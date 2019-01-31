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Городская недвижимость Владивостока выставлена на торги

31 Января 2019, 09:38 | Приморье

Администрация Владивостока выставляет на торги нежилые объекты, которые можно приобрести в собственность и разместить там магазины, склады, офисы или предприятия услуг. В списке – 13 объектов разной площади во всех районах города. Аукцион объявлен на 19 февраля 2019 года. Прием заявок – до 13 февраля.

Среди объектов - как небольшие помещения в жилых домах в спальных районах, так и отдельно стоящие здания с земельными участками в более отдаленных районах. Состояние объектов разное, но практически все требуют ремонта и вложений средств.

Вся информация о продаже либо аренде муниципального имущества размещена на официальном сайте администрации Владивостока www.vlc.ru (раздел «Муниципальная собственность» - «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости»), а также на сайте torgi.gov.ru.

Справки можно получить в МКУ «Агентство по приватизации муниципальных земель и недвижимости»: Владивосток, Партизанский пр., 3, каб. 6.

Тел.: 8 (423) 245-40-85, 244-60-16, е-mail: mu_apmzn@mail.ru

Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: торги  аукцион  недвижимость 



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