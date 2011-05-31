Предприниматели против увеличенных социальных выплат

Общественный Совет предпринимателей Приморья собирает подписи под обращением к президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ с просьбой о недопущении отмены Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и с поддержкой инициативы по снижению страховых взносов, сообщает deita.ru.

В обращении говорится: «Мы полагаем, что кроме экономической составляющей в проблеме взносов есть и политическая – это утрата доверия налогоплательщиков к верховной власти страны, так нелепо «поддерживающей» малый бизнес. Вновь «на коне» оказались налогоНЕплательщики, которые не несут никакого беремени содержания государства и могут в очередной раз посмеяться над теми, кто ведет бизнес честно.

Мы настаиваем на возврате размера взносов для специальных налоговых режимов на уровень 14% с первого января 2011, а не 2012 года». Для компенсации выпадающих доходов предприниматели предлагают президенту следующие меры: переориентировать внимание налогов на тех, кто вовсе не платит; увеличить размер штрафных санкций за ведение предпринимательской деятельности без обязательной юридической регистрации, без наличия лицензии; повысить акцизные сборы на алкогольную и табачную продукцию; ввести добровольное применение ЕНВД; сократить издержки внебюджетных фондов за счет повышения эффективности управления; активизировать работу по борьбе с коррупцией.

Уже собрано около 3000 подписей.