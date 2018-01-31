Приморский криптозавод

В регионе уже сейчас рассматриваются возможности создания предприятия, которое будет производить на продажу оборудование для майнинга

Более трех тысяч человек во Владивостоке уже занимаются майнингом, или добычей криптовалюты. Основной интерес представляют собой Биткойн и Эфир, но в виртуальном пространстве есть более двух тысяч наименований электронных монет. Майнеры, в свою очередь, интересны предпринимателям: в Приморье уже работают компании, импортирующие оборудование для майнинга, а также консультирующие желающих «выкачать» из сети электронные миллионы.

Спросом на рынке пользуется два вида такого оборудования - специализированные устройства для майнинга определенных монет ASIС («асики»), а также «майнинговые фермы», представляющие собой механизм на основе объединенных видео-карт и способные майнить разные типы монет. Собрать такую ферму может даже школьник: достаточно закупиться десятком обычных видеокарт, однако производители создают и готовые фермы на продажу. Купить такую можно минимум за 10-20 тыс. рублей, а вот стоимость «асиков» исчисляется сотнями тысяч рублей. По словам продавцов, при удачном раскладе окупается такая машина за 6-8 месяцев, однако если провести самостоятельный анализ, то обнаружится, что по степени риска майнинг схож с игрой на бирже: оборудование постоянно конкурирует между собой, а его доходность зависит от курса криптовалют. К тому же, все время выпускаются новые машины, и купленный сегодня асик через месяц может перестать быть доходным. Ферма в принципе не конкурентоспособна там, где научились работать более мощные асики. К примеру, биткойн на ферме уже не «намайнить», потому что самый последний ASIC «Аntminer s9» забрал это поле на себя, а вот для добычи эфира асиков пока что не изобрели, поэтому здесь во всю майнят «фермеры».

Беззаконие и китайцы

Стоит Аntminer s9 около 320 тыс. рублей. Купить его можно и на Али-Экспрессе, но здесь велик риск столкнуться с мошенничеством, поэтому серьезные люди предпочитают покупать у проверенных продавцов. В Приморье оборудование завозится в основном из Китая, причем, поставки носят нелегальный характер, ведь в России майнинг запрещен: нет закона, который регулировал бы это поле деятельности.

- Закон обещают принять только в июле этого года, - отметил профессор ВГУЭС Александр ЛАТКИН в ходе 127-го заседания бизнес-клуба «Диалоги». – Однако в Приморье уже сейчас рассматриваются возможности создания предприятия, которое будет производить на продажу оборудование для майнинга. Если правовое поле появится, будут исключены случаи мошенничества, ведь с такими жалобами к нам приходят уже сейчас: люди отдают предоплаты за оборудование, которое до них не доезжает.

В основе криптовалюты лежит технология блокчейна (распределенная база данных). По словам экспертов, на Дальнем Востоке больше всего в блокчейне разбираются во ВГУЭС.

- У нас не только преподаватели активно изучают и следят за этой темой, - отметила ректор ВГУЭС Татьяна ТЕРЕНТЬЕВА, - у нас и студенты очень активно этим интересуются. К примеру, недавно пришел студент и предложил на основе ВГУЭС создать майнинговую ферму. Однако, как уже говорилось выше, правовой базы в России для этой деятельности нет, поэтому пока что нельзя вести ее в университете.

Импорт оборудования для майнинга в Россию из Китая, можно сказать, заменил импорт других товаров, которые раньше везлись в Россию из этой страны.

- Как мы знаем, импорт из Китая в Россию перестал быть выгодным из-за девальвации рубля, однако сейчас мы наблюдаем создание новой ветки такого импорта, - отметил технический директор Центра блокчейн-технологий во Владивостоке Сергей ЗЫКИН. - На Дальнем Востоке, по сравнению с остальной частью России, интерес к майнингу очень велик – именно потому, что рядом Китай.

Дешевая электроэнергия

По словам Зыкина, Россия в принципе располагает к майнингу, ведь этот, казалось бы, виртуальный процесс сильно связан с процессами в реальным мире.

- Майнить выгоднее там, где дешевая электроэнергия (в среднем один асик ест 1000 ватт в час, что примерно 100 тыс. рублей в год), доступный интернет и холодно, - добавил Зыкин. – Дело в том, что майнинг сильно «нагревает» Землю и может негативно сказаться на экологии. Как мы знаем, в Китае интернет с большим трудом можно назвать доступным, электроэнергия там тоже недешевая: китайские электростанции в основном работают на угле, что дорого и вредно для экологии. Больше майнеров – больше жжется угля – больше выбросов в атмосферу. Поэтому майнеров из Китая выгоняет правительство. Куда они едут? В Россию, где относительно дешевая электроэнергия, доступный интернет и, прямо скажем, холодно, а также в другие страны, например, в Канаду.

