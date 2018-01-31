Жилье "эконом-класса", возводимое в Приморье, себя дискредитировало

По мнению эксперта, в Приморье застройщиков сегодня пытаются ликвидировать как класс

Из заявленных проектов эконом-класса построен только один дом во Владивостоке и три в Уссурийске

На рост объемов вводимого жилья в Приморском крае надеяться не приходится, уверены опрошенные Деловой газетой «Золотой Рог» эксперты. В прошлом году девелоперы вывели на рынок в два раза меньше квадратных метров жилой недвижимости, чем в 2016 году, когда было возведено чуть больше 460 тыс. квадратных метров. При этом, по планам целевых программ, в год застройщики должны были строить до миллиона квадратных метров жилой недвижимости.

«2017 год был первым, когда не вводились значительные объемы жилья по различным госпрограммам, и цифра ввода (около 230 тыс. кв. м) за первые девять месяцев 2017 года показала свое естественное значение, которое подтверждено имеющимся в крае спросом. Поэтому с 2018 года объемы, думаю, будут примерно такими же, может быть немного хуже», - считает заместитель директора СРО ПРО «Альянс строителей Приморья» Сергей ФЕДОРЕНКО.

По его мнению, жилье так называемого «эконом-класса», возводимое в Приморье, себя дискредитировало.

«Объектов сегодня строится немного, но каждый со временем находит своего покупателя, поэтому не уверен, что в 2018 году необходимы какие-то особые программы лояльности и т.д. Главное на сегодня – стараться строить жилье в городе, а не в пригороде, а также возводить качественные объекты и не стремиться идти по пути «эконом-жилье». Этот путь себя дискредитировал: из заявленных проектов этого класса построен только один дом во Владивостоке – объект «Восточный луч» на Зеленом углу, - и три дома в Уссурийске в поселке Радужный. Строительство велось по программе доступное жилье, цена заявлялась 45 тыс. рублей за квадратный метр. Однако такая цена за метр – чистый популизм, самая низкая экономически обоснованная цена – это 60 тыс. рублей. Думаю, с учетом того, что застройщиков сегодня пытаются ликвидировать как класс (в том числе имеется в виду поручение президента ПУТИНА нивелировать долевое строительство), у тех, кто останется, проблем со сбытом не будет, если выбрать верную стратегию», - сказал Сергей Федоренко.

Все куплено

Другие эксперты считают, что именно на «эконом-жилье» есть смысл делать упор сегодня.

«На недорогое жилье есть спрос, - считает генеральный директор ЖК «Аврора-Строй» Сергей ИЩЕНКО, - еще есть спрос на жилье комфорт-класса, однако он обозначился совсем недавно. В массовом сегменте строить так называемое элитное жилье застройщикам края не выгодно: сегмент сложный. Мы также работаем только в сегментах «эконом» и «комфорт»-класса. На рынок выводятся объекты, которые пользуются спросом у населения, и это факт. Ведь сделки по договорам долевого участия на них заключаются уже на этапе котлована, а это важный показатель. Пока в крае не начнут увеличиваться реальные доходы населения, самым востребованным жильем будут квартиры класса «эконом».

По мнению Ищенко, намерение правительства нивелировать долевое строительство может привести в итоге к удорожанию жилья даже в эконом-классе.

«Строить по таким договорам уже стало сложнее, - рассказал он. – Темпы удорожания строительных материалов обгоняют инфляцию, желающих вступить в долевое строительство становится меньше. Все это происходит на фоне государственных реформ в сфере долевого строительства, которые всеми силами пытаются побороть проблему обманутых дольщиков. Но в результате требования ужесточаются, ситуация становится сложнее для всех игроков рынка, не только для недобросовестных. Не могу сказать, что это произойдет именно в 2018 году, но уже в ближайшие годы около половины застройщиков Приморского края покинут рынок».

Спрос на жилье эконом-класса действительно прослеживается, если обратить внимание на динамику покупки квартир в этих домах: так, в первом доме компании «Восточный луч», который уже построен в районе Зеленого угла Владивостока, все квартиры уже раскуплены. В этом можно убедиться в режиме «онлайн», если зайти на сайт компании и попытаться выбрать себе квартиру. Всего в микрорайоне запланировано три жилых дома в первой очереди строительства, что в сумме - 576 квартир. Схема второго по плану дома также почти вся помечена красным – «куплено», выбор остался только из 19 квартир. В третьем доме пока что свободны 32 квартиры. Первую очередь «Восточный луч» пообещал закончить во втором квартале 2018 года, о второй очереди пока ничего не говорится. Кстати, строит застройщик на правах резидента Свободного порта Владивосток с ценой за квадратный метр от 45 тыс. рублей.

Без новогоднего ажиотажа

Несмотря на небогатый выбор объектов нового жилья в Приморье и кризис реальных доходов населения, по словам риэлторов минувшие новогодние праздники не обошлись без привычного подъема продаж. Вот только игроков первичного рынка это практически не затронуло: офисы большинства строительных компаний в новогодние праздники были закрыты.

«Активность покупателей перед праздниками (то есть уже с ноября по конец декабря) на рынке жилой недвижимости была выше среднегодовой примерно на 10%, отметил директор РА Городской риэлторский центр Сергей КОСИКОВ. – Конечно, ажиотажем это назвать нельзя, но это хотя бы говорит о том, что рынок стабилен. С 4-5 января рынок вошел уже в привычный режим, а отделы продаж строительных компаний были закрыты на протяжении всех праздников».

По мнению Косикова, в 2018 году компании продолжат строить по договорам долевого участия.

«Уже сейчас запланированы довольно интересные новые объекты в этом сегменте: к примеру, застройка Патрокла будет проходит, по договорам долевого участия. На первичном рынке отмечается также начало благоприятного процесса сегментации жилья: к примеру, наконец выделяется класс «комфорт». По части распоряжения правительства убрать понятие «эконом-класс», я думаю, здесь задача убрать само слово, а не некачественное жилье. Возможно, стоит ожидать появления новых критериев и минимальных требований на первичном рынке. Что же касается вторичного рынка, ожидать роста продаж не приходится: здесь все очень скучно. Как известно, государство если и поддерживает, то первичный рынок, а что касается финансирования процентных ставок по ипотекам… Несмотря на то, что ставки ползут вниз, все же между ними и инфляцией наблюдается неприятный разрыв. К примеру, когда ставка была в среднем 9%, инфляция была 22%», - говорит риэлтор.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.