Корейцы распробовали метанол

Инвесторов газохимического завода в Находке волнует вопрос выделения земли

Южнокорейские инвесторы примут участие в реализации проекта по строительству завода минеральных удобрений в Находке (НЗМУ), сообщил на встрече с главой Минвостокразвития РФ председатель Комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея СОН Ен Гиль. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», речь идет о структурах Hyundai Corporation. При этом потенциальных инвесторов очень волнует вопрос предоставления земель для строительства объекта.

Корейцы после смены президента у себя на родине проявили настойчивость и выиграли своеобразный «тендер» на участие в проекте, опередив конкурентов из Китая и Японии. По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», действительно серьезный интерес к проекту был со стороны Поднебесной, а японцы, как это бывает сплошь и рядом, ограничились ничего не значащими заявлениями. При этом китайцев не устроила схема участия в проекте – наши соседи хотели получить контрольный пакет, а вместе с ним и преференции для распределения будущей продукции.

Последняя доступная «версия» Находкинского завода минеральных удобрений была представлена на III Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Общая стоимость проекта тогда оценивалась российской стороной в $6,3 млрд. «Проект поддерживается российскими государственными банками, а также региональным и федеральным правительством», - отмечалось в презентации. Как ожидалось, 30% затрат по проекту должен покрыть собственный капитал, 70% - заемные средства. Финансовое закрытие должно было состояться к концу 2017 года.

Досье "Золотого Рога": ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений» зарегистрировано в г.Находке в сентябре 2012 года с уставным капиталом 100 тыс. рублей. Единственным учредителем компании является Артем ОБОЛЕНСКИЙ, возглавляющий совет директоров. В декабре 2016 года НЗМУ, Японский банк международного сотрудничества (JBIC) и ВЭБ подписали в Токио меморандум о взаимопонимании по финансированию строительства завода. Помимо JBIC к финансированию проекта планировали подключиться корейский KEXIM и германский Hermes. Стоимость проекта на тот момент оценивалась в $5 млрд.

Первоначально проект завода в Приморье предусматривал создание производства 1,1 млн тонн аммиака, 2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн метанола в год. Однако в прошлом году на площадке Петербургского международного экономического форума, г-н Оболенский представил новую конфигурацию.

В связи с падением мировых цен на минеральные удобрения и более привлекательным уровнем цен на метанол было принято решение о создании в первую очередь метанольного производства.

Первый этап строительства завода предусматривает вывод его на производство 1,8 млн тонн метанола в год. На втором этапе в зависимости от конфигурации завода скорее всего будет производиться метанол или азотные удобрения. Строительство первого этапа запланировано на 2018-2021 годы.

«Предварительный бюджет первого этапа составляет $1,6-1,8 млрд с учетом инфраструктуры, но подлежит еще уточнению в рамках подготовки feasibility study и FEED. Принятие решения о конфигурации и сроках реализации второго этапа будет приниматься позднее, после начала реализации первого этапа». – пояснял г-н Оболенский.

В своем выступлении он также отметил, что проект полностью обеспечен всеми необходимыми ресурсами, в том числе природным газом. Долгосрочный контракт с «Газпромом» подписан на 20 лет.

Отметим, что в конце прошлого года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект расширения газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток. Мощность первой очереди Сахалин-Хабаровск-Владивосток составляет 5,5 млрд кубометров товарного газа в год. В 2016 году труба прокачала 2,16 млрд кубометров. До 2019 года «Газпром» намерен провести расширение магистрали, построив дублирующую нитку в 345 км на центральном участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска. Вторая очередь газопровода позволит обеспечить в необходимом объеме транспортировку газа до объектов «Восточной нефтехимической компании» и Находкинского завода минеральных удобрений.

«Завод будет иметь низкую себестоимость производства метанола - около $80 за тонну при цене метанола $330-360 за тонну, что делает этот проект привлекательным для потенциальных японских партнеров. Доходность акционерного капитала в данном проекте ожидается более 20% годовых. Мы с китайскими соинвесторами уже подписали несколько инвестиционных меморандумов по реализации данного проекта, и мы рассчитываем, что японские инвесторы будут занимать более активную позицию касательно совместной реализации этого проекта», - сказал владелец НЗМУ. Прошло полгода и стало ясно, что к проекту подключаются корейцы.

В декабре гендиректор ЗАО «НЗМУ» Николай САБИТОВ заявил о начале реализации проекта строительства газохимического предприятия. В третьем квартале 2021 года планируется ввести в эксплуатацию установку метанола, в первом квартале 2022 года - установку аммиака.

В качестве сырья и топлива на производстве в поселке Козьмино будет использоваться природный газ, как источник водоснабжения - морская вода.

Руководство НЗМУ уже обратилось к врио губернатора Приморья Андрею ТАРАСЕНКО с просьбой помочь решить вопрос о включении земельных участков, выделенных под завод, в границы ТОР «Нефтехимический». Соответствующее поручение г-н Тарасенко переадресовал профильным департаментам администрации края. Однако, как видим из реакции корейских партнеров, вопрос еще не закрыт.

Предполагается, что совокупный объем налоговых поступлений в федеральный и краевой бюджеты составит 28,3 млрд рублей в течение 10 лет с начала реализации проекта. На строительстве обещают задействовать местные компании, стоимость работ которых составит свыше 25 млрд рублей.

Олег КЛИМЕНКО.