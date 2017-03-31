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"Ростелеком" в Приморской крае продолжает развивать облачные сервисы

31 Марта 2017, 11:08 | Приморье

Теперь доступ к облачным услугам осуществляется на максимально возможной скорости интернета независимо от их тарифного плана. Данная возможность автоматически появилась у всех клиентов с 2017 года.

Опция действует при подключении интернета от «Ростелекома» и использовании облачных услуг: «Виртуальный ЦОД», «Новая телефония», «Web-видеоконференция», «ВидеокомфоРТ», «Региональный Wi-Fi Indoor».

«Для загрузки данных в виртуальный центр обработки данных, участия в видеоконференции в режиме онлайн, просмотра статистики по подключениям к Wi-Fi – необходима высокая скорость интернета. Теперь наши абоненты могут не задумываться о своем тарифном плане при работе с «облаком», ведь даже при минимальном тарифе скорость соединения с серверами услуг будет максимальной», – рассказывает Руслан Тулаганов, директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком».

Получить дополнительную информацию и заказать «облачные» услуги можно на сайте «Ростелекома» по ссылке http://primorye.rt.ru/b2b/service_cloudy или по телефону 8-800-200-300.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Ростелеком 



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