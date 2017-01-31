В Приморье страховщики теряют рынок автокаско и добровольного медицинского страхования

В Приморье практически все виды страхования относительно показателей утратили свои темпы роста

Рынок страхования Дальнего Востока медленно, но верно оправляется от кризиса: по данным Центрального банка России, сборы страховщиков в Сибири и на Дальнем Востоке за девять месяцев 2016 года по сравнению с тем же периодом 2015 года по всем видам страхования (кроме ОМС) выросли на 14,9% - до 72,3 млрд рублей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Сборы по страхованию жизни выросли на 58%, до 14,8 млрд рублей. Заметный рост отмечается также по ОСАГО - на 13,1%, до 26,6 млрд рублей, по страхованию имущества физических лиц - на 19,8%, до 3,3 млрд рублей. Премия по страхованию от несчастного случая выросла на 22% - до 7,3 млрд рублей, по страхованию ответственности и ОПО – на 23,1% и достигла 2,8 млрд рублей.

Ряд других сегментов продемонстрировал отрицательную динамику: так, отмечается спад на 5,8% по страхованию финансовых рисков (сборы на 734,6 млн рублей), на 9,8% по автокаско (6,7 млрд рублей), на 3,9% по ДМС (5,3 млрд рублей), на 10,6% по имуществу юридических лиц (2,7 млрд рублей).

Хаос в зоне автострахования

- Кризисные явления сегодня затронули не только страхование, но и практически все сферы деятельности, - отмечает генеральный директор ООО «Страховое агентство Бирюков и Партнеры» Сергей БИРЮКОВ. - Причин тому достаточно много: это набившие оскомину санкции, курс рубля, активное «проникновение» государственно-административных механизмов в рыночные отношения, существенное ужесточение законодательства в отношении как страховщиков, так и бизнеса в целом, недооценка государством значимости страхования как вида деятельности. Для Владивостока и Приморья в целом, как для лидера среди регионов по числу транспортных средств на душу населения, особо негативную роль сыграли прецеденты, повлекшие существенное удорожание полисов каско. Первопричиной, безусловно, стал хаос в зоне ОСАГО. Об этом много уже сказано, добавлю лишь, что если и последняя новация законодателей с «натуральной формой выплаты возмещения» не даст результатов, то будут, видимо, применены хирургические методы: отказ от ОСАГО вообще, или замена продавцов ОСАГО на единую государственную страховую компанию (что тоже можно считать смертью ОСАГО и каско). Вместе с тем не могу не отметить достаточно «беспомощную» позицию страховых структур: Российского союза автостраховщиков» (РСА), Всероссийского союза страховщиков, надзирающих органов (мегарегулятор ЦБ РФ), которые во многом не поспевают за требованиями рынка и зачастую не способны решать поставленные перед ними задачи.

Тем не менее Сергей Бирюков уверен: рынок жив. Однако заметный рост продаж полисов страхования жизни разного рода, страхования от несчастных случаев, страхования имущества граждан не должен вводить в заблуждение: это вовсе не естественный процесс роста привлекательности страхования.

- Все вышеперечисленные продукты, по сути, результат «обязательного страхования» в случаях, когда кредитная организация (банк) выставляет требования для получения кредита заемщиками, - добавил Бирюков. - Искренне буду рад, если удельный вес «добровольного» страхования жизни будет расти вместе с качеством работы финансовых институтов. Однако пока об этом говорить рано, реальные доходы населения и бизнеса падают, откуда могут взяться источники долгосрочного инвестирования средств в такого рода страховые продукты? Практически все выезжающие за пределы России туристы также обладают полисом добровольного медицинского страхования. В зоне рыночных отношений был и остается самым востребованным полис автокаско.

- Рынок начинает оживать, - считает директор по розничному бизнесу cтраховой группы «ХОСКА» Алла СОЛДАТОВА. – Но не во всех сегментах рост произошел за счет деловой активности. Так, например, рост сборов по ОСАГО в большей степени обусловлен ростом тарифов. Устойчивый спрос на полис обязательного страхования ОСАГО мы наблюдаем до сих пор. Однако именно в связи с ростом тарифов мы наблюдаем некоторый спад спроса, что стало поводом для разработки новых продуктов страхования. К примеру, мы разработали продукт «Двойная защита», который довольно быстро стал пользоваться популярностью среди жителей Приморья. Наблюдаем рост спроса и в сфере добровольного страхования: так, после осенних тайфунов был всплеск спроса на страхование имущества. Рост стоимости медицинских услуг влечет за собой повышение интереса к страхованию здоровья. Находиться на больничном уже невыгодно, да и медицинские услуги нынче не дешевы, поэтому решать вопрос с компенсацией внезапных затрат за счет страхования, очевидно, становится выгодно.

Переломный год?

По словам экспертов, в Приморье практически все виды страхования относительно показателей утратили свои темпы роста.

- В первую очередь, опять же, автокаско, - отметил Бирюков. - Реально возобновляемость такого рода договоров в Приморье не превышает 50-60%. Заметно снизились объемы страхования товарно-материальных ценностей компаний, объектов недвижимости, оборудования. Причины встречные: с одной стороны, существенный рост убыточности страхования, как следствие - удорожание и ужесточение условий страхования. В то же время - падение реальных доходов бизнеса.

Игроки рынка страхования допускают, что 2017 год во многом может стать переломным.

- Однако с каким знаком будет этот рост - «плюс» или «минус»? Во многом будет ясно после апробирования новаций по ОСАГО, а также по общей экономической ситуации в стране. Будет ли рынок расти? В абсолютных (рублевых) цифрах, безусловно, будет, но если речь о темпах роста рынка, я бы воздержался давать оптимистические прогнозы, - подытожил Бирюков.

Однако, по мнению Аллы Солдатовой, рынок страхования в 2017 году все же будет расти.

- По ОСАГО будет происходить серьезный сдвиг в пользу электронного ОСАГО, - добавила Солдатова. – Поскольку с 1 января этого года предоставление такого сервиса становится обязательным. Продолжит рост банкострахование – как связанное с кредитованием (страхование заемщиков от несчастного случая, КАСКО и т.д.), так и с другими продажами через банковский канал.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.