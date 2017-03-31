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Для гостей Дальневосточного МедиаСаммита-2017 подготовили пакеты участников

31 Марта 2017, 16:12 | Приморье

В этом году форум расширяет формат и предлагает различные варианты регистрации для отдельных представителей медиасообщества и делегаций

Главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке – Дальневосточный МедиаСаммит – в этом году значительно расширяет формат и предлагает несколько вариантов участия. Оргкомитет подготовил индивидуальные пакеты для отдельных гостей и делегаций, которые можно выбрать при регистрации на официальном сайте мероприятия.

Напомним, крупнейшая отраслевая конференция, объединяющая экспертов в области СМИ, общественных отношений и информационных технологий, Дальневосточный МедиаСаммит-2017 пройдет 8-10 июня в кампусе ДВФУ во Владивостоке. Планируется, что в этом году МедиаСаммит соберет в два раза больше участников, чем в прошлом, и значительно расширит формат.

Ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли. Следить за обновлением программы можно на официальном сайте мероприятия.

В этом году для гостей Дальневосточного МедиаСаммита подготовили несколько пакетов участников. Все желающие представители медиа могут бесплатно зарегистрироваться на форум, выбрав базовый пакет с широким спектром вариантов участия в событиях саммита. Гости форума, желающие получить более прикладные знания в области маркетинговых и медиакоммуникаций, могут выбрать профессиональный и полный пакеты при регистрации на сайте медиасаммит.рус.

Базовый пакет "Медиа"

Стандартный бесплатный пакет участника. Открывает доступ к основной части программы: тематическим секциям и мастер-классам, участию в работе дискуссионных площадок и круглых столов.

Профессиональный пакет "Медиа-Про"

Расширенный пакет участника. Помимо всех предложений базового пакета, "Медиа-Про" предлагает возможность участия во всех тематических секциях и мастер-классах (включая закрытые), в любых прикладных воркшопах МедиаСаммита. В рамках пакета "Медиа-Про" участники получают доступ ко всем материалам, презентациям и видео воркшопов.

Полный пакет "Медиа-Максимум"

Максимальный пакет участника. Помимо всех предложений профессионального пакета, "Медиа-Максимум" предлагает участникам дополнительные сервисные преимущества – выделенная стойка регистрации, VIP места на каждом из мероприятий, обед.

Пакет "Делегация"

Пакет "Делегация" рассчитан на группы от пяти человек, представляющих одну организацию. В рамках пакета организация-участник может приобрести от пяти профессиональных пакетов "Медиа-Про" с существенной скидкой – 20%.

Председатель Приморского отделения Союза журналистов России Виктор Суханов:

- В этом году мы решили изменить формат участия в Дальневосточном МедиаСаммите. К этому нас подтолкнула объективная ситуация. Если в первые годы проведения мероприятия мы решали в основном задачу повышения медиаграмотности журналистов и редакторов Приморского края, на что и направлена субсидия администрации Приморского края, то уже в прошлом году форум расширил и географию участников, и спектр тем для обсуждения, и представительство специалистов из смежных областей (PR, реклама, маркетинг, информационные технологии, SMM).

Поэтому в этом году мы предлагаем нашим участникам несколько пакетов. В базовом варианте они получат все то, к чему привыкли за трехлетнюю историю МедиаСаммита – секции по различным медийным направлениям, мастер-классы для редакторов, журналистов, видеооператоров. Для организации мероприятий с участием экспертов по этим направлениям и предусмотрена субсидия от администрации Приморского края. Но, учитывая, что форум значительно расширил свои границы, мы хотим сделать его максимально полезным и для представителей смежных областей. Поэтому сейчас ведем переговоры с ведущими федеральными экспертами в области digital-маркетинга, SMM, медиаменеджмента и др., которые готовы провести на полях МедиаСаммита прикладные мастер-классы и предметные дискуссии. Именно такие мероприятия с ограниченным числом участников и включены в пакеты "Медиа-Про" и "Медиа-Mаксимум". Их стоимость рассчитана исходя из фактических затрат на перелет и проживание экспертов, а программа мастер-классов будет открываться по мере достижения договоренностей с теми или иными спикерами.

Со своей стороны, мы как организаторы сделаем все возможное для того, чтобы все участники мероприятия получили максимально полезные знания и навыки и смогли их применять на практике в своей ежедневной деятельности.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: дальневосточный медиасаммит 



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