ДЭК выходит за пределы Дальнего Востока

1 февраля 10-летний юбилей отмечает Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК), созданная в результате реформирования энергетики Дальнего Востока. На сегодняшний день это крупнейшая энергосбытовая компания и гарантирующий поставщик электроэнергии в четырех субъектах РФ - Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и Еврейской области, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

ПАО «ДЭК» выступает единым закупщиком, который, начиная с 2007 года, формирует прогнозы и контролирует общую потребность в электрической энергии (мощности) по Дальнему Востоку. Поэтому в числе ключевых направлений в стратегии компании - долгосрочное прогнозирование потребности в электрической энергии с учетом социально-экономического развития субъектов Дальнего Востока.

Досье "Золотого Рога": ДЭК - преемник разветвленной и развитой электроэнергетической отрасли Дальнего Востока. В 2005 году РАО «ЕЭС России» преступило к реформированию электроэнергетики. На Дальнем Востоке реформа была развернута в 2006 году. Согласно плану РАО «ЕЭС России» к началу 2007 года ДВЭУК преобразовалась в Дальневосточную энергетическую компанию - региональный холдинг, который объединил энергосистемы нескольких регионов. В 2007 году в ходе преобразований на базе объединенной энергосистемы Востока был создан холдинг ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (сейчас - ПАО). ДЭК стала владельцем 100% уставного капитала Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) и Дальневосточной генерирующей компании (ДГК).

В настоящее время ПАО «ДЭК» расширяет зоны обслуживания путем выхода на рынки ценовых зон. Энергокомпания уже активно работает над пилотным проектом по выводу МУП «Водоканал» г. Иркутска на оптовый рынок. Кроме того, дальневосточные энергетики в перспективе также готовы выступить в качестве энергосбытовой компании в отношении водоканалов в Красноярске и Новосибирске, ведется работа в этом направлении и с авиационным заводом «Иркут».

«Мы также стремимся оптимизировать наши бизнес-процессы, ищем внутренние резервы. Например, на данный момент сокращен с 30 до 10 дней срок заключения договора энергоснабжения, оптимизирован документооборот по обществу. Мы внедряем и усовершенствуем системы расчета путем перевода на единый расчетный комплекс, электронную рассылку счетов-квитанций. Также мы предоставляем возможность использования информационно-вычислительных мощностей, каналообразующей аппаратуры и средств передачи данных в целях минимизации затрат на организацию автоматизированных систем коммерческого учета», - говорит генеральный директор ПАО «ДЭК» Виктор МИЛУШ.

ПАО «ДЭК» сегодня - это около 55 тыс. потребителей - юридических лиц и около 1,7 млн физических лиц в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и Еврейской автономной области. Ежегодное потребление электроэнергии на обслуживаемой территории составляет около 20-21 млрд киловатт-часов. В структуре энергокомпании действуют 21 центр обслуживания потребителей и 109 абонентских пунктов.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.