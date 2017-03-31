Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Ростелеком" в Приморской крае продолжает развивать облачные сервисы
Теперь доступ к облачным услугам осуществляется на максимально возможной скорости интернета независимо от их тарифного плана. Данная возможность автоматически появилась у всех клиентов с 2017 года.
Опция действует при подключении интернета от «Ростелекома» и использовании облачных услуг: «Виртуальный ЦОД», «Новая телефония», «Web-видеоконференция», «ВидеокомфоРТ», «Региональный Wi-Fi Indoor».
«Для загрузки данных в виртуальный центр обработки данных, участия в видеоконференции в режиме онлайн, просмотра статистики по подключениям к Wi-Fi – необходима высокая скорость интернета. Теперь наши абоненты могут не задумываться о своем тарифном плане при работе с «облаком», ведь даже при минимальном тарифе скорость соединения с серверами услуг будет максимальной», – рассказывает Руслан Тулаганов, директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком».
Получить дополнительную информацию и заказать «облачные» услуги можно на сайте «Ростелекома» по ссылке http://primorye.rt.ru/b2b/service_cloudy или по телефону 8-800-200-300.
Новости тематики
- "Ростелеком" в Приморской крае продолжает развивать облачные сервисы
- В Приморье за три месяца число владельцев банковской карты "МегаФон" удвоилось
- В Приморье малому бизнесу рассказали о действующих программах поддержки и закупках
- Идет прием заявок на конкурс журналистов "Технологии для жизни – больше возможностей"
- На Дальнем Востоке "НТВ-ПЛЮС" включит в свои пакеты местные телеканалы
- "НТВ-ПЛЮС" выходит на дальневосточные гектары
- Tele2 приглашает студентов Приморья на стажировку
- "Ростелеком" предлагает предприятиям Приморского края услугу "Видеокомфорт"
- Во Владивостоке "Ростелеком" объявляет "Время подарков"
- в Приморье каждый третий клиент "Ростелекома" управляет услугами связи онлайн
Новости раздела
- Для гостей Дальневосточного МедиаСаммита-2017 подготовили пакеты участников
- "Ростелеком" в Приморской крае продолжает развивать облачные сервисы
- На владивостокскую компанию возложили штраф в размере 50 тыс. рублей
- В Приморье директора и его компанию оштрафовали на 80 тыс. рублей
- В Приморье за три месяца число владельцев банковской карты "МегаФон" удвоилось
- Следователи утверждают, что Игорю Пушкарёву дал огромную взятку родной брат
- В Приморье директор муниципального предприятия задолжал работникам 450 тыс. рублей
- В Приморье малому бизнесу рассказали о действующих программах поддержки и закупках
- Завершается голосование во втором туре XIII Бизнес-Премии Приморского края
- Приморский филиал Россельхозбанка начал финансирование аграриев
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- У близкого родственника дальневосточного губернатора обнаружилась огромная коллекция дорогих авто (фото)
- Следователи собрались разорить семью Пушкаревых
- Силовики добрались до банка Дарькиных
- Рубль ждет последняя "хорошая" неделя
- ГИБДД Приморья начала масштабную операцию
- Верховный суд признал законной перевозку детей младше 12 лет без автокресел
- Бывший свободный и нынешний арестованный мэры готовятся поделить Думу Владивостока
- В Приморье японкам дадут "зеленый свет"
- В мэрии Владивостока началась кадровая революция
- Стройку "Хаяттов" во Владивостоке рекомендовано прекратить