Во Владивостоке взялись за легализацию рынка аренды жилья. Рейды пошли

Бюджет Владивостока теряет около 126 млн рублей. Каждый собственник квартиры, сдающий ее в аренду (наем), должен уплатить налог с полученного дохода. Существует два основных способа оплаты налога.

Во Владивостоке продолжаются совместные рейды (администрации города, налоговой службы и полиции) по выявлению квартир, сдаваемых в аренду без уплаты налога на полученный доход.

31 января в администрации Владивостока состоялось заседание межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет города. Его темой стала легализация доходов граждан, сдающих жилье в аренду (наём), и уплате с этих доходов налога. Провёл заседание глава города Виталий Веркеенко.

В работе совещания приняли участие председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, заместитель главы администрации Владивостока Наталья Зубова, президент НП «Гильдия риэлторов Приморского края» Ольга Тимошина, руководители профильных управлений администрации города, представители УМВД России по городу Владивостоку, налоговой службы, депутаты городской думы.

Виталий Веркеенко поставил задачу перед присутствующими обеспечить рост доходов в бюджет города Владивостока путем легализации доходов граждан, сдающих жилые помещения в аренду (наем), сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

Каждый собственник квартиры, сдающий ее в аренду (наем), должен уплатить налог с полученного дохода. Существует два основных способа оплаты налога. Первый – это подача налоговой декларации по итогам года и оплата налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13 %. Второй способ – приобрести патент на «Сдачу в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности». Годовая стоимость патента определяется как 6 % от потенциально возможного годового дохода, который определен в законе Приморского края от 13.11.2012 г. № 122-КЗ «О патентной системе налогообложения на территории Приморского края».

Как подчеркнула заместитель главы администрации Наталья Зубова, большинство владельцев, сдающих квартиры в наем, не обременяют себя уплатой налога. Огромные ежемесячные обороты происходят в «тени» без уплаты налога.

«Потенциально возможный к получению налог на доходы физических лиц от сдачи квартир в аренду, при условии уплаты, оценивается в пределах 585 млн. рублей, из них 126 млн. рублей - в бюджет Владивостока. Данный вид доходов (НДФЛ) пополняет не только бюджет города, но и бюджет Приморского края – это 459 млн. рублей, – отметила Наталья Зубова. – Если же физические лица приобретут патенты на сдачу квартир в аренду (наем), при условии оплаты, в бюджет города могло бы поступить 150 млн. рублей».

Учитывая актуальность работы по выявлению лиц, осуществляющих сдачу квартир в наём и привлечению их к уплате налога с доходов, с ноября 2013 года во Владивостоке стартовала кампания по легализации рынка аренды жилья. С этой целью было подписано Соглашение о взаимодействии между администрацией города Владивостока, МИФНС России № 12 по Приморскому краю и УМВД России по городу Владивостоку по профилактике правонарушений в жилом секторе города Владивостока и контролю за исполнением налоговых обязательств физическими лицами, сдающими в аренду (наем) жилые помещения.

В рамках трехстороннего Соглашения администрацией города проводится системная работа. За это время проведена масштабная информационно-разъяснительная работа – на телевидении, радио, в газетах и Интернете – о том, что все граждане, сдающие жилье в аренду и получающие доход, обязаны уплатить налог с полученного дохода. Сведения о квартирах, сдающихся в наем, поступают из разных источников: в управлении финансов администрации города действует телефон «горячей линии», на который любой желающий (анонимно) может сообщить информацию о сдаче в аренду квартир. Так, с ноября 2013г. поступило 337 звонков по 497 квартирам, сдаваемым в аренду. Также к борьбе с теневой арендой жилья привлечены управляющие компании и ТСЖ (ТСН), ЖСК, которые выявляют те квартиры, которые сдаются в наём (аренду). Вся эта информация направляется в УМВД России по г. Владивостоку и налоговые органы для принятия установленных законом мер. С 2013 года выявлено 968 квартир, сдаваемых в аренду, 234 из них –в 2017 году.

Продолжаются совместные рейды (администрации города, налоговой службы и полиции) по выявлению квартир, сдаваемых в аренду без уплаты налога на полученный доход. Если в квартире проживают квартиранты, собственникам направляется уведомление, что они обязаны задекларировать полученный доход. Также собственники приглашаются в налоговую инспекцию – для дачи пояснений. Граждан уведомляют об административной ответственности за нарушение налогового законодательства. За отчетный период проведены проверки по 184 квартирам.

По итогам всей проведенной работы активность граждан в декларировании и уплате налогов с доходов от аренды квартир возросла. По данным налоговой службы, за 2013-2016 год подано 2 196 деклараций по форме 3-НДФЛ. Сумма уплаченного налога составила 47 млн. рублей.

Количество приобретенных патентов на сдачу в аренду жилых помещений за время кампании увеличилось в пять раз. С 2013 года приобретено 355 патентов. Сумма, полученная в результате приобретения патентов, составила 14,7 млн. рублей, в том числе за 2017 год – 5,3 млн. рублей. Стоимость приобретенных патентов в 2017 году выросла почти в 14 раз по сравнению с 2013 годом.

«За время проведенной работы по легализации рынка аренды жилья получено 61,7 млн. рублей. Доходы в 2016 году по сравнению с 2013 годом увеличились более чем в 6 раз», – сообщила заместитель начальника управления финансов – начальник отдела по доходам управления финансов администрации Владивостока Наталья Тихонова.

В ходе совещания было подчеркнуто, что значительная часть работы лежит сейчас на органах полиции, поскольку для того чтобы привлечь собственника квартиры к уплате налога, необходимо собрать необходимые доказательства. Так, опыт Москвы показывает: активное участие правоохранительных органов повышает эффективность работы по легализации рынка аренды жилья.

Подводя итоги совещания, глава города Виталий Веркеенко поручил всем ведомствам продолжать и активизировать работу в данном направлении: увеличить количество совместных рейдов, проводимых администрацией города совместно с налоговой службой и полицией по выявлению квартир, сдаваемых в аренду (наем) без уплаты налога на полученный доход, а также провести активную информационно-разъяснительную кампанию для населения о необходимости предоставлять декларацию и платить налоги.

Напомним, телефон доверия, по которому можно сообщить о фактах сдачи жилья в наем: (423) 222-73-40.