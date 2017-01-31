В Приморье объявился крупный федеральный поставщик металлопроката

Металлопрокат идет на строительство завода по ремонту подлодок и животноводческого комплекса

ООО «Мечел-Сервис» (металлоторговая компания группы «Мечел») ведет поставки металлопроката на строительство завода по ремонту подводных лодок «Звезда» и животноводческого комплекса «РусАгро» в Приморском крае.

Новое подразделение во Владивостоке начало работу в ноябре 2016 года. С его открытием общее число складских площадок «Мечел-Сервис» в России выросло до 59, а городов присутствия – до 43.

Основную массу металлопродукции в регионе компания направляет строительным организациям и комбинатам по производству железобетонных изделий. Вторым по объему потребления является судостроение.

В дальнейшем «Мечел-Сервис» планирует поставлять со склада во Владивостоке, прежде всего, металлопрокат строительного назначения – арматуру и балку.

«Среднемесячное потребление во Владивостоке колеблется в пределах 8-12 тыс. тонн металлопроката строительного сортамента. Объем сильно зависит от сезонности. Кроме того, еще 4-8 тыс. тонн ежемесячно уходит на Камчатку, Чукотку, Сахалин, Курильские острова и в Магадан», - пояснил коммерческий директор ООО «Мечел-Сервис» Игорь ДОРОЖКИН, слова которого приводит компания.

Досье «Золотого Рога»: «Мечел-Сервис» - сервисно-сбытовая сеть, реализующая на российском рынке продукцию металлургических заводов группы «Мечел». Входит в металлургический дивизион «Мечела», находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь». Группа «Мечел» объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии, в том числе ОАО «Торговый порт Посьет» в Приморском крае. Крупнейшим бенефициаром «Мечела» является Игорь ЗЮЗИН.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток