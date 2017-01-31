Tele2 меняет имидж "жесткого дискаунтера" и переходит на новую концепцию

ООО «Т2 РТК Холдинг», работающее под брендом Tele2, озвучило новую пятилетнюю бизнес-стратегию. Согласно концепции, четвертый по размеру сотовый оператор страны планирует трансформироваться в «оператора для умных», уйдя от имиджа «жесткого дискаунтера», не оправдавшего себя в финансовом плане, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Tele2 при выходе на рынок предлагала низкие цены и дешевые услуги, в том числе предоставляя дисконт к тарифам так называемой «большой тройки» (МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом»). На практике это означало не самый высокий ARPU (англ. Average revenue per user, средняя выручка на одного пользователя). То есть тот показатель, который достаточно точно характеризует успешность бизнеса телеком-оператора.

Не только черный

Новый гендиректор Tele2 Сергей ЭМДИН отметил, что взятая на вооружение стратегия сослужила компании хорошую службу, но на данном этапе устарела и перестала работать. В итоге принято решение перейти к концепции value for money, став оператором «для тех, кто не хочет переплачивать».

При этом Tele2 обновляет фирменный стиль: к черному цвету добавлена палитра из шести цветов.

Досье "Золотого Рога": «Т2 РТК Холдинг» создан на базе регионального GSM-оператора Tele2 Russia и мобильных активов государственного «Ростелекома». Компании завершили создание совместного предприятия 6 августа 2014 года. По итогам сделки «Ростелеком» внес в капитал новой компании акции своих мобильных «дочек» (в том числе «АКОС» в Приморском крае), получив 45% в новом операторе. Контроль в «Т2 РТК Холдинг» сохранил за собой консорциум инвесторов в составе ВТБ, банка «Россия», «СОГАЗа» и Алексея МОРДАШОВА. В настоящее время Tele2 работает в 65 субъектах РФ. По итогам II квартала 2016 года абонентская база компании, по ее данным, составляла 38,9 млн пользователей.

«В 2016 году Tele2 продолжила наращивать выручку и планомерно увеличивать абонентскую базу. Мы активно строили сети 3G и 4G, запускали новые тарифы и опции, которые позволяют получать качественные услуги связи по низким ценам. Следующий год принесет рынку связи эволюционные изменения. Tele2 начнет формирование новой экосистемы мобильных услуг, которая выходит за границы отдельных отраслей. Телевидение, музыка, мобильная коммерция, проекты в сфере M2M, решения на основе big data и многие другие услуги на базе мобильной связи – вот будущее сотового рынка, которое начнет обретать свои черты в 2017 году», - говорил Сергей Эмдин, подводя итоги 2016 года.

Директор по маркетингу Tele2 Инна ПОХОДНЯ пояснила, что оператор не планирует отказываться от низких цен на связь, но перестанет копировать тарифные линейки «большой тройки», отличаясь лишь в сторону понижения. Компания уже объявила о введении переноса остатков минут, sms и интернет-трафика, не использованных за месяц, на следующий тарифный период. Услуга предоставляется бесплатно и работает автоматически на всех открытых для подключения и перехода тарифных планах линейки «Черный».

В настоящее время стандартные пакетные предложения операторов «большой тройки» включают до 20 Гб интернет-трафика (за исключением «безлимита»), до 5 тыс. минут голосового общения и 5 тыс. sms, которые сгорают по истечении тарифного периода. В перспективе внедрить перенос остатков неиспользованных услуг из пакетных предложений планирует и МТС. А вот в «МегаФоне» считают, что «пакеты» оператора уже сформированы с учетом потребностей абонентов. Если клиенту необходимо больше трафика, то он может легко сменить тариф на более удобный через «личный кабинет».

