В Приморье аграриев стукнуло током

Энерготарифы становятся неподъемными для малых сельхозпредприятий

Первый месяц наступившего года принес новую неприятность сельхозпроизводителям – повышение тарифов на электроэнергию. Незадолго до этого они столкнулись с ростом стоимости дизельного топлива, что поставило их, особенно тех, кто имеет какие-либо перерабатывающие мощности, в сложное положение. По словам Андрея ПАХОМОВА, руководителя компании - производителя сыров «Провиант», это повышение ударило по таким производителям, как он, довольно сильно. Еще недавно они приобретали его по 40 рублей за литр, сейчас же цена поднялась до 45 рублей.

Это повышение неизбежно скажется на себестоимости продукции переработчиков. Стоит ли при этом ждать роста цены на готовый продукт – вопрос открытый, поскольку производители продуктов питания уже неоднократно говорили о снижающихся продажах. Вероятно, платежеспособный спрос, по их мнению, достиг определенного предела и дальнейший рост цен может привести только к ухудшению ситуации с продажами.

Где тонко…

Впрочем, у руководства предприятия в запасе есть еще несколько вариантов решения вопроса возрастающей себестоимости. Например, снижение зарплат работникам, хотя подобное решение пока не рассматривают на предприятии, поскольку оно может привести к обострению кадровой проблемы, что в свою очередь грозит неприятными последствиями для самого предприятия.

Или другой вариант - снижение цены молока на закупе у населения. Как известно, поставки молока для этого производителя осуществляет потребительский кооператив «Промилк» (Уссурийский район), объединивший несколько десятков владельцев личных подсобных хозяйств в Уссурийском районе. В этом случае под ударом может оказаться их финансовое положение. В общем, не один из этих вариантов не является удачным решением проблемы и, вероятно, не будет способствовать оживлению рынка. И даже более того - следствием подобных решений скорее всего станет дальнейшее снижение объема продаж.

Таких платежек никто не ожидал

В этой ситуации сельхозпроизводители неожиданно для себя получили счета на оплату электроэнергии с выросшим тарифом. Собственно, тариф этот рос постоянно и в предыдущие годы, поэтому, с одной стороны, ничего необычного здесь не произошло. Например, в ЗАО «Милоградовское1» (Ольгинский район) в 2016 году платили за электроэнергию по тарифу 5,4 рубля за киловатт, в 2017 он вырос до 6,12 рубля, в январе этого года – 6,65 рубля. В этом смысле новый год только подчеркнул устойчивость тренда. И хотя Приморский край, как известно, не попал в число тех пяти дальневосточных регионов, в которых предполагалось снижение энерготарифа, роста стоимости электроэнергии здесь все же не ждали.

- У нас все агрегаты работают на электричестве и любое повышение тарифа сильно влияет на себестоимость – говорит председатель кооператива по переработке молока «СХП Артемовское» Вячеслав КОСТЯНОЙ. - На совещании губернатор обещал снижение тарифов для сельхозников и переработчиков сельхозпродукции. А сейчас еще появились слухи, что грядет весеннее подорожание топлива. Сложно сказать, что будет дальше с такими производителями, как мы.

Руководитель СХПК «Новолитовское» (Партизанский район) Николай ЛЕМЕШЕВСКИЙ назвал это повышение «убийственным» для производителей молочных продуктов. Еще острее отреагировал на него зам. директора ООО «Черниговский продукт» Владимир ХИЖИНСКИЙ, в структуре предприятий которого есть небольшой цех по производству комбикормов. «Черниговский продукт» - растениеводческое предприятие, основным продуктом производства которого является соя. Как известно, в прошлый сезон на рынке сои случился буквально обвал цены, и сельхозпроизводители оказались в сложном финансовом положении из-за недополученной прибыли. Если годом раньше цена на сою находилась на уровне 25-27 руб. за кг, то в этот сезон ее продавали по 17-18 рублей за кг. Комбикормовый цех, перерабатывавший хоть и небольшой объем выращенной продукции, все же снимал в какой-то степени остроту проблемы. Но счет за электроэнергию за декабрь оказался неподъемным для небольшого предприятия.

- Нам говорят, что инфляция низкая, но тарифы на электроэнергию поднялись у нас на 12-15%, - говорит Владимир Хижинский. – От одного продавца электроэнергии пришел счет с тарифом 6,5 рублей, от второго – почти 7 рублей за киловатт. Что нам делать теперь? Устанавливать собственные электростанции? Мы просчитывали такой вариант, стоимость электроэнергии в таком случае даже с учетом довольно высоких сегодняшних цен на топливо будет примерно на уровне 5,3 руб. за киловатт. Но есть риск, что цена на топливо так же поднимется, что изменит эту цифру.

В таком же положении оказались практически все мелкие переработчики сельхозпродукции. Отдельных комбикормовых цехов в Приморском крае, не связанных с животноводческими фермами, в общем, немного. И больших объемов производства у них нет, поскольку нет потребителей. Крупные хозяйства, холдинги, реализующие масштабные проекты на территории края, все без исключения имеют собственные мощности по производству кормов, и поэтому не входят в список покупателей у таких производителей. Их сегмент рынка – мелкие фермы и личные подсобные хозяйства. Но ЛПХ в последнее время с каждым годом становилось все меньше и меньше в крае. Да и поголовье сельскохозяйственных животных, содержащихся в этих хозяйствах, тоже в общем не росло: согласно данным статистики, за 10 лет поголовье крупного рогатого скота в ЛПХ сократилось с 48 до 30 тыс., свиней - с 31 до 25 тыс., овец и коз – с 26 до 24 тыс. Поголовье птицы осталось примерно на том же уровне. В общем, рынок для мелких производителей кормов все эти годы только сокращался.

Рентабельность под угрозой

На этом фоне оказывается практически невозможным перенос растущих производственных затрат в этих цехах на стоимость готового продукта. Переработчики уверены, что многие частные подворья, отказывавшиеся содержать сельскохозяйственных животных, делали это из-за высокой стоимости кормов. Повышение цены может только обострить и без того предельную ситуацию, а значит укрепит тенденцию отказа в ЛПХ содержать животных. Именно поэтому о повышении цены на конечный продукт не может быть и речи, говорит Владимир Хижинский. Но сам комбикормовый цех может оказаться на грани рентабельности.

Собственно, эта угроза и стала причиной письма сельхозпроизводителя на имя министра по развитию Дальнего Востока Александра ГАЛУШКИ, а также обращения в редакцию Деловой газеты «Золотой Рог». Как пояснили специалисты, департамент по тарифам не устанавливает тарифы в цифровом значении, он собирается из составляющих согласно формуле, основная часть которого – покупка на опте гарантирующего поставщика. От краевой администрации она не зависит, потому что тут действует тариф федеральный. Гарантирующий поставщик устанавливает свою сбытовую надбавку. Эта надбавка выросла по отношению к прошлому году, но в рамках предельных норм, установленных ФАС, то есть до 4%.

Специалисты напоминают, что действующий в регионе тариф ниже среднероссийского. И для того, чтобы краю выйти на среднероссийский уровень, его нужно поднимать.

Елена АБАШЕВА.