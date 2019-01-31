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Во Владивостоке благоустроят 317 дворов

31 Января 2019, 08:40 | Приморье

Специалисты администрации Владивостока осмотрели придомовые территории и оценили примерный объем работ 317 жилых домов, включенных в краевой проект «1000 дворов». В зависимости от пожеланий жильцов их дворы асфальтируют и благоустроят либо установят спортивные или детские площадки.

Для участия в проекте приморцы собирали подписи и подавали свои заявки. В числе победителей проекта – и жители 317 домов Владивостока, которым вручили сертификаты.

На выбор жильцов, в зависимости от размеров придомовых территорий, будет представлено несколько типовых проектов детских и спортивных площадок. Как только подготовительная работа будет проведена, администрация Владивостока направит заявку на субсидирование работ в администрацию Приморского края.

«Нам предстоит благоустроить во Владивостоке более 300 объектов – отремонтировать около 140 внутриквартальных проездов и придомовых территорий, установить более 100 детских и 70 спортивных площадок. Все работы должны быть проведены на высоком уровне, с использованием качественных материалов и соблюдением всех норм безопасности, - подчеркнул и.о. главы города Олег ГУМЕНЮК. – Также в сметных расчетах по каждому объекту необходимо предусмотреть не только установку непосредственно игрового и спортивного оборудования, но и благоустройство территории: безопасное покрытие площадок, установку лавочек и урн, ограждения, а также решить вопрос с освещением площадок в ночное время».

Программа рассчитана на несколько лет. Количество объектов, которые будут благоустроены в 2019 году, зависит от суммы выделенного финансирования и смет на проведение работ по каждому адресу. Планируется, что работы начнутся уже в апреле-мае 2019 года.

На фото: На выбор жильцов, в зависимости от размеров придомовых территорий, будет представлено несколько типовых проектов детских и спортивных площадок

Фото Vl.ru

Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: благоустройство  кожемяко  1000 дворов  программа 



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