Не все «одноклассники»

«С нашей точки зрения, понятия «большая тройка» и «большая четверка» - это исключительно журналистские фантомы, они никакого отношения к реальному положению дел не имеют. Мы считаем, что рынок сейчас – это не тройка и не четверка. Нет математически выверенного критерия, что все четыре компании являются одинаково крупными, влиятельными и их можно называть «большая четверка». У каждой есть собственное понимание своего места, – отмечал ранее гендиректор МТС Андрей ДУБОВСКОВ. - По итогам 2015 года выручка МТС от мобильных услуг, без учета продаж оборудования, в России почти на 75 млрд рублей больше, чем аналогичный показатель «ВымпелКома». И для нас эта разница настолько значительна, что мы уже не готовы воспринимать «ВымпелКом» как часть нашего мира. Того мира, который можно описывать терминами отраслевого единства. Гэп между нами и «ВымпелКомом» велик и увеличивается с каждым годом. Для того, чтобы повернуть колесо истории вспять, у наших коллег-конкурентов должно случиться какое-то чудо. В 2015 году выручка МТС от мобильных услуг в России на 30 млрд рублей больше, чем у «МегаФона». Поэтому эту компанию мы рассматриваем как часть «большой двойки» и как серьезного конкурента. Что касается Tele2, то масштаб этой компании с точки зрения финансовых показателей – выручки и рентабельности - не просто на какую-то величину меньше, он в разы меньше. Фактически компания зарабатывает несколько десятков миллиардов рублей в год. Мы зарабатываем сотни миллиардов. То, что компания обладает лицензией на всей территории РФ или что у нее есть частоты, еще не делает компанию нашими «одноклассниками». С нашей точки зрения, рынок сейчас представляет из себя конфигурацию: 2+1+1. Для «ВымпелКома», чтобы догнать «большую двойку», должно случиться чудо, для Tele2, чтобы это стало реальностью, должно случиться пять чудес подряд».

Карточный пасьянс

Tele2 также собирается обновить свой банковский продукт. Сейчас партнерами оператора выступают Touch Bank и Почта банк, «дочка» одного из акционеров Tele2, банка ВТБ. Карточный продукт предполагает 10% cash back при оплате услуг связи Tele2, остальные специальные условия будут зависеть от банка-партнера, это может быть процент по кредиту, программы лояльности, стоимость обслуживания карты. Совместно с партнерами в рамках «финансового супермаркета» Tele2 также будет предоставлять услуги кредитования и страховые продукты.

Отметим, что ПАО «МегаФон» первым из телеком-сектора предложило своим абонентам дебетовую карту, привязанную к счету их мобильного телефона. Основные преимущества карты - возможность переводить деньги без комиссии другим абонентам «МегаФона», привязка до десяти карт к одному счету, а также получение возврата средств на счет (cashback).

Наполнять карту можно пополняя счет телефона в офисах «МегаФона», через платежные терминалы и с электронных кошельков. Рассчитываться по карте можно везде, где принимают карты платежной системы MasterСard, - за товары и услуги в интернет-магазинах, в обычных магазинах, ресторанах, кинотеатрах, на АЗС и т.д. При этом ежемесячно на остаток на счете начисляются средства из расчета 8% годовых, тогда как в среднем в банках ставка сейчас не превышает 5–6%. Отметим, что «МегаФон» сегодня обладает одной из самых больших абонентских баз на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири – свыше 5 млн. В целом по России у оператора уже около 76 млн абонентов, что сопоставимо с клиентской базой крупного федерального банка.

В партнерах у Сбербанка

По словам Сергея Эмдина, до конца 2017 года во всех регионах РФ должен заработать проект мобильного виртуального оператора (MVNO) Сбербанка на сети Tele2.

О создании Сбербанком собственного виртуального мобильного банка заговорили еще в сентябре прошлого года. Реализацией проекта занимается «дочка» Сбербанка ООО «Сбербанк-Телеком».

«Сбербанк планирует иметь несколько партнеров (в проекте MVNO). У нас нет монополии со Сбербанком, они будут выбирать того партнера, который, во-первых, присутствует, во-вторых, предоставляет лучшие условия, адекватно отвечает на их запросы. Кто бежит быстрее, тот и будет партнером Сбербанка в той или иной ситуации. На сегодняшний день мы единственный партнер», - пояснил глава Tele2.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.