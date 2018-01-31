Рыбные грузы пропишут в Приморье

Подписанное сторонами соглашение свидетельствует о том, что администрация Приморского края всерьёз намерена содействовать развитию портовой отрасли Владивостока. Акцент на увеличение перевалки рыбы во Владивостоке эксперты связывают с реализацией рыбных поручений президента и строительством на территории края нескольких крупных современных рыбоперерабатывающих заводов.

Документ предусматривает, что администрация Приморского края приложит все усилия, чтобы рыбные грузы централизованно шли в ОАО «ВМРП». Сегодня рыбный поток размазан по многим портовым терминалам, многие из которых не предназначены для перевалки рыбной продукции. Это приводит к тому, что из-за несоблюдения температурного режима страдает качество рыбопродукции. Кроме того, перегруз продукции часто производится силами «диких» бригад, то есть лиц не трудоустроенных в организации официально. Из-за «растаскивания» рыбных грузопотоков дорожная инфраструктура Владивостока получает дополнительную нагрузку от автомобильного транспорта с рефрижераторными контейнерами. Ведь часть рыбопродукции перегружается с борта судна на автомобили, а потом вывозится на так называемые «железнодорожные тупики», а не грузится напрямую в специализированные рефрижераторные составы как в порту.

При подписании соглашения было, отмечено, что консолидация грузопотока позволит в будущем сдерживать рост тарифов на перевалку рыбы. По словам члена совета директоров ВМРП Дениса САРАНА, для их предприятия рыба является стратегическим грузом. В 2017 году доля предприятия в перегрузке рыбной продукции достигла 300 тысяч тонн из около 800 тысяч тонн, поступивших на российский берег в Приморье. При этом порт в течение многих лет удерживает низкие тарифы на перевалку рыбы.

Со своей стороны портовики готовы вложиться в строительство современной береговой инфраструктуры. На территории ВМРП резидент Свободного Порта Владивосток ООО «Владивостокский рыбный терминал» возводит современный холодильник на 40 тысяч тонн. Проект реализуется совместно с Корпорацией Развития Дальнего Востока, и после его реализации составит конкуренцию другим предприятием региона и зарубежным портам.

В настоящее время завершена подготовка к строительству. Разработан и утвержден проект, который прошел государственную экспертизу. Инвесторы вкладывают в строительство нового холодильника более миллиарда рублей. Инфраструктура и причалы порта позволяют одновременно обрабатывать по 4-5 рыбных судов одновременно.

Еще один нюанс соглашения касается проекта рыбной биржи. ВРИО губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО считает, что вернуть рыбу в приморские порты поможет создание рыбной биржи на основе государственно-частного партнерства. Ранее на встрече с заместителем Росрыболовства Петром САВЧУКОМ было заявлено, что Приморский край может стать одним из инициаторов ее создания в регионе. По словам главы региона, Приморский край готов выступить оператором аукционного дома. «В этом случае доля региона как оператора аукционной площадки должна составлять 30%», – отметил Андрей Тарасенко.

«Пока сложно давать прогнозы как будет происходить взаимодействие, так как непременным участником этих торгов должны быть владельцы груза. Но на территории порта будет создана инфраструктура, позволяющая покупателям в комфортных условиях проводить инспекцию рыбопродукции. Мы рассчитываем, что подписанное соглашение, внедрение механизмов биржевой торговли и усилия администрации Приморского края приведут к увеличению рыбного грузооборота, и он постепенно заменит другие виды грузов, в частности антрацита. Для нас как для лидеров отрасли важно, чтобы с каждым годом поставки рыбопродукции на российский берег увеличивались», - прокомментировал генеральный директор ВМРП Александр ШЕВЧЕНКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток