"Русагро" подсчитала урожай

Группа компаний «Русагро», развивающая сельхознаправление в Приморье через дочернее АО «ПримАгро», в 2017 году снизила валовой сбор сельхозкультур на 11,1%, до 4,9 млн тонн. Снижение производства в группе объяснили более низкой урожайностью поздних культур. Оно было частично компенсировано ростом площади посевов на 9,4%, до 501,6 тыс. га.

Так, урожай пшеницы вырос на 57%, до 731 тыс. тонн. В то же время сбор сахарной свеклы из-за снижения урожайности сократился на 19%, до 3,5 млн тонн.

Компания также сообщила, что сбор ячменя составил 296,6 тыс. тонн, сои - 183,8 тыс. тонн, подсолнечника - 40,4 тыс. тонн, кукурузы - 122,3 тыс. тонн.

В 2016 году «Русагро» реализовала 376,6 тыс. тонн ячменя, 412,6 тыс. тонн озимой пшеницы, 49,9 тыс. тонн подсолнечника, 181,6 тыс. тонн сои, 91,3 тыс. тонн кукурузы.

Досье "Золотого Рога": «Русагро» - третий по объему производства игрок на российском рынке сахара с долей в 14%, второй производитель свинины (5,3%), входит в пятерку крупнейших производителей майонеза и маргарина. Группа объединяет более 35 сельхозпредприятий, 9 сахарных заводов, маслоэкстракционный завод и жировой комбинат. Группа контролирует 665 тыс. га земли.

В Приморском крае «Русагро» выращивает сою и кукурузу, что позволит обеспечить комбикормовое производство собственным сырьем. Переработкой сои занимается принадлежащее группе предприятие «Приморская соя» (производство соевого масла и шрота, майонеза, туалетного мыла). Его мощности рассчитаны на переработку 150 тыс. тонн сои в год.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.