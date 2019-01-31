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Таможня Дальнего Востока выходит на Монголию
Состав Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) с 1 июля будет расширен за счет Бурятской и Читинской таможни. В штатное расписание ДВТУ будет добавлено около 1,3 тыс. штатных единиц. После присоединения этих таможен новым направлением для ДВТУ станет работа на границе с Монголией.
Начальник ДВТУ Юрий ЛАДЫГИН сложностей в работе в связи с включением новых таможен не ожидает.
«Это сухопутное направление, автомобильный и железнодорожный транспорт, и воздушное направление. Каких-то сложностей в плане реализации поставленных задач не ожидаем. Для нашего управления новым является администрирование таможенной границы с Монголией, думаю, больших проблем не будет», - сказал он.
На данный момент зона ответственности ДВТУ охватывает территорию девяти субъектов РФ - Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Приморского, Камчатского и Хабаровского краев, Якутии, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа - общей площадью около 6,2 млн кв. км, что составляет 36,4% территории страны.
3 ноября 2018 года указом президента России Бурятия и Забайкальский край переданы из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа.
Юрий Ладыгин сообщил, что количество участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), которые в 2018 году декларировали товары в зоне действия ДВТУ, выросло на 15,6% к 2017 году - до 12,374 тыс. компаний,
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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