Заработать на майнинге можно и не напрямую, а продавая свои энергетические мощности. К примеру, во Владивостоке на острове Русском планируется создание Центра майнинга криптовалют. Вместе с инвестором из Гонконга, компанией «Genesis Engineering», уже работают в этом направлении АО «Корпорация развития Дальнего Востока», АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» и Центр цифровой экономики ДВФУ. Предполагается, что, помимо исследований в сфере блокчейн, Центр будет продавать электроэнергию майнерам.

- Неудивительно, что гонконгцев интересуют свободные энергетические мощности и земельные участки региона, а также налоговые и таможенные преференции, - отметил Зыкин. – Не в каждой стране есть такие условия.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока, после реализации гонконгцы планируют оборудовать на Дальнем Востоке до 300 тысяч квадратных метров производственных помещений.

Криптоанархия или светлое будущее?

Во всем мире экономический пузырь, создаваемый криптоэкономикой, сравним с ипотечным пузырем США, который разгромил мировую экономику в 2007-2008 году, отмечают приморские эксперты.

- Чего только люди не делают, чтобы завладеть биткойном, - добавил Зыкин. – Крупные компании искусственно занижают курсы криптовалют, публично ставя на их спад, а в это же время массово скупают их сами, чтобы разбогатеть затем на росте. В 2007-2008 году крах пережила банковская система. Появление криптовалют, которые в принципе не зависят от банков, ставят банки под угрозу снова.

В узком кругу майнеры называют себя «криптоанархистами», однако чем обернется новое веяние, неизвестно. По словам экспертов, у электронной валюты есть как плюсы, так и минусы. К примеру, полагается, что она намного надежнее обычных денег, однако ошибочно считать технологию «блокчейн» неуязвимой: все-таки попытки взлома имеются. К примеру, в июле 2017 года хакеры взломали аккаунты трех клиентов компаний, бизнес которых ведется на основе технологии блокчейн, и вывели криптовалюту Эфир (Ethereum) на $31 млн. В декабре 2017 года была взломана криптобиржа NiceHash и украдено биткойнов на $68 млн, и это только два случая их общего количества виртуальных краж.

- Уже сейчас блокчейн существенно меняет атмосферу на мировых рынках, - рассказала председатель совета международного клуба «Диалоги» Инесса БАБИЧ. – К примеру, в декабре 2017 года компания Long Island Ice Tea заявила, что сместит фокус с производства напитков на исследования и инвестиции в сфере блокчейна. Кроме того, ее название будет изменено на Long Blockchain Corporation. Это известие привело к росту цен на акции компании на 500%. Блокчейн коренным образом меняет взаимодействие людей и бизнеса. Блокчейн изменит мир бизнеса.

Известно, что уже сейчас рынок криптовалюты в России превысил $100 млрд.

КСТАТИ

«Криптовалюта - это спекуляция»

Американский миллиардер Джордж СОРОС назвал криптовалюту и, в частности, биткоин типичным финансовым «пузырем».

«Биткоин - это не валюта, поскольку валюта считается стабильным средством накопления, и курс валюты не может меняться на 25% в день. Биткоин, например, не может использоваться для зарплаты, поскольку зарплата не может понижаться на 25% в день», - заявил финансист «на полях» неформального ужина в швейцарском Давосе, где проходил международный экономический форум.

По словам Сороса, криптовалюта - это спекуляция, которая всегда основана на недопонимании.

По словам главы МВФ Кристин ЛАГАРД, которые приводит телеканал CNBC, фонд уже начал контролировать, отслеживать и анализировать риски, связанные с развитием криптовалют. «Анонимность, отсутствие прозрачности, сокрытие и защита отмывания денег, а также финансирование терроризма и незаконная торговля просто неприемлемы», - заявила Лагард.

Кроме того, к осторожности в отношении криптовалют призвал и министр финансов США Стивен МНУЧИН. «Когда мы говорим о криптовалютах, будь то биткоин или другие цифровые валюты, основной приоритет заключается в том, чтобы убедиться, что они не используются для незаконной деятельности», - сказал Мнучин телеканалу.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.