Росрыболовству о расторжении контракта. Таким образом, разногласия, возникшие между указанным обществом и Федеральным агентством по рыболовству в связи с исполнением контракта, являются предметом судебного спора, сделала заключение прокуратура Приморья.
Стоит отметить, что ОАО «Дальзавод» 2010 год закончило с чистым убытком в размере 35,634 млн рублей, тогда как годом ранее было получено 309,837 млн рублей чистой прибыли. В то же время выручка компании в 2010 году по сравнению с 2009 годом выросла на 39,6%, до 1 млрд 217,430 млн рублей.
Досье "ЗР"
ОАО «Дальзавод» преобразовано с 1 июня 2007 года из ООО «Дальзавод». Основным видом производственной деятельности является судоремонт (59,82% за 2010 год в структуре выпуска услуг). Уставный капитал ОАО составляет 100 тыс. рублей, он разделен на 100 обыкновенных акций номиналом 1 тыс. рублей. 74% акций принадлежит бизнесмену Дмитрию ДРЕМЛЮГЕ, 19% - ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (100%-ная дочерняя компания Объединенной судостроительной корпорации, ОСК), 7% - ОАО «178-й СРЗ».
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