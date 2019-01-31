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Возвращение блудной земли
Владивостокская агломерация, перспективы развития которой властями расписывались последние несколько лет, похоже, останется лишь на бумаге
С 1 января 2019 года в жизни Владивостокской агломерации начался новый этап, связанный с возвращением ее муниципалитетам важных полномочий. Артем, Надеждинский и Шкотовский районы уже получили право распоряжаться земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, а Владивостоку эту функцию вернут после 1 мая. О том, как происходит передача полномочий и документов от края муниципалитетам, на днях рассказали представители региональной и муниципальных администраций.
Распоряжение земельными участками, на территории Артемовского городского округа и поселений, входящих в состав Надеждинского и Шкотовского районов, с 1 марта 2015 года осуществлял департамент земельных и имущественных отношений Приморского края. У Владивостока полномочия по распоряжению неразграниченной землей забрали еще в начале 2007 года – считается, что это стало одним из итогов противостояния тогдашних руководителей города и края.
Напомним, что передача полномочий по распоряжению земельными участками стала одним из главных мероприятий при создании Владивостокской агломерации. Однако это создало массу неудобств для населения и юридических лиц, и уже в 2016 году некоторые муниципалитеты обратились с просьбой отменить спорные положения краевого закона №497 и вернуть им ключевые полномочия в сфере градостроительной деятельности и распоряжения землей. Пока губернатором являлся Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, перемен не происходило, но сменивший его Андрей ТАРАСЕНКО весной 2018 года анонсировал возвращение «земельных» полномочий муниципалитетам. Правда, до конкретики в виде соответствующего краевого закона дело дошло, когда краем руководил уже Олег КОЖЕМЯКО.
- Муниципалитеты лучше знают, что происходит у них на территории. Задача – чтобы люди в максимально короткие, установленные законом сроки могли получить земельные участки в аренду или в собственность, - объяснил смысл возвращения к прежнему порядку и.о. главы департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Андрей ЖЕЛЕЗНЫЙ. – Раньше все заявления передавались в департамент, расположенный во Владивостоке. Поток заявлений был очень велик, а гражданам было неудобно постоянно ездить из своих муниципальных районов в столицу края.
Принятый в октябре краевой закон №363 определил, что с 1 января 2019 года полномочия по распоряжению земельными участками на территории Артемовского городского округа, а также Надеждинского и Шкотовского районов переходят к администрациям этих муниципальных образований. Владивостоку право распоряжения землей вернут после 1 мая – об отсрочке попросило руководство города, поскольку в связи с предстоящей передачей полномочий необходимо подготовить значительный штат сотрудников. Ранее, при обсуждении вопроса в Законодательном Собрании, речь шла о примерно 100 специалистах, которых необходимо не только нанять, но и где-то разместить.
Досье "Золотого Рога": Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края должен передать муниципалитетам действующие договоры аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена; электронные базы данных учета арендой платы за землю; заявления юридических и физических лиц по вопросам предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, решения по которым не приняты; а также решения по заявлениям юридических и физических лиц по вопросам предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, по которым не заключены договоры, и соглашения о перераспределении земельных участков.
Основная часть рабочей документации была передана муниципалитетам до Нового года, оставшиеся пакеты документов передаются в январе, уточнил Андрей Железный. Но обращаться за оказанием услуги по предоставлению земельных участков жители трех из четырех муниципалитетов Владивостокской агломерации могут уже с 9 января, первого рабочего дня наступившего года. Отдельная категория – те, кто подавал заявление до 1 января, однако не успел получить ответ на свое обращение до передачи полномочий муниципалитетам. Результат такие заявители получат в муниципальных органах власти.
- К нам уже идут граждане с обращениями о предоставлении земельных участков. Но, скорее всего, понадобится небольшой переходный период, чтобы разобрать достаточной большой объем документов на бумажных носителях, принятых от краевого департамента, - прокомментировала заместитель главы администрации Шкотовского муниципального района Наталья ЗУБОВА. По ее словам, при необходимости будет увеличено время приема заявителей специалистами, которые занимаются обработкой заявлений. Аналогично выстроили работу и в еще одном муниципальном районе, Надеждинском.
- Мы готовы к работе с заявителями по вопросам выдачи земельных участков. Документы передаются департаментом в соответствии с графиком, который мы согласовали, - отметил начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Артемовского городского округа Олег ЮГАЙ.
- По соглашению с департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края МФЦ принимают документы от заявителей по городу Владивостоку, а также специальные заявления по уточнению нахождения и факта передачи документов из администрации Приморского края в администрации муниципальных образований. Это поможет заявителям понять, был ли передан пакет документов, в каком составе и когда, - добавил директор МФЦ «Мои документы» Приморского края Сергей АЛЕКСАНДРОВ.
Добавим, что профильные отделы в муниципальных структурах, которые занимаются земельными и имущественными отношениями, уже восстанавливают прежнюю численность, которая существовала до передачи полномочий краю.
КРОМЕ ТОГО
«Горячая линия» поможет приморцам в решении земельных вопросов
В департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края открыта «горячая линия», призванная помочь жителям Владивостокской городской агломерации решить вопросы, связанные с оформлением земли. Она создана для удобства приморцев, которые еще до наступления 2019 года подали заявления об оформлении земельного участка в краевой департамент.
Все, кто ранее подал заявление и сейчас хочет получить достоверную информацию о том, где находятся его документы, и какое решение по ним принято, могут обратиться по телефонам: 8 (914) 703-41-60, 8 (914) 703-41-59. «Горячая линия» работает с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 и в пятницу с 9.00 до 17.00. Перерыв ежедневно с 13.00 до 14.00.
Александр САЛКОВ, фото Евгении ПРИЙМАК.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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